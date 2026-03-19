পূৰণ নহ'ল নিৰ্বাচন খেলাৰ সপোন; প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ প্ৰদ্যুৎ-পুত্ৰ প্ৰতীক বৰদলৈৰ
প্ৰতীক বৰদলৈয়ে নিজৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ কথা জনাই কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গলৈ পত্র প্ৰেৰণ কৰে ।
Published : March 19, 2026 at 11:26 AM IST|
Updated : March 19, 2026 at 12:32 PM IST
গুৱাহাটী : নিৰ্বাচন খেলাৰ সপোন পূৰণ নহ'ল । নতুন মুখ হিচাপে প্ৰথমবাৰৰ বাবে টিকট লাভ কৰিছিল যদিও নিৰ্বাচনৰ ২০ দিন পূৰ্বে টিকট প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল । পিতৃয়ে হঠাতে দল ত্যাগ কৰি আন এটা দলত যোগদান কৰাৰ পিছতে পুত্রই প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে নিজৰ দলীয় টিকট । হয়, সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ পুত্র প্ৰতীক বৰদলৈৰ কথাই কোৱা হৈছে ।
ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰি মঙলবাৰে নিশা কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বুধবাৰে পুৱা বিজেপিত যোগদান কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ শক্তিশালী তথা জ্যেষ্ঠ নেতা সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে । লগে লগে কংগ্ৰেছৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট সলনি হৈ পৰিছিল । প্ৰশ্ন হৈছিল, কি হ'ব প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ পুত্র প্ৰতীক বৰদলৈৰ । কাৰণ প্ৰতীক বৰদলৈক কংগ্ৰেছৰ পৰা মাৰ্ঘেৰিটাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছিল ।
পিতৃৰ বিজেপি গমনে প্ৰতীক বৰদলৈক লৈ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছিল । অৱশেষত প্ৰতীক বৰদলৈয়ে টিকট প্ৰত্যাহাৰৰ সিদ্ধান্ত ল'লে । দিল্লীত সাক্ষাৎ কৰিলে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষনেতাক । দিল্লীত কংগ্ৰেছ নেতা ডি কে শিৱকুমাৰ আৰু জিতেন্দ্ৰ সিঙক সাক্ষাৎ কৰিলে প্ৰতীক বৰদলৈয়ে । ইফালে প্ৰতীক বৰদলৈয়ে নিজৰ টিকট প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ কথা জনাই কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গলৈ পত্র প্ৰেৰণ কৰে ।
দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিক সম্বোধন কৰি প্ৰতীক বৰদলৈয়ে পত্রত কয়, "এই পত্ৰৰ জৰিয়তে, দলৰ প্ৰতি থকা মোৰ আনুগত্য আৰু গভীৰ শ্ৰদ্ধাক দ্বিধাহীনভাৱে আকৌ এবাৰ সৰোগত কৰিও মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা মোৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত আপোনাক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ । মোৰ পিতৃৰ আন এটা ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰা আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী দলৰ ফালৰ পৰা নিজে বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পিছত মই অনুভৱ কৰোঁ যে মোৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো উচিত নহ’ব ।"
তেওঁ লগতে লিখিছে, "মই বুজি উঠিছোঁ যে এই পৰিস্থিতিত দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মাৰ্ঘেৰিটাৰ ভোটাৰ ৰাইজ আৰু অগণন নিষ্ঠাৱান কংগ্ৰেছ কৰ্মী, সকলোৰে মনত মোৰ দলীয় নিষ্ঠা সম্পৰ্কে এক খু-দুৱনিৰ উদ্ভৱ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু সেইটোকে মৰিষণ কৰিবৰ বাবে মই এই নিৰ্বাচনৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ । নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত মোৰ নিজা আনুগত্য, বিশ্বাস বা দলৰ স্থিতি সন্দৰ্ভত ৰাইজৰ মনত যদি কোনো বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হয় তেন্তে সেয়া অতি অন্যায় কৰা হ’ব । সংগঠনটোৰ প্ৰতি আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ মূল্যবোধৰ প্ৰতি থকা সন্মান জনাই মই এই সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছোঁ । দলৰ নেতৃত্বই মোৰ প্ৰতি ৰখা আস্থাৰ বাবে মই চিৰ কৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ম ।"
প্ৰতীক বৰদলৈৰ প্ৰাৰ্থfত্ব প্ৰত্যাহাৰৰ পিছতে এতিয়া মাৰ্ঘেৰিটাৰ বাবে দলে আন এজনক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব । বৃহস্পতিবাৰে ঘোষণা হ'বলগীয়া তৃতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকাত হয়তো মাৰ্ঘেৰিটাৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা হ'ব ।