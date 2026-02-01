ETV Bharat / politics

দুই গগৈৰ আলোচনা ; ২০ নহয় ১৫ খন আসনহে বিচাৰিলে ৰাইজৰ দলে

ৰাইজৰ দলৰ ইস্তাহাৰ মুকলি । গৌৰৱ গগৈক মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে চাব খোজে অখিল গগৈয়ে ।

Gaurav Gogoi and Akhil Gogoi in Kaziranga
কাজিৰঙাত গৌৰৱ গগৈ আৰু অখিল গগৈ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 1, 2026 at 8:22 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ মাজৰ নিৰ্বাচনী মিত্রতা প্ৰায় চূড়ান্ত । প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ আৰু চাৰি খোজ আগুৱাই আহিলেই ৰাইজৰ দলৰে মিত্রতা চূড়ান্ত হৈ যাব । এই কথা সদৰি কৰিছে খোদ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ।

গৌৰৱ গগৈক মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে চাব খোজো :

দেওবাৰে গুৱাহাটীৰ এখন হোটেলত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য় কৰে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ।

ৰাইজৰ দলৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)

কংগ্ৰেছৰে মিত্রতা সন্দৰ্ভত বিধায়ক গগৈয়ে কয়, ‘‘আজি পুৱা ৯.৩০ বজ‍ত গৌৰৱ গগৈ কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্কলৈ আহিছিল । অৰ্কিড পাৰ্কত মই আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে দুঘণ্টা সময় ব্যক্তিগত জীৱনৰ পৰা সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক বিষয়ত আলোচনা কৰো । আলোচনা সৌহাদ্যপূৰ্ণ আছিল । মূলতঃ নিৰ্বাচনৰ মিত্রতা সন্দৰ্ভত আলোচনা হয় । আলোচনাত পূৰ্বৰ জটিলতা দূৰ হৈছে । মই গৌৰৱ গগৈক স্পষ্টকৈ কৈছো যে অসমৰ ৰাইজে আৰু ৰাইজৰ দলে আপোনাক মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে চাব খোজো । আমি বিজেপি চৰকাৰক পৰাজিত কৰিব বিচাৰো । আমাৰ কথাত তেওঁ একমত হৈছো ।’’

গৌৰৱ গগৈক আলিংগনৰ বাবে বাহু মুকলি :

"আসন বুজাবুজিক লৈ দেবব্ৰত শইকীয়াৰ লগত হোৱা আলোচনাৰ সংকট তথা অচলাৱস্থা আজিৰ আলোচনাত নাইকিয়া হৈছে । গৌৰৱ গগৈক মই আলিংগনৰ বাবে বাহু মুকলি কৰি দিছো । গৌৰৱ গগৈয়ে মাত্র চাৰিটা খোজ দিলেই ৰাইজৰ দলৰ লগত মিত্রতা চূড়ান্ত হৈ যাব । গৌৰৱ গগৈ আগুৱাই আহিলেই হ'ল । সম্পূৰ্ণ মিত্রতা হৈ যাব । অতি বন্ধুত্বপূৰ্ণ আলোচনা হৈছে । গৌৰৱ গগৈৰ লগত কথা পাতি বহুত সুখী হ'লো । মুকলিকৈ সাৱলীলভাৱে তেওঁ কথা পাতিছে । আলোচনাত বেছিভাগ বিষয় মীমাংসা হৈ গৈছে । গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে যে বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ বাবে মিত্রতা হ'ব" - এইদৰে কয় বিধায়কগৰাকীয়ে ।

Assembly poll manifesto of Raijar Dal
ৰাইজৰ দলৰ ইস্তাহাৰ মুকলি (ETV Bharat Assam)

১৫ খন আসনৰ তালিকা ৰাইজৰ দলৰ :

