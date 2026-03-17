নিলম্বিত বিৰোধীৰ ৮ সাংসদক নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা লোকসভা অধ্যক্ষৰ

নিলম্বিত বিৰোধীৰ ৮ জনকৈ সাংসদক নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাৰ ৷ বিৰোধী নেতাৰে হোৱা আলোচনাৰ পাছতে এই সিদ্ধান্ত লোৱা সম্ভাৱনা আছে ৷
By ANI
Published : March 17, 2026 at 10:28 AM IST|
Updated : March 17, 2026 at 10:34 AM IST
নতুন দিল্লী : চলি আছে সংসদৰ অধিৱেশন ৷ সদনত হুলস্থলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে বিৰোধীৰ ৮ জনকৈ সংসদক নিলম্বন কৰিছিল লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই ৷ কিন্তু আজি বিৰোধী দলৰ ৮ জন সাংসদৰ নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ নিলম্বিত বিৰোধীৰ সাংসদসকলৰ ভিতৰত আছিল সাংসদ গুৰজীত সিং আউজলা, হিবি ইডেন, ডিন কুৰিয়াকোছে, অমৃন্দৰ সিং ৰাজা ৱাৰিং, বি মণিকাম ঠাকুৰ, প্ৰশান্ত যাদাও ৰাও পাডলে, চামালা কিৰণ কুমাৰ ৰেড্ডী আৰু এছ ভেংকটেছনক নিলম্বিত কৰিছিল লোকসভাৰ অধ্যক্ষই ৷
উল্লেখ্য যে, ৪ ফেব্ৰুৱাৰীত বাজেট অধিবেশনত ২০২০ চনত লাডাখত ভাৰত-চীন সেনাৰ সংঘৰ্ষৰ সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে সংসদত ভাষণ দিছিল ৷ ফলত এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল যাৰ বাবে বাজেট অধিবেশনৰ বাকী সময়ছোৱাৰ বাবে লোকসভাৰ পৰা অধ্যক্ষই বিৰোধী দলৰ ৮ জন সাংসদক নিলম্বন কৰিছিল ৷ সোমবাৰে দলপতিসকলৰ সৈতে হোৱা বৈঠকৰ পাছতে বিৰোধীৰ ৮ জন সাংসদক নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
উল্লেখ্য যে, লাডাখত ভাৰত- চীন সেনাৰ সংঘৰ্ষৰ সন্দৰ্ভত লোকসভাত চলি থকা চৰ্চাৰ মাজতে বিৰোধীৰ ৮ জন সাংসদে নিজৰ আসনৰ পৰা উঠি গৈ লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ সন্মুখত ৰিপৰ্ট ফালি অধ্যক্ষৰ আসনলৈ দলিয়াই দিছিল ৷ সংসদীয় আচাৰ-ব্যৱহাৰ আৰু পৰম্পৰা মানি ভংগৰ অভিযোগ তুলি বিৰোধীৰ ৮ জন সাংসদক নিলম্বন কৰিছিল ৷ সোমবাৰে বিৰোধী দলৰ নেতৃত্বৰ সৈতে আলোচনাত এনে কাণ্ডৰ পুনৰাবৃত্তি নহ’ব বুলিও পুনৰ দৃঢ়তা প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ ফলত বিৰোধীৰ ৮ জন সাংসদক নিলম্বন উঠাই লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
২৮ জানুৱাৰী ২০২৬ৰ পৰা 2 এপ্ৰিল ২০২৬ লৈ চলিব সংসদৰ অধিৱেশন ৷ সংসদৰ অধিৱেশন থকা বাকী দিনকেইটাত যাতে বিৰোধী দলৰ ৮ জন সাংসদ উপস্থিত থাকিব পাৰে তাৰবাবে নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ এই ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছ সাংসদ কে চি বেনুগোপালে সোমবাৰে দাবী কৰে যে, বিৰোধী দলৰ ৮ জন সাংসদৰ নিলম্বন তৎকালীনভাৱে বাতিল কৰক ৷ সংসদত বিগত সময়ত বহু প্ৰতিবাদ হৈছে ৷ কিন্তু বিৰোধীৰ সাংসদক দীৰ্ঘকালৰ বাবে নিলম্বন কৰাটো সুস্থ গণতন্ত্ৰৰ ব্যৱস্থাপনা নহয় বুলি কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ৷