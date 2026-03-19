টিকট লাভৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ ন-বিজেপি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ
আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিৰ দিছপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ৷ গেৰুৱা দলটোত যোগদানৰ পিছতে টিকট লাভ কৰা বৰদলৈৰ বাবে খোল খাবনে ভাগ্যৰ দুৱাৰ ?
By ANI
Published : March 19, 2026 at 5:29 PM IST
নতুন দিল্লী: গেৰুৱা দল বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পাছতে টিকট লাভ প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ ৷ লোকসভাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে আগন্তুক অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত দিছপুৰ সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব ৷ এই ঘোষণাৰ পিছতে বৃহস্পতিবাৰে বিজেপিৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি ৰাইজৰ সৈতে ইতিবাচক সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ বাবে কাম কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিবিদগৰাকীয়ে ৷
এ এন আইৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ পিছত বুধবাৰে বিজেপিত যোগদান কৰা বৰদলৈয়ে কয় যে তেওঁ বিজেপিৰ পৰা অৰ্থপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণৰ মঞ্চৰ বাহিৰে বিশেষ একো বিচৰা নাছিল । বৰদলৈয়ে লগতে কয় যে ৰাজনৈতিক জীৱনৰ তেওঁৰ প্ৰাক্তন সহযোগী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে একেলগে কাম কৰি যাব বিচাৰে ।
ন-বিজেপি বৰদলৈয়ে লগতে কয়, ‘‘...মই কৃতজ্ঞ । মই বিজেপিত যোগদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ পৰা একো বিচৰা নাছিলো ৷ কাৰণ মোক কাম কৰিবলৈ আৰু অধিক অৰ্থপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিবলৈ এখন মঞ্চৰ প্ৰয়োজন আছিল । জনজীৱনৰ সৈতে মোৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পৰ্ক আছে, চাৰিবাৰৰ বিধায়ক আৰু ১৫ বছৰ ধৰি মন্ত্ৰী হৈ আছো ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘অসমৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মই সহযোগী আছিলোঁ আৰু একেলগে কাম কৰি সফলতা লাভ কৰিছিলো ৷ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ৰাজ্যখনক বিদ্ৰোহ আৰু সংঘাতৰ কবলৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ই এক অতি ফলপ্ৰসূ সহযোগিতা আছিল । যদি মই তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কাম কৰাৰ সুযোগ পাওঁ, তেন্তে মই অতি সুখী হ'ম ৷ কিয়নো একেলগে আমি এক অৰ্থপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰিলোহেঁতেন… ৷’’
তদুপৰি দিছপুৰৰ ৰাইজে তেওঁক আদৰি ল’ব নে বুলি সোধাত বৰদলৈয়ে ৰাইজৰ আস্থা লাভৰ বাবে তেওঁলোকৰ কাষ চপাৰ কথা ব্যক্ত কৰে ৷
‘‘মই নাজানো মানুহে মোক বিশ্বাস কৰিব নে নাই ৷ সেয়া তেওঁলোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । কিন্তু মই পৰম বিনয়েৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থী হিচাপে দিছপুৰবাসীৰ ওচৰলৈ যাম’’ বুলি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে কয় ৷
বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে অসমৰ উন্নয়নৰ বাবে তেওঁৰ পৰিকল্পনাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি কয় যে তেওঁ কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টি আৰু জনসাধাৰণৰ জীৱন ধাৰণৰ মান উন্নত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।
এ এন আইৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পিছত দিছপুৰৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াবলগীয়া বৰদলৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰশংসাৰে উপচাই উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়নৰ বাবে দুয়োগৰাকী নেতাই একেলগে কাম কৰাৰ ইচ্ছা ব্যক্ত কৰে ৷ তেওঁ কয়, ‘‘হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এজন অতি দক্ষ আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমী ব্যক্তি । মই এতিয়া তেওঁৰ সৈতে যোগ দিছো এই স্পষ্ট উদ্দেশ্যেৰে যাতে আমি একত্ৰিত হৈ অসম আৰু সমগ্ৰ উত্তৰ-পূব অঞ্চলক উন্নয়নৰ পথত আগুৱাই নিবলৈ আৰু আমাৰ জনসাধাৰণৰ জীৱন-যাপনৰ মান উন্নীত কৰিব পাৰো । আমি চাকৰি সৃষ্টি, কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টি আৰু আয় বৃদ্ধিৰ বাবে কাম কৰিম । এয়াই মোৰ প্ৰয়াস হ'ব… ৷’’
উল্লেখ্য যে, বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ৮৮ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নামৰ প্ৰথমখন তালিকা প্ৰকাশ কৰি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন নেতাদ্বয় ক্ৰমে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু ভূপেন কুমাৰ বৰাক নিৰ্বাচনী প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে ।
বিজেপিয়ে দিছপুৰৰ পৰা লোকসভাৰ সাংসদ প্ৰদ্যুত বৰদলৈক প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বিপৰীতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজা সমষ্টি জালুকবাৰীৰ পৰাই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।
ইয়াৰ মাজতে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে অসম । ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে দেওবাৰে ঘোষণা কৰা অনুযায়ী ৯ এপ্ৰিলত ৰাজ্যৰ ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ আটাইকেইটাতে এটা পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ ৪ মে’ত হ’ব ভোটগণনা ৷
লগতে পঢ়ক: নিউ গুৱাহাটীৰ পৰা নিৰ্দলীয়ভাৱে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব বিজেপি নেতা শান্তনু ভৰালী