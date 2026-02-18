বাংলাদেশৰ সীমান্তৱৰ্তী গাঁৱৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব অমিত শ্বাহে; সাজু বিশাল প্ৰেক্ষাগৃহ
কাছাৰ জিলালৈ আহিব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ । গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ জনসভাৰ বাবে সাজু বিশাল প্ৰেক্ষাগৃহ ।
Published : February 18, 2026 at 10:58 PM IST
কাছাৰ: স্বাধীনতাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী আহিব কাছাৰ জিলালৈ । কাছাৰ জিলাৰ কাটিগড়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অধীনৰ ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৰ নাতানপুৰ এলেকা পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ অহা ২০ ফেব্ৰুৱাৰী আহিব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ । ২০ ফেব্ৰুৱাৰী ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৰ নাতানপুৰত উপস্থিত হৈ ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজ প্ৰ'গ্ৰাম-২ ৰ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন কৰিব গৃহমন্ত্ৰীয়ে । লগতে তেওঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তও পৰিদৰ্শন কৰিব ।
চৰকাৰী অনুষ্ঠানটোৰ পিছত তেওঁ নাতানপুৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে আয়োজন কৰা এখন বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব । তেওঁৰ লগতে উপস্থিত থাকিব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল । আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সীমান্ত এলেকালৈ আগমন ৰাজনৈতিকভাৱে বিশেষ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হৈছে । নির্বাচনী ৰণ কৌশলৰ দিশৰ পৰাও তেওঁৰ অহা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে মত প্ৰকাশ কৰে ।
জনসভাক সফল কৰাৰ বাবে জিলা বিজেপিয়ে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । ২০০ বিঘা মাটিত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া জনসভাত ৬০ হেজাৰ কৰ্মী-সমৰ্থকৰ উপস্থিতিৰ পৰিকল্পনা কৰিছে দলে আৰু সেইবাবে বিশাল পেণ্ডেল নিৰ্মাণকাৰ্য চলি আছে । আজি নাতানপুৰত উপস্থিত হৈ জনসভাৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ লয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অজয় টামটায়ে । তেওঁৰ লগতে মন্ত্ৰী, বিধায়ক, আৰক্ষী বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া, জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়া, অন্যান্য দলীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকে ।
জনসভাক সফল কৰাৰ বাবে বিজেপিয়ে দলীয়ভাৱে জিলা স্তৰৰ পৰা বুথ পৰ্যায়লৈকে সভা সমিতি চলাই আছে । অমিত শ্বাহৰ আগমনক লৈ দলীয় নেতা-কৰ্মীৰ আৰু কাটিগড়া বিধানসভা সমষ্টিৰ স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে ।