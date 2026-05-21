পুৱা ৭ বজাৰে পৰা ফালটা সমষ্টিত পুনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ

পুৱা ৭ বজাৰে পৰা ফালটা সমষ্টিত পুনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ
ফালটা বিধানসভা সমষ্টি পুৱাৰে পৰা চলিছে পুনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া । কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ।
By PTI
Published : May 21, 2026 at 11:02 AM IST
কলকাতা: কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰে পৰা পশ্চিম বংগৰ ফালটা বিধানসভা সমষ্টিত আৰম্ভ হৈছে পুনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া । পুৱা ৭ বজাৰে পৰা আৰম্ভ হোৱা এই ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত ২.৩৬ লাখৰো অধিক ভোটাৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব । ইয়াৰ ভিতৰত ১.১৫ লাখ মহিলা আৰু ৯ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰে ২৮৫ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটদান কৰিব ।
দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ফালটা বিধানসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হোৱা ভোটগ্ৰহণৰ সময়ত সংঘটিত হোৱা গুৰুতৰ নিৰ্বাচনী অপৰাধ আৰু গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াক নস্যাৎ কৰাৰ বাবে ২৯ এপ্ৰিলত পুনৰ ভোটগ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছিল । ছগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে এই নিৰ্বাচনত, ইয়াৰ ভিতৰত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ জাহাংগীৰ খানে তেওঁৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰে ।
যদিও খানে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে, কিন্তু তেওঁৰ নাম ইভিএমত থাকিব । কিয়নো তেওঁ আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰিব নোৱাৰে । বাকী প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত বিজেপিৰ দেৱাংশু পাণ্ডা, চিপিআই(এম)ৰ সম্ভূ নাথ কুৰ্মী আৰু কংগ্ৰেছৰ আব্দুৰ ৰেজ্জাক মোল্লাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ।
পুনৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ মুঠ ৩৫ টা কোম্পানী নিয়োগ কৰা হৈছে । যাৰ ভিতৰত প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ৮ গৰাকীকৈ সেনা নিয়োজিত কৰা হৈছে । উল্লেখ্য যে ২৯ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হোৱা ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত মাত্ৰ চাৰিগৰাকীহে নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োগ কৰা হৈছিল, যি বৰ্তমানৰ মাত্ৰ আধা । ইয়াৰোপৰি যিকোনো বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হ'লে তৎকালীনভাৱে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ ৩০ টা তাৎক্ষণিক সহাৰি বাহিনী সাজু কৰি ৰখা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে এই সমষ্টিটোত শেহতীয়া ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত কেইবাটাও ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ইভিএমত অবৈধ পদাৰ্থ আৰু টেপ লগাই থোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল । যি ৰাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি কৰিছিল । নিৰ্বাচনী আয়োগৰ পূৰ্বৰ বিশেষ পৰ্যবেক্ষক সুব্ৰত গুপ্তাই নিৰ্বাচনী ক্ষেত্ৰ নীৰিক্ষণ কৰি তদন্ত কৰিছিল । তেতিয়া তেওঁ প্ৰায় ৬০ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত বিসংগতিৰ প্ৰমাণ লাভ কৰিছিল ।
ইভিএমৰ বিসংগতিৰ উপৰিও প্ৰশাসনে কেইবাটাও ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত স্থাপন কৰা ৱেব কেমেৰাত বন্দী হোৱা ফুটেজ চুৰি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ প্ৰমাণো পাইছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত বি এল অ', প'লিং, প্ৰিজাইডিং বিষয়া, নিৰ্বাচন নীৰিক্ষকৰ ভূমিকাক প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল । উল্লেখ্য যে তৃণমূল কংগ্ৰেছে ২০০১ চনৰ পৰা ফালটা আসন দখল কৰি আহিছে, মাত্ৰ ২০০৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত চিপিআই(এম)য়ে এইখন আসন দখল কৰিছিল ।