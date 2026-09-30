আগন্তুক নিৰ্বাচন ইভিএমৰ পৰিৱৰ্তে বেলট পেপাৰত হ'ব লাগে : মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে
নতুন দিল্লীত এছআইআৰ আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ প্ৰসংগত বিৰোধী ঐক্যৰ বৈঠক । কংগ্ৰেছ সভাপতি খাৰ্গেৰ ৬ টাকৈ দাবী উত্থাপন ।
By PTI
Published : September 30, 2026 at 2:52 PM IST
নতুন দিল্লী : এছআইআৰ বাতিল আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ অপসাৰণৰ দাবীৰে বিৰোধী শিবিৰ একত্ৰিত হৈছে । এই সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ বাবে বুধবাৰে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ ইণ্ডিয়া ব্লকে এক বিশেষ জৰুৰী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।
য'ত মূল বিৰোধী দল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই কেইবাটাও দাবী উত্থাপন কৰে । তাৰ ভিতৰত খাৰ্গেই আগন্তুক নিৰ্বাচনসমূহত এছআইআৰৰ পূৰ্বৰ ভোটাৰ তালিকা ব্যৱহাৰৰ দাবী জনাইছে ।
𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐒𝐡𝐫𝐢 @𝐤𝐡𝐚𝐫𝐠𝐞'𝐬 𝐎𝐩𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐑𝐞𝐦𝐚𝐫𝐤𝐬 𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐈𝐍𝐃𝐈𝐀 𝐁𝐥𝐨𝐜 𝐌𝐞𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠👇— Congress (@INCIndia) September 30, 2026
Dear Friends and valued Colleagues,
India is the world’s largest democracy and a nation whose democratic traditions have been built on a… pic.twitter.com/RxDU60i1h7
নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ বৈঠকৰ আৰম্ভণিতে খাৰ্গেই ভাষণ দি আগন্তুক নিৰ্বাচনবোৰত ইভিএমৰ পৰিৱৰ্তে বেলট পেপাৰৰ জৰিয়তে ভোটদানৰ পক্ষতো মত প্ৰকাশ কৰে ।
খাৰ্গেই কয় যে বিৰোধীয়ে এছআইআৰৰ প্ৰতিটো পৰ্যায়তে সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছতা নিশ্চিত কৰিবলৈ দাবী জনাইছে । সমষ্টি আৰু বুথভিত্তিক ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত, কৰ্তন আৰু সংশোধনৰ তথ্য ৰাজহুৱা কৰাৰো তেওঁ দাবী জনাইছে ।
কোনো বৈধ ভোটাৰৰ নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা বাদ পৰাৰ পূৰ্বে যথাযথ জাননী, কাৰণ আৰু ফলপ্ৰসূ আপত্তিৰ সুযোগ দিয়াৰো তেওঁ দাবী উত্থাপন কৰে । তেওঁ লগতে কয় যে প্রশাসনিক ব্যর্থতা, অপৰ্যাপ্ত নথি-পত্ৰ বা সজাগতাৰ অভাৱৰ ফলত হোৱা নাম কৰ্তনৰ পৰা যোগ্য ভোটাৰক সুৰক্ষা দিয়াৰ বাবে দলসমূহে আহ্বান জনাব লাগিব ৷
ज्ञानेश और मोदी की जोड़ी करोड़ों नागरिकों से वोटिंग का अधिकार छीन रही है। 'वोट चोरी' से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है।— Congress (@INCIndia) September 30, 2026
इसी मामले को लेकर आज INDIA गठबंधन की बैठक हुई।
इसमें कांग्रेस अध्यक्ष श्री @kharge, CPP चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी और नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi के… pic.twitter.com/xuXHrJyGZD
এজন ব্যক্তি, এটা ভোট, এক মূল্যবোধক দুৰ্বল হ'বলৈ দিয়া নহ'ব বুলিও তেওঁ দাবী কৰে । খাৰ্গেই কয়, "বেলট জনসাধাৰণৰ আৰু আদেশ জনসাধাৰণৰ । গতিকে চৰকাৰৰ ক্ষমতা জনসাধাৰণৰ হাতত নিহিত হৈ থাকে বুলিও তেওঁ উল্লেখে কৰে । আজি আমাৰ কাম হৈছে ভাৰতৰ জনসাধাৰণ যাতে আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ চূড়ান্ত আৰু নিৰ্বিবাদ কৰ্তৃপক্ষ হৈ থাকে সেয়া নিশ্চিত কৰা ।"
খাৰ্গেই লগতে যুৱ নাগৰিক বিশেষকৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটদান কৰা লোকসকলৰ বাবে সহজ আৰু সুলভ ভোটাৰ পঞ্জীয়ন নিশ্চিত কৰিবলৈও দাবী জনায় । কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "নাগৰিকসকলৰ মৌলিক গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ বিপদত পৰিলে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ দলসমূহে একেলগে থিয় দিব লাগিব । সেয়েহে আমি এই বৈঠকখনত স্পষ্ট কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা উচিত ।"
উল্লেখ্য যে বিৰোধী ঐক্যৰ বৈঠকখনত কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধী, এআইচিচিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জয়ৰাম ৰমেশ আৰু কে চি বেণুগোপালৰ লগতে এছপি, চিপিআই, চিপিআই(এম), এনচিপি(এছপি) আৰু শিৱসেনা (ইউবিটি) আদি দলৰ নেতাসকল উপস্থিত থাকে ।
লগতে পঢ়ক :
'জ্ঞানেশকাণ্ড'ৰ চৰ্চা কৰিবলৈ আজি 'ইণ্ডিয়া' ব্লকৰ বৈঠক: উপস্থিত নাথাকে আপ, ডি এম কে, বিজু জনতা দল