অসমত পুনৰ বিজেপি চৰকাৰ; Axis-My India Exit Pollৰ ভৱিষ্যদ্বাণী

এগজিট প’লত ২০১৬ আৰু ২০২১ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত এইবাৰো জয়লাভ কৰি বিজেপিয়ে অসমত ক্ষমতা দখলৰ হেট্ৰিক অৰ্জন কৰিব বুলি ভৱিষ্যদ্বাণী কৰা হৈছে ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 29, 2026 at 6:57 PM IST

2 Min Read
হায়দৰাবাদ : অসমত তৃতীয়বাৰৰ বাবে গঠন হ'ব বিজেপি চৰকাৰ । এই ভৱিষ্যদ্বাণী এগজিট প'লৰ । চাৰিখন ৰাজ্য ক্ৰমে অসম, কেৰেলা, তামিলনাডু আৰু পশ্চিমবংগ আৰু এখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল পুডুচেৰীত ভোটদান সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত ঘোষণা কৰা এগজিট প’লত ভৱিষ্যদ্বাণী কৰা হৈছে যে অসমত বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠনৰ হেট্ৰিক অৰ্জন কৰিব ।

উল্লেখ্য যে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি তথা মিত্ৰজোঁট আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছ তথা বিৰোধী মিতেৰজোঁটৰ মাজত পোনপটীয়া নিৰ্বাচনী যুঁজ হৈছে ।

এক্সিছ-মাই ইণ্ডিয়া এক্সিট প’লৰ (Axis-My India Exit Pol) মতে, ১২৬ খন আসনবিশিষ্ট অসম বিধানসভাত বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটে ৮৮-১০০ খন আসন লাভ কৰিব । অসম বিধানসভাত চৰকাৰ গঠনৰ বাবে মেজিক সংখ্যা হৈছে ৬১ । আনহাতে, কংগ্ৰেছে ২৪-৩৬ খন আসন লাভ কৰিব পাৰে বুলি ভৱিষ্যদ্বাণী কৰা হৈছে ।

আনহাতে, মেট্ৰিজ এক্সিট প’লত বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটে ৮৫-৯৫ খন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে ২৫-৩২ খন আৰু অন্যান্য তথা নিৰ্দলীয়ই ৬-১২ খন আসন লাভ কৰাৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰা হৈছে । চিএনএন-নিউজ ১৮ এক্সিট প’লৰ তথ্যয়ো একে ইংগিত দিছে । তেওঁলোকে অসমত বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটে ৯০-১০০ আসন লাভ কৰাৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছে । আনহাতে, কংগ্ৰেছে ২৩-৩৩ খন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে এআইইউডিএফে ০-৬ খন আসন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে ।

ইফালে ‘এগজিট প’ল বাই পিপলছ পালছ’ৰ ভৱিষ্যদ্বাণীত অসমত শাসকীয় বিজেপিয়ে ৬৮-৭২ আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বিৰোধী কংগ্ৰেছে ২২-২৬ খন আসন লাভ কৰিব পাৰে বুলি কোৱা হৈছে । আনহাতে বাকী দল আৰু নিৰ্দলীয়ই ১১-১৫ খন আসন লাভ কৰিব পাৰে বুলি ভৱিষ্যদ্বাণী কৰা হৈছে ।

উল্লেখ্য যে যোৱা ৯ এপ্ৰিলত অসমৰ ১২৬টা সমষ্টিৰ আটাইকেইটাতে এটা পৰ্যায়তে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছিল । এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত ৮৫.৩৮ শতাংশ ভোটদানৰ হাৰেৰে ভোটাৰে অভিলেখ কৰিছিল । অহা ৪ মে’ত ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ’ব ।

