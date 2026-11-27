৫.৮ লাখ টকীয়া প্ৰসাধন কক্ষ, লিফ্ট থকা পাকঘৰ : কেজৰিৱালৰ 'শীশ মহল' দৰ্শনৰ বাবে সাজু হওক
বৈঠকখানাটোৰ মূল্য ৪১.১৬ লাখ, পাউডাৰ ৰূমটোৰ ৫.৮০ লাখ, লবী অঞ্চটোৰ ৭.৫৮ লাখ আৰু পাকঘৰৰ লিফ্টৰ মূল্য ৭ লাখ টকা ।
By PTI
Published : November 27, 2026 at 1:07 PM IST
নতুন দিল্লী : সৰ্বসাধাৰণৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হ'ল অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ পূৰ্বৰ চৰকাৰী বাসগৃহ । শুকুৰবাৰে মুকলি কৰা বাংলোটোত ৫.৮ লাখ টকীয়া এটা প্ৰসাধন কক্ষ (পাউডাৰ ৰূম), ৪১ লাখ টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মিত আলহী বহা কোঠা (বৈঠকখানা) আৰু প্ৰায় ৭.৫ লাখ টকা মূল্যৰ এটা লবী অঞ্চল প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব বুলি বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিছে ।
বিজেপিয়ে 'শীশ মহল' বুলি অভিহিত কৰা উত্তৰ দিল্লীৰ ৬নং ফ্লেগষ্টাফ ৰোডস্থিত এই বাংলোটোতে কেজৰিৱালে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা কালছোৱাত বাস কৰিছিল ।
২০২৫ চনৰ দিল্লী বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিয়ে আম আদমি পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আহ্বায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এই বাংলোটোত অত্যধিক খৰচ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল । ক্ষমতা দখল কৰিবলৈ কেজৰিৱালে গঢ়ি তোলা এগৰাকী সাধাৰণ আৰু সহজ-সৰল মানুহৰ ভাবমূৰ্তিৰ সৈতে এই অভিযোগ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত আছিল ।
উল্লেখ্য যে অহা বছৰ পঞ্জাব বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা । তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিজেপি নেতৃত্বাধীন দিল্লী চৰকাৰে বাংলোটো সৰ্বসাধাৰণৰ বাবে মুকলি কৰি এই আক্ৰমণ অধিক তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে । ইয়াত প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ মূল্যৰ তালিকাও আঁৰি দিয়া হৈছে ।
শ্লাইডিং দুৱাৰ থকা বৈঠকখানাটোৰ মূল্য ৪১.১৬ লাখ টকা, পাউডাৰ ৰূমটোৰ ৫.৮০ লাখ টকা, লবী অঞ্চটোৰ ৭.৫৮ লাখ টকা আৰু পাকঘৰৰ ডাম্বৱেইটাৰটোৰ (খাদ্য অনা-নিয়া কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা সৰু লিফ্ট) মূল্য ৭ লাখ টকা বুলি তালিকাত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে কেজৰিৱালে ২০১৫ চনৰ পৰা ২০২৪ চনৰ অক্টোবৰ মাহলৈকে পৰিয়ালসহ এই বাংলোটোত বাস কৰিছিল । তাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা ইস্তফা দি বাংলোটো খালী কৰি দিছিল ।
প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত সংবাদ মাধ্যমক দেখুওৱাৰ পাছত দিল্লী চৰকাৰে টিকট ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে সাধাৰণ জনতাৰ দৰ্শনৰ বাবে এই বাংলোটো মুকলি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।