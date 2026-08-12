নিবনুৱাৰ বাবে প্ৰশান্তিৰ বতৰা আনিছে প্ৰশান্ত কিশোৰে
এবছৰত বাংকীপুৰৰ ১০ হাজাৰ যুৱক-যুৱতীক চাকৰি দিব জন সূৰাজ পাৰ্টীৰ নেতা প্ৰশান্ত কিশোৰে ৷
Published : August 12, 2026 at 3:01 PM IST
পাটনা : কিছুদিন পূৰ্বে বিহাৰৰ ৰাজনীতিত এক ঐতিহাসিক পট পৰিৱৰ্তন কৰিছে 'নিৰ্বাচন গুৰু'ৰূপে খ্যাত প্ৰশান্ত কিশোৰে । এইবাৰ আন এক চমক সৃষ্টিৰ দিশে আগবাঢ়িছে ভাৰতৰ প্ৰাক্তন ভোট কৌশলীগৰাকী ।
ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বাংকীপুৰ দুৰ্গ জয় কৰি বিধায়ক হোৱাৰ মাত্ৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰতে জন সূৰাজ পাৰ্টীৰ নেতা প্ৰশান্ত কিশোৰে আগন্তুক এটা বছৰত ১০ হাজাৰ যুৱক-যুৱতীৰ বাবে ব্যক্তিগত চাকৰিৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি ঘোষণা কৰি এক চমক সৃষ্টি কৰিছে । লগতে তিনিমাহৰ ভিতৰত ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান আৰু বিনামূলীয়া খাদ্যশস্য বিতৰণৰ দুৰ্নীতিৰ অন্ত পেলাব বুলি ঘোষণা কৰিছে ।
"নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ পিছত বিগত চাৰি-পাঁচদিন ধৰি বহু লোকে ভাবি আছিল যে মই ক’ত ঘূৰি ফুৰিছোঁ । মই কেৱল তেওঁলোকৰ বাবেই কাম কৰি আছিলোঁ । আপোনাৰ সন্তান যদি শিক্ষিত হয় তেন্তে তেওঁৰ বায়’ডাটা মোৰ কাৰ্যালয়লৈ পঠিয়াওক । ইয়াৰে কমেও ১০ হাজাৰৰ বাবে আমি ইয়াৰ পৰাই চাকৰিৰ ব্যৱস্থা কৰিম । আপুনি মাত্ৰ লিখি ৰাখক । বিহাৰৰ সকলো বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত বাংকীপুৰে সৰ্বাধিক চাকৰি পাব ।" প্ৰশান্ত কিশোৰে কয় ।
তেওঁ লগতে কয়, "মই দেশৰ সকলো চিনাকি মানুহক বিহাৰৰ জনসাধাৰণৰ বাবে চাকৰিৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ কৈছোঁ । বিশ্বাস কৰক, যেতিয়া জন সূৰাজ দল ৰাজ্যত ক্ষমতালৈ আহিব, তেতিয়া আপোনাৰ সন্তানে উপাৰ্জনৰ বাবে আৰু বাহিৰলৈ যাবলগা নহ'ব ।"
মঙলবাৰে সন্ধিয়া ভোটাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন ভ্ৰমণৰ অংশ হিচাপে সমষ্টিটোৰ ভোটাৰৰ সৈতে মত-বিনিময় কৰে এসময়ত নিৰ্বাচনৰ পৰামৰ্শদাতাৰ পৰা বৰ্তমান ৰাজনীতিবিদ হোৱা নেতাগৰাকীয়ে । তেওঁলোকৰ বিষয়বোৰ শুনি তেওঁ নিজৰ মতামতো দাঙি ধৰে ।
তেওঁ আঙুলিয়াই দিয়ে যে উপ-নিৰ্বাচনত তেওঁৰ জয়ে মানুহৰ মনত আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ জীৱনটো ভাল দিশলৈ সলনি হ’ব, কিন্তু শিক্ষা আৰু কৰ্মসংস্থাপন থাকিলেহে সেয়া হ’ব ।
তৃণমূল পৰ্যায়ত সংঘটিত বৃহৎ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগৰ কথা উল্লেখ কৰি প্ৰশান্ত কিশোৰে ইয়াৰ সমাধানৰ বাবে তিনিমাহৰ সময় বিচাৰে । এই সময়ছোৱাত তেওঁ নিশ্চিত কৰিব যে “ৰেচন কাৰ্ড বনোৱাৰ বাবে কোনেও এটকাও উৎকোচ ল’ব নোৱাৰে” ।
“যিসকলৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে ৪ কেজিৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত নিয়মৰ পৰিৱৰ্তে সম্পূৰ্ণ ৫ কেজি (বিনামূলীয়া) খাদ্যশস্য পাব । যিসকলে ৬০ বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে কিন্তু বৃদ্ধ পেঞ্চন হিচাপে ১১০০ টকা পোৱা নাই, তেওঁলোকে মোৰ কাৰ্যালয়ত আবেদন-পত্ৰ জমা দিব লাগে । তেওঁলোকে যাতে টকা পাবলৈ আৰম্ভ কৰে সেয়া নিশ্চিত কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব । আপোনালোকে ৫ কেজি খাদ্যশস্য আৰু ১১০০ টকা পেঞ্চনৰ বাবে চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই । আমি তিনি মাহৰ ভিতৰত এইবোৰ উন্নত কৰিম ।" প্ৰশান্ত কিশোৰে লগতে কয় ।
মুখ্যমন্ত্ৰী সম্ৰাট চৌধুৰীক আক্ৰমণ কৰি জেএছপি নেতাগৰাকীয়ে দৃঢ়তাৰে কয় যে ৰাজ্যত এসময়ত যি এনকাউণ্টাৰৰ কথা আলোচনা হৈছিল, এতিয়া তাৰ ঠাই শিক্ষা আৰু নিয়োগ সম্পৰ্কীয় আলোচনাই লৈছে । ই জনসাধাৰণৰ ভোটৰ ক্ষমতাৰ ইংগিত দিয়া বুলিও তেওঁ লগতে কয় ।
"যদি আপুনি বিজেপিক পৰাস্ত কৰে, বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিক্ষা-সংস্থাপনৰ কথা ক’বলৈ আৰম্ভ কৰিব । অৱশ্যে তেওঁক অপসাৰণ কৰাটো সময়ৰহে অপেক্ষা । তেওঁ হয় আজি, নহ'লে ছমাহৰ পিছত গাদী হেৰুৱাব ।" তেওঁ কয় ।
ইয়াৰ উপৰি প্ৰশান্ত কিশোৰে দাবী কৰে যে তেওঁৰ সমষ্টিৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়বোৰ হয় ভাল হ’ব, নহ’লে “আপোনালোকৰ ল’ৰা-ছোৱালীয়ে ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ত পঢ়িব আৰু তেওঁলোকৰ মাচুল আৰু খৰচৰ দায়িত্ব মই ল’ম ।”
ইয়াৰ উপৰি অন্য সমস্যাৰ বাবেও তেওঁ সময় বিচাৰে, যাতে চৰকাৰৰ সৈতে কাম কৰি সেইবোৰ সমাধান কৰিব পাৰে । আনহাতে, অন্যান্য দলসমূহৰ নেতাসকলৰ মতামত যে জেএছপি নেতাগৰাকীৰ এই ঘোষণাসমূহ ৰাজ্যখনৰ সম্ৰাট চৌধুৰী আৰু বিজেপি নেতৃত্বাধীন ৰাষ্ট্ৰীয় গণতান্ত্ৰিক মিত্ৰজোঁটৰ লগতে বিৰোধীৰ ওপৰতো এক প্ৰত্যক্ষ আক্ৰমণ ।
বিজেপিৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাই ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে কয়, "তেওঁ (প্ৰশান্ত) নিজৰ পৰিকল্পনা আৰু কাম কৰাৰ দৃঢ়তাক প্ৰক্ষেপ কৰাত কোনো সময় অপচয় কৰা নাই । ইয়াৰ ফলত জনসাধাৰণৰ মাজত আশাৰ সঞ্চাৰ হ’ব পাৰে আৰু তেওঁলোকক আক্ৰমণাত্মকভাৱে অভিলাষী কৰি তুলিব পাৰে । এয়া শাসকীয় আৰু বিৰোধী দলসমূহৰ বাবে এক সকীয়নিৰ দৰে যে তেওঁ সঠিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱ থকা ক্ষেত্ৰসমূহত নিজৰ খোপনি দৃঢ় কৰিব ।"
উল্লেখ্য যে যোৱা ৩ আগষ্টত বাংকীপুৰ উপ-নিৰ্বাচনত বিজেপি প্ৰাৰ্থী নীৰজ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে ১৯,৩২৪ টা ভোটৰ ব্যৱধানত প্ৰশান্ত কিশোৰে জয়লাভ কৰিছিল ।
চলিত বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহত ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ বাবে বাংকীপুৰৰ বিধায়ক পদৰ পৰা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনে পদত্যাগ কৰাৰ বাবে এই উপ-নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল । দলৰ বাবে এই বিষয়টো এক সন্মানৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছিল । সমষ্টিটো ধৰি ৰাখিবলৈ বিজেপিয়ে বহু চেষ্টা কৰিছিল যদিও অৱশেষত ভোটাৰৰ আৱেগৰ ঢৌত সকলো উটি-ভাহি যায় ।