আসন বুজাবুজিৰ প্ৰসংগত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অখিল গগৈয়ে কয়, "আমি আসন বুজাবুজিৰ দিশে আগবাঢ়ি গৈছো । আমি তেওঁলোকক ২০ খন আসনৰ তালিকা দিছো । সেই তালিকাৰ পৰা আমি ১৫ খন বিচাৰিছো । গৌৰৱ গগৈয়ে তালিকাখন ভাল বুলি কৈছে । অভিযোগ কৰিবলগীয়া তালিকা দিয়া নাই । তেওঁ দলত কথা পতাৰ কথা কৈছে । আমাক ১৫ টা লাগিব বুলি আমি কৈছো । মই নিজে আমাৰ দলক অনুৰোধ কৰি সমষ্টি ২০ টাৰ ১৫ টা কৰিছো । কেইটামানৰ সন্মতি হ'লেই আমাৰ মিত্রতা চূড়ান্ত হৈ যাব । অলপ আগবাঢ়িলে হৈ যাব । গৌৰৱ গগৈক আলিংগনৰ বাবে আমি ৰৈ আছো । আজি কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডৰ ওচৰত তালিকা গৈ পাব । এবাৰ আলোচনা হ'লেই সকলো হৈ যাব । আমাৰ দলে যিজনক দিব তেওঁ খেলিব, নিদিলে নেখেলে ।"

আমাৰ নিচিনা ত্যাগ কৰা মানুহ পৃথিৱীতে নাই :

বিধায়ক গগৈয়ে কয়, "আমাৰ দলৰ সিদ্ধান্ত সকলোৱে মানি চলে । আজিৰ আলোচনাৰ যোগেদি ৮০ শত‍ংশ মিত্রতা হৈ গ'ল । বাকী ২০ শতাংশ হ'বলৈ বেছি সময় নাই । মিত্রতা হোৱাটো প্ৰায় খাটাং । গৌৰৱ গগৈয়ে চাৰিটা খোজ দিলেই হৈ গ'ল । আমাৰ বাবে ১৫ খন অতি কম । দুদিন-তিনিদিন অপেক্ষা কৰিলে সকলো হৈ যাব । দেবব্ৰত শইকীয়াই আমাৰ লগত কথা পাতি আছিল । এতিয়া সভাপতিৰ লগত আলোচনা হৈ গ'ল । আমাৰ ৬৬ টা সমষ্টিত ১৪৫ খন আবেদন আহিছে । তাৰ বিপৰীতে আমি বিচাৰিছো মাত্র ১৫ খন আসন । আমাৰ নিচিনা ত্যাগ কৰা মানুহ পৃথিৱীতে নাই ৷ যিদিনা মিত্রতা হৈ যাব সিদিনা ধুমুহাৰ গতিত প্ৰচাৰ অভিযান চলাম । ৰুদ্ৰমূৰ্তি এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে হ'ব । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এফালে মই আৰু আনফালে গৌৰৱ গগৈয়ে ধৰি ব্ৰহ্মপুত্রত দলিয়াই দিম ।"

president of Raijor Dal Akhil Gogoi and APCC president Gaurav Gogoi
গৌৰৱ গগৈক মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে চাব খোজে অখিল গগৈয়ে (ETV Bharat Assam)

ৰাইজৰ দলৰ ইস্তাহাৰ মুকলি :

ইফালে, সংবাদমেলত ৰাইজৰ দলৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ মুকলি কৰা হয় । নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰৰ প্ৰসংগত অখিল গগৈয়ে কয়, "ৰাইজৰ দলৰ লক্ষ্য নতুন অসম গঢ়াৰ । সমৃদ্ধিশালী, দক্ষ, সুৰক্ষিত আৰু ঐক্যবদ্ধ অসমৰ সংকল্প । বৈজ্ঞানিক কৃষি, বাণিজ্য, সকলো নাগৰিকৰ দক্ষতা বিকাশ, ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰ্যটনৰ যোগেদি অৰ্থনৈতিক স্বাৰাজ গঢ়াৰ এক দৃঢ় সংকল্প ৰাইজৰ দলৰ । কৃষিৰ ক্ষেত্রত বাৰ মাহে শস্য উদপাদন, ত্রি-ফচলী কৃষি বিপ্লৱ, কৃষক মুক্তি কেন্দ্ৰ, জৈৱিক সাৰ্বভৌমত্ব আৰু সকলো উৎপাদিত শস্যৰ ন্য়ূনতম সমৰ্থন মূল্য কৃষকে লাভ কৰিব । ৰাইজৰ দলে অসমখন খিলঞ্জীয়াৰ নেতৃত্বক সকলোকে সামৰি লোৱা অসম গঢ় দিব । ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন পথাৰত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে ট্ৰেক্টৰ দিয়া হ'ব । তিনিবাৰ খেতি কৰিলে খাজনা বিনামূলীয়া কৰিম ।"

