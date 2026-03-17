প্ৰমোদ বড়োৱে কাকো চিনি নাপায়, প্ৰমোদ বড়োক গাদীহে লাগে: হাগ্ৰামা মহিলাৰী

এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা হোৱা নাই যদিও প্ৰাৰ্থী তালিকা সাজু কৰি ৰাখিছে হাগ্ৰামাই । ইউপিপিএলে ঘোষণা কৰিলে ১৫ খন আসনৰ প্ৰাৰ্থী ।

Preparations for the Legislative Assembly elections are underway by BPF and UPPL
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 17, 2026 at 11:34 PM IST

বাক্সা: বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ বলিছে বড়োভূমিত । আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিছে হাগ্ৰামা-প্ৰমোদ বড়োৰ বাকযুদ্ধ । বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ক'লে, ‘‘প্ৰমোদ বড়োক গাদীহে লাগে’’ । বাক্সা জিলা বিপিএফৰ সকলো সমিতিৰে নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে এই মন্তব্য হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ৷ মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা সভাত জিলা পৰ্যায়ৰ ১৩ গৰাকী কংগ্ৰেছ নেতা-কৰ্মীয়ে বিপিএফত যোগদান কৰে ৷

২০ মাৰ্চত বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে মহিলাৰীয়ে ৷ মহিলাৰীয়ে কয়, ‘‘বি পি এফৰ বিৰোধী নাই ৷ এন ডি এ হিচাপে আছে ইউ পি পি এল ৷ প্ৰমোদ বড়োক গাদীহে লাগে ৷ বড়ো জাতিৰ কাৰণে মিছাতে কাম কৰিব বুলি কয় প্ৰমোদ বড়োৱে ৷ প্ৰমোদ বড়োৱে কাকো চিনি নাপায় ৷’’

ইফালে প্ৰমোদ বড়োৱে এন ডি এত থাকি বিটিএডিৰ ১৫ খন আসনত প্ৰাৰ্থী দিয়াক লৈ মন্তব্য কৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ৷ তেওঁ কয়, "প্ৰমোদ বড়োৱে ৰাজ্যসভাৰ এম পি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে ৷ ইপিনে বি টি চিত এম চি এল এ হিচাপে আছে আৰু এতিয়া এম এল এ হ'বলৈ গৈ আছে ৷ বি টি এ ডিৰ ১৫ টা সমষ্টিত এন ডি এ হিচাপে ১৫ খন আসন দিব ৷’’

অপেক্ষা কৰিও সঁহাৰি নাপালে ইউ পি পি এলে

ইফালে বাগানপাৰাত এখন দলীয় সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি ইউ পি পি এলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়োৱে বিটিচিৰ ১৫ টা বিধানসভা সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে । যি সময়ত বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই ইউ পি পি এলৰ সৈতে মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, সেই সময়তে প্ৰমোদ বড়োৰ ঘোষণা বিটিচিৰ ১৫টা সমষ্টিতে দিব প্ৰাৰ্থী । তামুলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰমোদ বড়োক প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ পিছতে এই মন্তব্য কৰে তেওঁ ।

প্ৰমোদ বড়োৱে দলীয় সমৰ্থকৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিটিচিৰ ১৫টা সমষ্টিতে দলে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বুলি কয় ৷ তেওঁ লগতে কয়, ‘‘বিটিচিত ৪০ টা পৰিষদীয় সমষ্টি আৰু বিধানসভাত ১৫ টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিম ৷ বিটিচিৰ জনসাধাৰণ বৰ্তমান ইউপিপিএল দলৰ লগত আছে ৷’’

আনহাতে মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত প্ৰমোদ বড়োৱে বিজেপি দলক অপেক্ষা কৰিও সঁহাৰি নাপালে বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰমোদ বড়োৱে ৷

লগতে পঢ়ক: নৈ গৰা খহাদি কংগ্ৰেছত খহনীয়া, তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশেৰে কংগ্ৰেছ এৰিলে নৱজ্যোতি তালুকদাৰে

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনঃ চূড়ান্ত হৈছে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ আসন সমীকৰণ, মিত্ৰজোঁট অগপৰ বাবে ২৬টা, বিপিএফৰ ১১টা সমষ্টি

