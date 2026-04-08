শদিয়া সমষ্টিত প্ৰাক-নিৰ্বাচনী হিংসা : দুৰ্বৃত্তই পেট্ৰ'ল ঢালি জ্বলাই দিলে বিজেপি সমৰ্থকৰ গাড়ী-ভঁড়াল

শদিয়া সমষ্টিত প্ৰাক-নিৰ্বাচনী হিংসা : দুৰ্বৃত্তই পেট্ৰ'ল ঢালি জ্বলাই দিলে বিজেপি সমৰ্থকৰ গাড়ী-ভঁড়াল
শদিয়া সমষ্টিত প্ৰাক-নিৰ্বাচনী হিংসা ৷ দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিলে সঞ্জয় গোৱালা নামৰ পৰিয়ালটোৰ গাড়ী আৰু ধানৰ ভঁড়াল ৷
Published : April 8, 2026 at 3:02 PM IST
তিনিচুকীয়া : ভোটগ্ৰহণলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা ৷ মঙলবাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সামৰণি পৰিছিল যদিও নিশাৰ ভাগলৈ কেইবাটাও স্থানত প্ৰাক-নিৰ্বাচনী হিংসাৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷
শদিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কাকপথাৰত বুধবাৰে প্ৰাক-নিৰ্বাচনী হিংসাৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ বুধবাৰে পুৱা প্ৰায় তিনি বজাত কাকপথাৰ অঞ্চলৰ ৩ নং কাকপথাৰত সংঘটিত হৈছে প্ৰাক-নিৰ্বাচনী হিংসা ৷
ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, বুধবাৰে পুৱাৰ ভাগত দুৰ্বৃত্তই ৩ নং কাকপথাৰৰ সঞ্জয় গোৱালা নামৰ বিজেপি সমৰ্থক লোকজনৰ বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰি পৰিয়ালটোৰ চাৰিচকীয়া বাহন আৰু ভঁড়াল জ্বলাই দিয়ে দুৰ্বৃত্তই ৷ পৰিয়ালটোৰ আৰু ৰাইজৰ তৎপৰতাত পুৱাৰ ভাগতে জুই নিৰ্বাপিত হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ সদস্য সঞ্জয় গোৱালাই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত কয়,"বুধবাৰে পুৱা তিনি বজাত দুজনীয়া দুৰ্বৃত্তই ভঁড়াল আৰু বাহনত পেট্ৰ'ল ঢালি অগ্নিসংযোগ কৰে ৷ উক্ত ঘটনাৰ সময়তে মোৰ ভাইটি বিচনাৰ পৰা উঠি যায় আৰু লগে লগে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে দুৰ্বৃত্তই ৷"
গোৱালাই লগতে কয়,"মোৰ কোনো শত্ৰু নাই ৷ বহু কষ্ট কৰি মই গাড়ীখন গোটাইছিলো ৷ কোনে কি হিংসাৰ বাবে মোৰ গাড়ী আৰু ভঁড়াল টাৰ্গেট কৰিলে বুজি নাপালো ৷ এবছৰৰ ধান জ্বলি শেষ হৈ গ’ল ৷ মই এতিয়া কেনেকৈ চলিম ৷ ল'ৰা-ছোৱালীকেইটাক কি খুৱাম ?"
উল্লেখ্য যে, ৭ এপ্ৰিলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনটোত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বলীন চেতিয়াৰ সমৰ্থনত বিজেপিৰ এটা দলে সভা পাতিছিল সঞ্জয় গোৱালাৰ বাসগৃহত ৷ সেইবাবেই কোনো দুৰ্বৃত্তই এনে ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালটোৱে ৷
লগতে পঢ়ক:শোণিতপুৰ জিলাত সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি ; ১,২৩১ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ সাজু