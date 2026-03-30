এইখন অসমহে, বেংগল বা বিহাৰ নহয় : জিতু গোস্বামীক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী তুলি ক'লে ৰাজেন গোহাঁয়ে

এইখন অসমহে, বেংগল বা বিহাৰ নহয় : জিতু গোস্বামীক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী তুলি ক'লে ৰাজেন গোহাঁয়ে
বঢ়মপুৰ সমষ্টিত প্ৰাক নিৰ্বাচনী হিংসাৰ ঘটনা ৷ অজাপ কৰ্মীক একাংশ বিজেপি কৰ্মীয়ে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাজেন গোহাঁইয়ে ৷
Published : March 30, 2026 at 4:29 PM IST
নগাঁও: নগাঁও জিলাৰ অন্তৰ্গত বঢ়মপুৰ সমষ্টিত ভয়ংকৰ প্ৰাক নিৰ্বাচনী হিংসাৰ ঘটনা ৷ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ সময়তে একাংশ বিজেপি কৰ্মীয়ে অজাপ কৰ্মীক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিৰোধী উমৈহতীয়া তথা অজাপৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজেন গোহাঁয়ে ৷
উল্লেখ্য যে, দেওবাৰে বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পুৰণিগুদামৰ সূতাৰ মুছলিম গাঁৱত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছিল অজাপে ৷ তেনে সময়তে একাংশ বিজেপি কৰ্মীয়ে অজাপ গ'বেগ ধ্বনি দিয়ে, ফলত ঘটনাই হিংসাত্মক ৰূপ লয় বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাজেন গোহাঁয়ে ৷
ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত অজাপৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজেন গোহাঁইয়ে কয়, "বিজেপিৰ উৎপাতত বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ ক'তো প্ৰচাৰ চলাব পৰা নাই ৷ বিজেপিৰ একাংশ লোকে লাঠি লৈ ৰৈ থাকে কাজিয়া কৰিবলৈ, অজাপ সমৰ্থক, কৰ্মীক আক্ৰমণ কৰিবলৈ ৷"
গোহাঁয়ে লগতে কয়,"হাতত পে'ট্ৰল-ডিজেল লৈ দেওবাৰে উদমাৰিত মোক হত্যা কৰিবলৈ শতাধিক লোক ৰৈ আছিলে ৷ মই কাৰো একো ক্ষতি কৰা নাই, মাত্ৰ মোৰ অধিকাৰ অনুসৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈছো ৷ জিতু গোস্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে ৷ কাৰণ তেওঁৰ দলীয় কৰ্মীয়ে কিয় সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে ? তেওঁৰ জ্ঞান নাই নেকি ?"
এন ডি এ তথা বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়, "জনসাধাৰণৰ কাষলৈ নোযোৱাকৈ প্ৰতিনিধি হৈছিল নেকি ? তোমাৰ যদি ইমানেই জনপ্ৰিয়তা আছে, তুমি ইমানেই ভাল কাম কৰিছা তেতিয়া হ'লে ৰাইজক মোৰ পিনে আনিব পাৰিম নেকি ? মোক ভোট দিবলৈ মই ৰাইজক অনুৰোধহে কৰিছো, কাঢ়ি লোৱা বস্তুতো নহয় ৷"
নিজৰ ভৰিত নিজে কুঠাৰ মাৰিছে বুলি গোস্বামীক সমালোচনা কৰি গোহাঁয়ে কয়, "ভয়-ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিলে ৰাইজ তোমাৰ কাষলৈ নাযায় ৷ তুনি নিজৰ ভৰিত নিজে কুঠাৰ মাৰিছে ৷ মই ঘৰত বহি থাকিলেও নিৰ্বাচনত জিকিম ৷ এইখন অসম হয়, বেংগল, বিহাৰ নহয় ৷ তেওঁৰ যদি জ্ঞান আছে তেতিয়া হলে ৰাইজক অত্যাচাৰ কৰা বন্ধ কৰক ৷ বিহাৰ, বেংগলৰ ৰাজনীতি ইয়াত নচলে ৷"
