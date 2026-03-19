হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যদি দম আছে দিছপুৰৰ পৰা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক জিকাই দেখুৱাওক ! খঙে-অপমানে অতুল-জয়ন্তৰ হুংকাৰ

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যদি দম আছে দিছপুৰৰ পৰা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক জিকাই দেখুৱাওক ! খঙে-অপমানে অতুল-জয়ন্তৰ হুংকাৰ
এদিন পূৰ্বে বিজেপিত যোগদান কৰা কংগ্ৰেছী নেতাক টিকট প্ৰদান কৰাক লৈ দিছপুৰত ক্ষোভৰ জুই জ্বলিছে ।
Published : March 19, 2026 at 8:21 PM IST
গুৱাহাটী : সকলো জল্পনা-কল্পনাৰ অন্ত পেলাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ঘোষণা কৰিলে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰাৰ্থী তালিকা । দিল্লীস্থিত কেন্দ্ৰীয় কার্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ কৰিলে অসম বিধানসভাৰ ৮৮ টা সমষ্টিৰ চূড়ান্ত প্ৰাৰ্থী তালিকা । পিছে এই তালিকা প্ৰকাশ হোৱাৰ লগে লগে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকল দলটোৰ বিৰুদ্ধে মুকলিকৈ বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছে ।
বিশেষকৈ ৰাজ্যৰ ৰাজধানী তথা গুৱাহাটীৰ অন্যতম দিছপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত একপ্ৰকাৰ উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে । সমষ্টিটোত বিজেপিয়ে সদ্য কংগ্ৰেছত্যাগী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক টিকট দিয়াৰ লগে লগে ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে দলৰ একাংশ জ্যেষ্ঠ নেতা । দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰাই নহয় দলটোৰ অন্যতম প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী তথা জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা জয়ন্ত কুমাৰ দাসে দল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে । দুয়োগৰাকীয়ে নিৰ্দলীয়ভাৱে নিৰ্বাচন খেলাৰ হুংকাৰ দিয়াৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে ।
বৃহস্পতিবাৰে বেলতলাস্থিত নিজা বাসভৱনত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি জয়ন্ত কুমাৰ দাসে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মুকলিকৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে । তেওঁ কয়, "বশিষ্ঠৰ চাৰিসীমা নাজানে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে । বিজেপি দলত নেতাৰ অভাৱ হৈছে নেকি । যাৰ বাবে আন দলৰ পৰা মানুহ আনি বিজেপি দলত টিকট দিব লগা হৈছে । কোনো কাৰণতে দিছপুৰৰ ৰাইজে নিবিচাৰে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক । প্ৰয়োজন সাপেক্ষে নিৰ্দলীয় হৈ খেলিব জয়ন্ত কুমাৰ দাসে । ৰাইজৰ হেঁচাত নিৰ্দলীয় হিচাপে খেলিব লাগিব । এনেকুৱা এটা দিন আহিব বুলি মই ৫ বছৰ পূৰ্বে গম পাইছিলোঁ । স্পষ্টকৈ মই কওঁ মই ৩৫ বছৰ এই দলটোক দিছোঁ । ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ মাজতো মই মণিপুৰত কাম কৰিছিলোঁ । দলে মোক আজি এনেদৰে প্ৰতিদান দিলে । মই যুদ্ধ কৰিম । আজি পুৰণা বিজেপি কংগ্ৰেছীৰ হাতত ধৰাশায়ী হ'ল । টিকটৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ নাম নম্বৰ একত আছিল । ছাৰ্ভে মতে দিছপুৰৰ টিকট দিয়া নাই । ছার্ভেত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ নাম নাই । কি ছাৰ্ভেৰ মতে তেওঁক টিকট দিলে । বিজেপি আমি গঢ়িছোঁ ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্যি জয়ন্ত কুমাৰ দাসৰ ক্ষোভ, "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপি গঢ়া নাই । তেওঁ এৰি দিয়ক জালুকবাৰী । হিমন্ত বিশ্বই গৰু, কয়লাৰ লগতে ৰাজনৈতিক ছিণ্ডিকেট চলাইছে । আজি গেলা-পঁচা কংগ্ৰেছীৰ বাবে আমাৰ নাম কটা গ'ল । আজি মই যৌৱন, জীৱন বিজেপিক দিছোঁ ।"