Press Meet of Raijor Dal in Guwahati
ৰাইজৰ দলৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)

"প্ৰতিখন গাঁৱত ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ গঢ়ি তোলা হ'ব । দক্ষ অসম গঢ়ি তোলা হ'ব । বজাৰ দখল কৰাৰ লক্ষ্য । দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ কৰি তোলা হ'ব । বিনামূলীয়া কৰা হ'ব গুণগত শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য সেৱা । সকলোৱে গুণগত শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য সেৱা লাভ কৰিব । সকলোৰে বাবে স্বাস্থ্য সেৱাৰ বাবে আইন অনা হ'ব । জাতি-মাটি-ভেঁটি সুৰক্ষা আমাৰ সংকল্প । বিদেশীমুক্ত অসম গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় । বৈধ নাগৰিকক পৰিচয় পত্র দিয়া হ'ব । খিলঞ্জীয়াক মাটিৰ পট্টা দিয়া হ'ব । 'কা' অসমত কাৰ্যকৰী দিবলৈ নিদিও, বাতিল কৰিম । চাহ শ্ৰমিকক ভূমিৰ মালিকীস্বত্ব দিয়া হ'ব । বানপানীক ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ব । খহনীয়াগ্ৰস্তক ক্ষতিপূৰণ দিয়া হ'ব । আমি ভয়মুক্ত অসম গঢ়িম । অসমত পোৱা বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ যিবোৰ আন ক’তো পোৱা নাযায়, তাৰ ব্ৰেণ্ডিং কৰা হ'ব । নগৰ আৰু মহানগৰৰ বানপানীকে ধৰি আন সমস্যাৰ সমাধান কৰা হ'ব" - এইদৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে অখিল গগৈয়ে ।

অৰুণোদয়ৰ পৰিমাণ তিনি হাজাৰ টকালৈ বৃদ্ধি কৰিব অখিলে :

অখিল গগৈয়ে লগতে কয়, "বৰ্তমানৰ অৰুণোদয়ৰ পৰিমাণ তিনি হাজাৰ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব । প্ৰতিগৰাকী মহিলাকে দিয়া হ'ব অৰুণোদয় । বৃদ্ধ পেঞ্চন তিনি হাজাৰ টকা কৰা হ'ব । পুঁজিৰ বাবে স্পষ্ট নীতি থাকিব । অযথা ব্যয় বন্ধ কৰা হ'ব । জাতীয় প্ৰশ্নৰ মীমাংসা কৰা হ'ব । জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্ৰদান কৰাটো ৰাইজৰ দলৰ অন্যতম এটা প্ৰধান প্ৰতিশ্ৰুতি । আমাৰ চৰকাৰ আহিলে কিছুমান ক্ষেত্রত ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ব আৰু ৭ দিনৰ ভিতৰত দোষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব ।"

সংবাদমেলত ৰাইজৰ দলৰ কেইবাজনো নেতা উপস্থিত আছিল ।

লগতে পঢ়ক: আসন বুজাবুজিত পলম হোৱা বুলি স্বীকাৰ; ভুলৰ পুনৰাবৃত্তি নকৰে বুলি ক'লে দেৱব্ৰত শইকীয়াই

মিঞাক কষ্ট দিবলৈ নহয়, বাংলাদেশী খেদিবৰ বাবেহে আপোনাক মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিছিলোঁ: অখিল গগৈ

TAGGED:

AKHIL MEETING WITH GAURAV GOGOI
ইটিভি ভাৰত অসম
ৰাইজৰ দল
ORUNODOI SCHEME
AKHIL GOGOI ON SEATS SHARING

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.