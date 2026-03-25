বাতৰিয়ে গা পুৰিছে প্ৰাৰ্থীৰ ! কাকতৰ টোপোলাকে জ্বলাই দিলে দুৰ্বৃত্তই

বাতৰিয়ে গা পুৰিছে প্ৰাৰ্থীৰ ! কাকতৰ টোপোলাকে জ্বলাই দিলে দুৰ্বৃত্তই
শিৱসাগৰত দুৰ্বৃত্তই জ্বলালে বাতৰি কাকত । বিজেপি প্ৰাৰ্থী কুশল দুৱৰীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে ভয়ংকৰ অভিযোগ ।
Published : March 25, 2026 at 2:56 PM IST
শিৱসাগৰ: অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ৰাজ্য়জুৰি ৰাজনৈতিক নেতাৰ ৰাজহুৱা শোভাযাত্ৰ, মেল-মিটিং তথা দলীয় কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়তে বুধবাৰে ৰাজ্য়ত সংবাদ মাধ্য়মৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷
এই প্ৰাক-নিৰ্বাচনী হিংসাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে শিৱসাগৰ সমষ্টিত । অভিযোগ অনুসৰি সমষ্টিটোৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এখন স্থানীয় অসমীয়া দৈনিক কাকতত বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিল ৷ বুধবাৰে পুৱা শিৱসাগৰ জিলালৈ যোৱা বাতৰি কাকতখনৰ কপীবোৰৰ কিছুসংখ্য়ক বাতৰি কাকত শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গৌৰীসাগৰ থানাৰ কাৱৈমাৰী এলেকাত দুজন দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিয়ে ।
সমষ্টিটোৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী কুশল দুৱৰীৰ সমৰ্থকে এইদৰে কাকত জ্বলাই দিয়া বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজৰ দলে ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত বিজেপিৰ পাৰ্থ প্ৰতীম বৰা আৰু পিংকু দত্ত নামৰ দুজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে গৌৰীসাগৰ আৰক্ষী থানাত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । আনহাতে ৰাইজৰ দলৰ বিভিন্ন নেতাৰ লগতে সচেতন সমাজে এই কামক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ।
এজন স্থানীয় লোকে কয়, "আহোমৰ ৰাজধানী শিৱসাগৰত এজন হত্যাকাৰীক তেওঁলোকে টিকট দিছে । সেই হত্যাকাৰীজন কুশল দুৱৰী ওৰফে জয়ন্ত হাজৰিকা । তেখেতে ইতিমধ্যে ২৬ জনতকৈয়ো অধিক লোকক হত্যা কৰি থৈছে । দিখৌমুখৰ কমলা শইকীয়াক হত্যা কৰি থৈছে । বাতৰি কাকতখনত ইতিমধ্যে আহোমৰ ৰাজধানীত হত্যাকাৰীক টিকট বুলি এটা হেডলাইন দিছিল আৰু আমাৰ মানুহখিনিয়েও কৈ আছে যে সঁচাকৈ এজন হত্যাকাৰীক টিকট দিছে ।"
তেওঁ আৰু কয়,"এইটো সঁচা কথা যে কুশল দুৱৰী এজন হত্যাকাৰী । এই বাতৰিটো ওলোৱাৰ পিছত ১৫০ খনতকৈয়ো অধিক বাতৰি কাকত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে জ্বলাই দিছে । আমি জানিবলৈ পাইছোঁ যে পাৰ্থ প্ৰতীম বৰা আৰু পিংকু দত্ত নামৰ দুজন যুৱকে দিখৌমুখলৈ যোৱাৰ পথত জ্বলাই দিছে । হত্যাকাৰী কুশল দুৱৰীৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকে জ্বলাইছে ।" দোষীক কৰায়ত্ত কৰি উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে সচেতন ৰাইজে ।