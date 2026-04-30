এগজিট প'ল : কি ক'লে অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই
সাংবাদিকৰ আগত পূৰ্বতকৈ এইবাৰ আমাৰ আসন বৃদ্ধি পাব যদিও সংখ্যা কোৱাটো ঠিক নহ'ব বুলি অতুল বৰাই প্ৰকাশ কৰে ।
Published : April 30, 2026 at 8:58 PM IST
গুৱাহাটী/গোলাঘাট : "পৰিৱেশ দেখি আমি আগতেই ধাৰণা কৰিছিলোঁ যে এইবাৰ অধিক আসন লৈ এনডিএ পুনৰ ক্ষমতালৈ আহিব । এগজিট প'লেও একেটা কথা কৈছে । মই নিশ্চিত যে এগজিট প'লে কোৱাৰ দৰেই বিপুল সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে তৃতীয়বাৰৰ বাবে এনডিএই চৰকাৰ কৰিব ।" এই মন্তব্য অগপ দলৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ ।
বৃহস্পতিবাৰে দিছপুৰত এগজিট প'ল সন্দৰ্ভত এইদৰে মন্ত্রী অতুল বৰাই নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে । সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্রী অতুল বৰাই কয়, "পূৰ্বতকৈ এইবাৰ আমাৰ আসন বৃদ্ধি পাব । সংখ্যা কোৱাটো ঠিক নহ'ব । এগজিট প'ল বিৰোধীয়ে মানি ল'ব বিচৰা নাই । কংগ্ৰেছ আৰু বিৰোধী দলবোৰে চৰকাৰ কৰিব বুলি কোৱা কথাটো অবাস্তৱ । কংগ্ৰেছৰ দিনৰ বেয়া দিনবোৰৰ কথা মানুহে পাহৰা নাই । যোৱা পাঁচটা বছৰত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যখনত যি উন্নয়ন আৰু বিকাশ হৈছে তাৰবাবে জনসাধাৰণে এইবাৰ এনডিএৰ পক্ষত ভোটদান কৰিছে । অসমৰ বিকাশ আৰু উন্নয়নেই হৈছে চৰকাৰখনৰ বাবে মূল কথা । অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ কথা আছে ।"
তেওঁ কয়, "এইবাৰ এআইইউডিএফৰ বিপৰ্যয় নিশ্চিত । নিৰ্বাচনৰ আগতেই স্পষ্ট হৈ গৈছে যে এইবাৰ এআইইউডিএফ বেয়াকৈ বিপৰ্যৰ সন্মুখীন হ'ব। কাৰণ বিগত সময়ত তেওঁলোকে কেৱল ধৰ্মীয় উন্মাদনাৰ সৃষ্টি কৰি মানুহৰ মাজত ভোট লৈ একো কাম কৰা নাই । জনসাধাৰণে উন্নয়ন-বিকাশ বিচাৰে । গতিকে জনসাধাৰাণে উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ পক্ষত ভোট দিছে । এআইইউডিএফ নাইবা কংগ্ৰেছক কিয় ভোট দিব । কংগ্ৰেছ দীৰ্ঘদিন ধৰি ক্ষমতাত থকা দল আৰু এই দলটোৱে একো কাম কৰিব নোৱাৰিলে ।"
আনহাতে, পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ অগপ প্ৰাৰ্থী এ ৰহিম জিব্ৰানে অনা চিপৰাং ৰাজনীতিৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "মই বিষয়টো চাব লাগিব । তেওঁ আমাক একো পত্র দিয়া নাই । নিশ্চিতভাৱে বিষয়টো অনুসন্ধান কৰিম ।"
বিৰোধীৰ তিনি গগৈৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "আজিৰ দিনটোত বিশেষ একো নকওঁ । এগজিট প'লবোৰত সমীক্ষা দি আছে । এটা কথা যে ৰাইজ উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ পক্ষত আছে ।"
সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "অগপ এটা ধৰ্মনিৰপেক্ষ দল । পূৰ্বতেও বৰাকত আমাৰ কেইবাজনো বিধায়ক আছিল । বৰাকৰ পৰা মন্ত্রীও হৈছিল । অন্য ঠাইতো আছিল । আমি ধৰ্মৰ ভিত্তিত ৰাজনীতি কৰা নাই । আমি ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ বিপুল সমৰ্থন লাভ কৰিছোঁ । মানকাচৰ, সোণাই, হাইলাকান্দি, কাটলিচেৰা-আলগাপুৰ, দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ আদি সমষ্টিত জনসমুদ্ৰ দেখা পাইছিলোঁ । সভা-সমিতি কৰা ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত ৰাইজৰ সমৰ্থন আমি দেখা পাইছিলোঁ । সকলো ঠাইতে জিকিব নোৱাৰিলেও অগপৰ ওপৰত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস এতিয়াও আছে সেই কথাটো প্ৰমাণ হয় ।"