ETV Bharat / politics

প’লিং-প্ৰিজাইডিং বিষয়া ৰাওনা হ'ল ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ

গুৱাহাটীৰ মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰৰ পৰা ইভিএম লৈ ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা প্ৰিজাইডিং, প’লিং বিষয়া ।

author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 8, 2026 at 8:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন । ৰাজ্যৰ আন আন জিলাবোৰৰ দৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সাজু প্ৰশাসন । মহানগৰীৰ মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰৰ পৰা ইভিএম লৈ ভোটকেন্দ্ৰসমূহলৈ ৰাওনা হৈছে প্ৰিজাইডিং, প’লিং বিষয়াসকল । কামৰূপ মহানগৰৰ ৫ টা সমষ্টিত ১২১৮ টা ভোটকেন্দ্ৰত বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ ।

২৫ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য বন্দী হ'ব ইভিএমত । কামৰূপ মহানগৰৰ পাঁচ সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰ আছে ১০,৫৫,২৮৮ । ইয়াৰ ভিতৰত পুৰুষ ভোটাৰ ৫,০৭,৮৫৭ জন, মহিলা-৫,৪৭,৪০০ গৰাকী আৰু তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ৩১ ।

সমষ্টি অনুসৰি ৩৩ নং দিছপুৰ-২,৪৪,৭২৫ গৰাকী ভোটাৰ, ৩৪ নং ডিমৰীয়া-২,১৮,১৫৮ গৰাকী ভোটাৰ, ৩৫ নং নিউ গুৱাহাটী-১,৯২,১৪৮ গৰাকী ভোটাৰ, ৩৬ নং মধ্য গুৱাহাটী-১,৯২,৬১৫ গৰাকী ভোটাৰ আৰু ৩৭ নং জালুকবাৰী-২,০৭,৬৪২ গৰাকী ভোটাৰ আছে । আনহাতে দিছপুৰ সমষ্টিত ২৭২ টা ভোটকেন্দ্ৰ, ডিমৰীয়া সমষ্টিত ২৬২ টা, নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিত ২১৯ টা, মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিত ২১৮ টা আৰু জালুকবাৰী সমষ্টিত ২৪৭ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে ।

খানাপাৰা কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়, ডিমৰীয়া হাইস্কুল, টি চি স্কুল, উলুবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু গড়ল বুনিয়াদী এলপি স্কুলত আদৰ্শ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । প্ৰতিটো সমষ্টিতে এটাকৈ আদৰ্শ ভোটকেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছে । ইপিনে জিলাখনত মহিলা বিষয়াৰ দ্বাৰা পৰিচালিত মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা ১২০ টা ।

প্ৰিজাইডিং, প’লিং বিষয়াসকলে কয় , "মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেন্টাৰৰ পৰা এইবাৰ আমি নিজৰ নিজৰ কেন্দ্ৰবোৰলৈ ৰাওনা হ'বলৈ লৈছোঁ । বিশেষ অসুবিধা হোৱা নাই যদিও অলপ কষ্ট হৈছে । কেন্দ্ৰবোৰত আমাৰ বাবে সা-সুবিধাবোৰ থাকিব বুলি আশা কৰিছোঁ ।"

ইফালে কামৰূপ মহানগৰ জিলা আয়ুক্ত স্বপ্নীল পালে কয়,"কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ১২১৮ টা প'লিং ষ্টেচনৰ বাবে যিমান ভোটগ্ৰহণকাৰী বিষয়াক নিয়োগ কৰা হ'ল, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰত উপস্থিত হৈছে । তেওঁলোকৰ বাবে পৃথক পৃথককৈ বিতৰণৰ ৰিচিভ কাউণ্টাৰ বনোৱা আছে, তেওঁলোকে তাৰ পৰা মেচিন আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী গ্ৰহণ কৰি ইয়াতে দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি নিজৰ নিজৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হ'ব ।"

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ
কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসন
আদৰ্শ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ
Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.