নতুন দল গঠনৰ হুংকাৰ দি তেওঁ কয়, "মই নতুন ৰাজনৈতিক দল খুলিম । শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে যিবোৰ উপেক্ষিত হৈ আছে তেওঁলোকক লৈ মই ৰাজনৈতিক দল খুলিম । আমি অসমৰ স্বাৰ্থত, অসমীয়াৰ স্বাৰ্থত বিজেপি কৰিছিলোঁ । আজি বিজেপিৰ সেই আদৰ্শও নাই । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যদি দম আছে দিছপুৰৰ পৰা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক জিকাই দেখাওক । আপুনি টুপী পিন্ধাই মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সপোন দেখিছে । আমি পুৰণি বিজেপিৰ স্বাৰ্থত দল কৰিম । মই ২৩ তাৰিখে মনোনয়ন দিম । হিমন্ত বিশ্বই পলিটিকেল ছিণ্ডিকেট কৰিছে । কোনো বুজনিমূলক বক্তব্য মই নুশুনো । হিমন্ত বিশ্বই প্ৰেচাৰৰ টেবলেট খাব লাগিব । যদি হিমন্ত বিশ্ব পুৰুষ হয় মোৰ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰক । মোৰ দলত শিয়ালৰ জাক নালাগে । মই সিংহ লম নতুন দলত ।"
আনহাতে প্ৰাৰ্থিত্ব নাপাই দিছপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অতুল বৰাও গৰজি উঠিছে । পাঞ্জাবাৰীস্থিত জিয়াজুৰি ভৱনত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি অতুল বৰাই কয়, "মই দিছপুৰ সমষ্টিত ১৯৮৫ চনৰ পৰা বিধায়ক আছিলোঁ । মই ৩ গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীক পৰাজিত কৰিছিলোঁ । মই ২০১৩ চনত যোগদান কৰিছিলোঁ বিজেপি দলত । সময় চাইহে দিনৰ ১ বজাত ৰাজনাথ সিঙৰ উপস্থিতিত যোগদান কৰিছিলোঁ । মই যোগদান কৰাৰ সময়ত ধুমুহা বৰষুণ আহিছিল ঠিক শ্ৰীকৃষ্ণ জন্ম হোৱাৰ সময়ৰ দৰে । এতিয়া শুনিছোঁ দিছপুৰ সমষ্টি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক দিব । মাৰ্ঘেৰিটাৰ মানুহ গচকি নগাঁৱত তেওঁ সাংসদ হ'ল । তেওঁ কয়লাখনিৰ মালিক । দিছপুৰৰ মানুহকো প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে গচকি মাৰিব ।"
দলৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয়, "ৰাজ্যত এতিয়া বিজেপি কাৰ্যালয় নাই । দুটা কংগ্রেছৰ কাৰ্যালয় আছে । এটাৰ মালিক দিলীপ শইকীয়া আৰু আনটোৰ মালিক গৌৰব গগৈ । মই তিনিটা সিদ্ধান্ত লৈছো । এক মই নিৰ্দলীয় ভাৱে নিৰ্বাচন খেলিম । দুই নহ'লে মই কংগ্ৰেছৰ মীৰা বৰঠাকুৰক সমৰ্থন জনাম । তিনি নহ'লে মই মনে মনে থাকিম । মই ২২ তাৰিখে সিদ্ধান্ত ল'ম । এতিয়া বিজেপিত কাম কৰাৰ পৰিৱেশ নাই । ক'ত যাব বিজেপিৰ কৰ্মীসকল । মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা নুশুনো ৰাইজৰ কথাহে শুনিম । চৰাই চিৰিকটি, জীৱ-জন্তু সকলোৱে জানে মই দিছপুৰত টিকট পাম বুলি, কেৱল মইহে নাজানিলো টিকট নাপাম বুলি ।"
তেওঁ লগতে কয়, "মোক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে । বিজেপি পৃথিৱীৰ ভিতৰতে ডাঙৰ দল বুলি কয় । কিন্তু এতিয়া প্রাৰ্থী হায়াৰ কৰি আনি টিকট দিবলগীয়া হৈছে । ভূপেন বৰা হাৰিব, তাত ভূঞা বা খাউণ্ড জয়ী হব ।"
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত দুয়োগৰাকী নেতাই বিজেপি দলৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে মুকলিকৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে । এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব কি হ'ব দিছপুৰৰ ৰাজনীতি ?
টিকট লাভৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ ন-বিজেপি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