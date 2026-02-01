দুই গগৈৰ আলোচনা ; ২০ নহয় ১৫ খন আসনহে বিচাৰিলে ৰাইজৰ দলে

দুই গগৈৰ আলোচনা ; ২০ নহয় ১৫ খন আসনহে বিচাৰিলে ৰাইজৰ দলে
ৰাইজৰ দলৰ ইস্তাহাৰ মুকলি । গৌৰৱ গগৈক মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে চাব খোজে অখিল গগৈয়ে ।
Published : February 1, 2026 at 8:22 PM IST
গুৱাহাটী : কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ মাজৰ নিৰ্বাচনী মিত্রতা প্ৰায় চূড়ান্ত । প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ আৰু চাৰি খোজ আগুৱাই আহিলেই ৰাইজৰ দলৰে মিত্রতা চূড়ান্ত হৈ যাব । এই কথা সদৰি কৰিছে খোদ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ।
গৌৰৱ গগৈক মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে চাব খোজো :
দেওবাৰে গুৱাহাটীৰ এখন হোটেলত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য় কৰে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ।
কংগ্ৰেছৰে মিত্রতা সন্দৰ্ভত বিধায়ক গগৈয়ে কয়, ‘‘আজি পুৱা ৯.৩০ বজত গৌৰৱ গগৈ কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্কলৈ আহিছিল । অৰ্কিড পাৰ্কত মই আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে দুঘণ্টা সময় ব্যক্তিগত জীৱনৰ পৰা সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক বিষয়ত আলোচনা কৰো । আলোচনা সৌহাদ্যপূৰ্ণ আছিল । মূলতঃ নিৰ্বাচনৰ মিত্রতা সন্দৰ্ভত আলোচনা হয় । আলোচনাত পূৰ্বৰ জটিলতা দূৰ হৈছে । মই গৌৰৱ গগৈক স্পষ্টকৈ কৈছো যে অসমৰ ৰাইজে আৰু ৰাইজৰ দলে আপোনাক মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে চাব খোজো । আমি বিজেপি চৰকাৰক পৰাজিত কৰিব বিচাৰো । আমাৰ কথাত তেওঁ একমত হৈছো ।’’
গৌৰৱ গগৈক আলিংগনৰ বাবে বাহু মুকলি :
"আসন বুজাবুজিক লৈ দেবব্ৰত শইকীয়াৰ লগত হোৱা আলোচনাৰ সংকট তথা অচলাৱস্থা আজিৰ আলোচনাত নাইকিয়া হৈছে । গৌৰৱ গগৈক মই আলিংগনৰ বাবে বাহু মুকলি কৰি দিছো । গৌৰৱ গগৈয়ে মাত্র চাৰিটা খোজ দিলেই ৰাইজৰ দলৰ লগত মিত্রতা চূড়ান্ত হৈ যাব । গৌৰৱ গগৈ আগুৱাই আহিলেই হ'ল । সম্পূৰ্ণ মিত্রতা হৈ যাব । অতি বন্ধুত্বপূৰ্ণ আলোচনা হৈছে । গৌৰৱ গগৈৰ লগত কথা পাতি বহুত সুখী হ'লো । মুকলিকৈ সাৱলীলভাৱে তেওঁ কথা পাতিছে । আলোচনাত বেছিভাগ বিষয় মীমাংসা হৈ গৈছে । গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে যে বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ বাবে মিত্রতা হ'ব" - এইদৰে কয় বিধায়কগৰাকীয়ে ।
১৫ খন আসনৰ তালিকা ৰাইজৰ দলৰ :
আসন বুজাবুজিৰ প্ৰসংগত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অখিল গগৈয়ে কয়, "আমি আসন বুজাবুজিৰ দিশে আগবাঢ়ি গৈছো । আমি তেওঁলোকক ২০ খন আসনৰ তালিকা দিছো । সেই তালিকাৰ পৰা আমি ১৫ খন বিচাৰিছো । গৌৰৱ গগৈয়ে তালিকাখন ভাল বুলি কৈছে । অভিযোগ কৰিবলগীয়া তালিকা দিয়া নাই । তেওঁ দলত কথা পতাৰ কথা কৈছে । আমাক ১৫ টা লাগিব বুলি আমি কৈছো । মই নিজে আমাৰ দলক অনুৰোধ কৰি সমষ্টি ২০ টাৰ ১৫ টা কৰিছো । কেইটামানৰ সন্মতি হ'লেই আমাৰ মিত্রতা চূড়ান্ত হৈ যাব । অলপ আগবাঢ়িলে হৈ যাব । গৌৰৱ গগৈক আলিংগনৰ বাবে আমি ৰৈ আছো । আজি কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডৰ ওচৰত তালিকা গৈ পাব । এবাৰ আলোচনা হ'লেই সকলো হৈ যাব । আমাৰ দলে যিজনক দিব তেওঁ খেলিব, নিদিলে নেখেলে ।"
আমাৰ নিচিনা ত্যাগ কৰা মানুহ পৃথিৱীতে নাই :
বিধায়ক গগৈয়ে কয়, "আমাৰ দলৰ সিদ্ধান্ত সকলোৱে মানি চলে । আজিৰ আলোচনাৰ যোগেদি ৮০ শতংশ মিত্রতা হৈ গ'ল । বাকী ২০ শতাংশ হ'বলৈ বেছি সময় নাই । মিত্রতা হোৱাটো প্ৰায় খাটাং । গৌৰৱ গগৈয়ে চাৰিটা খোজ দিলেই হৈ গ'ল । আমাৰ বাবে ১৫ খন অতি কম । দুদিন-তিনিদিন অপেক্ষা কৰিলে সকলো হৈ যাব । দেবব্ৰত শইকীয়াই আমাৰ লগত কথা পাতি আছিল । এতিয়া সভাপতিৰ লগত আলোচনা হৈ গ'ল । আমাৰ ৬৬ টা সমষ্টিত ১৪৫ খন আবেদন আহিছে । তাৰ বিপৰীতে আমি বিচাৰিছো মাত্র ১৫ খন আসন । আমাৰ নিচিনা ত্যাগ কৰা মানুহ পৃথিৱীতে নাই ৷ যিদিনা মিত্রতা হৈ যাব সিদিনা ধুমুহাৰ গতিত প্ৰচাৰ অভিযান চলাম । ৰুদ্ৰমূৰ্তি এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে হ'ব । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এফালে মই আৰু আনফালে গৌৰৱ গগৈয়ে ধৰি ব্ৰহ্মপুত্রত দলিয়াই দিম ।"
ৰাইজৰ দলৰ ইস্তাহাৰ মুকলি :
ইফালে, সংবাদমেলত ৰাইজৰ দলৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ মুকলি কৰা হয় । নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰৰ প্ৰসংগত অখিল গগৈয়ে কয়, "ৰাইজৰ দলৰ লক্ষ্য নতুন অসম গঢ়াৰ । সমৃদ্ধিশালী, দক্ষ, সুৰক্ষিত আৰু ঐক্যবদ্ধ অসমৰ সংকল্প । বৈজ্ঞানিক কৃষি, বাণিজ্য, সকলো নাগৰিকৰ দক্ষতা বিকাশ, ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰ্যটনৰ যোগেদি অৰ্থনৈতিক স্বাৰাজ গঢ়াৰ এক দৃঢ় সংকল্প ৰাইজৰ দলৰ । কৃষিৰ ক্ষেত্রত বাৰ মাহে শস্য উদপাদন, ত্রি-ফচলী কৃষি বিপ্লৱ, কৃষক মুক্তি কেন্দ্ৰ, জৈৱিক সাৰ্বভৌমত্ব আৰু সকলো উৎপাদিত শস্যৰ ন্য়ূনতম সমৰ্থন মূল্য কৃষকে লাভ কৰিব । ৰাইজৰ দলে অসমখন খিলঞ্জীয়াৰ নেতৃত্বক সকলোকে সামৰি লোৱা অসম গঢ় দিব । ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন পথাৰত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে ট্ৰেক্টৰ দিয়া হ'ব । তিনিবাৰ খেতি কৰিলে খাজনা বিনামূলীয়া কৰিম ।"
"প্ৰতিখন গাঁৱত ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ গঢ়ি তোলা হ'ব । দক্ষ অসম গঢ়ি তোলা হ'ব । বজাৰ দখল কৰাৰ লক্ষ্য । দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ কৰি তোলা হ'ব । বিনামূলীয়া কৰা হ'ব গুণগত শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য সেৱা । সকলোৱে গুণগত শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য সেৱা লাভ কৰিব । সকলোৰে বাবে স্বাস্থ্য সেৱাৰ বাবে আইন অনা হ'ব । জাতি-মাটি-ভেঁটি সুৰক্ষা আমাৰ সংকল্প । বিদেশীমুক্ত অসম গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় । বৈধ নাগৰিকক পৰিচয় পত্র দিয়া হ'ব । খিলঞ্জীয়াক মাটিৰ পট্টা দিয়া হ'ব । 'কা' অসমত কাৰ্যকৰী দিবলৈ নিদিও, বাতিল কৰিম । চাহ শ্ৰমিকক ভূমিৰ মালিকীস্বত্ব দিয়া হ'ব । বানপানীক ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ব । খহনীয়াগ্ৰস্তক ক্ষতিপূৰণ দিয়া হ'ব । আমি ভয়মুক্ত অসম গঢ়িম । অসমত পোৱা বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ যিবোৰ আন ক’তো পোৱা নাযায়, তাৰ ব্ৰেণ্ডিং কৰা হ'ব । নগৰ আৰু মহানগৰৰ বানপানীকে ধৰি আন সমস্যাৰ সমাধান কৰা হ'ব" - এইদৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে অখিল গগৈয়ে ।
অৰুণোদয়ৰ পৰিমাণ তিনি হাজাৰ টকালৈ বৃদ্ধি কৰিব অখিলে :
অখিল গগৈয়ে লগতে কয়, "বৰ্তমানৰ অৰুণোদয়ৰ পৰিমাণ তিনি হাজাৰ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব । প্ৰতিগৰাকী মহিলাকে দিয়া হ'ব অৰুণোদয় । বৃদ্ধ পেঞ্চন তিনি হাজাৰ টকা কৰা হ'ব । পুঁজিৰ বাবে স্পষ্ট নীতি থাকিব । অযথা ব্যয় বন্ধ কৰা হ'ব । জাতীয় প্ৰশ্নৰ মীমাংসা কৰা হ'ব । জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্ৰদান কৰাটো ৰাইজৰ দলৰ অন্যতম এটা প্ৰধান প্ৰতিশ্ৰুতি । আমাৰ চৰকাৰ আহিলে কিছুমান ক্ষেত্রত ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ব আৰু ৭ দিনৰ ভিতৰত দোষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব ।"
সংবাদমেলত ৰাইজৰ দলৰ কেইবাজনো নেতা উপস্থিত আছিল ।