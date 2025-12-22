ETV Bharat / politics

নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বাংলাদেশী বিষয়টো উত্থাপন কৰা বিজেপিৰ ৰাজনৈতিক কৌশল : কংগ্ৰেছ

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বাংলাদেশী বিষয়ক কঠোৰ সমালোচনা কংগ্ৰেছৰ । দলটোৰ অভিযোগ মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতিৰ আশ্ৰয় লৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ।

নতুন দিল্লী : অসম ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেওবাৰে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । তাৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে 'কংগ্ৰেছে বাংলাদেশীক অসমত সংস্থাপন দিব বিচাৰে' । বাংলাদেশী সন্দৰ্ভত এই মন্তব্যৰ পিছতে কংগ্ৰেছে প্ৰধানমন্ত্ৰীক উভতি ধৰিছে । কংগ্ৰেছৰ মতে ২০২৬ চনত উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যখনৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক কৌশল । কংগ্ৰেছে লগতে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অহা বছৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া চুবুৰীয়া ৰাজ্য পশ্চিমবংগতো ভোটাৰক মেৰুকৰণৰ উদ্দেশ্যে একধৰণৰ বিদেশীৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে ।

কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী নেতাই কয় যে গেৰুৱা দলটোৱে বিহাৰ আৰু ঝাৰখণ্ডৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেও একেটা বিষয় উত্থাপন কৰিছিল যদিও তাৰ পিছত সেয়া বন্ধ কৰি দিলে । বিৰোধী দলটোৰ মতে অসমত প্ৰায় ১০ বছৰ শাসন কৰি থকা আৰু ১১ বছৰ ধৰি কেন্দ্ৰত ক্ষমতাত থকা বিজেপিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্বাচনৰ আগত বিদেশীৰ বিষয়টো উত্থাপন নকৰি বহু মাহ আগতেই ইয়াক উত্থাপন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন ।

নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ অসমৰ দায়িত্বত থকা সাধাৰণ সম্পাদক পৃথ্বিৰাজ সাথেয়ে কয়, "বিৰোধীক লক্ষ্য কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মিছাৰ আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হোৱাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক । বাংলাদেশীৰ বিষয়ত তেওঁৰ অভিযোগ ভোটাৰক মেৰুকৰণৰ ৰাজনৈতিক কৌশলৰ বাহিৰে আন একো নহয় । তেওঁলোকে জানে যে তেওঁলোকৰ অজনপ্ৰিয় চৰকাৰক লৈ মানুহ বিচলিত হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন কঠিন হ'ব । সেয়েহে এনে এটা বিষয়ত বিতৰ্ক কৰা হৈছে ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰি কংগ্ৰেছ নেতাজনে কয়, "তেওঁলোকে পশ্চিমবংগতো বাংলাদেশীৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকে পাহৰি গৈছে যে তেওঁলোকৰ প্ৰাক্তন নেতা শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে বিভাজনৰ পূৰ্বে পশ্চিমবংগত মুছলিম লীগৰ সৈতে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল । কংগ্ৰেছে প্ৰকৃততে ১৯৭১ চনত বাংলাদেশ বা পূব পাকিস্তানক পশ্চিম পাকিস্তানৰ পৰা মুক্ত কৰিছিল । বিহাৰ আৰু ঝাৰখণ্ডৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত ইয়াৰ পূৰ্বে বিদেশীৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰিছিল যদিও বিতাড়িত লোকৰ কোনো তথ্য দিয়া নাছিল ।"

ইফালে কংগ্ৰেছে পশ্চিমবংগ আৰু অসমত চলি থকা ভোটাৰ তালিকাৰ এছ আই আৰৰ বিৰোধিতা কৰা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

এই প্ৰসংগত কংগ্ৰেছ নেতাজনে কয়, "অসমৰ এছ আই আৰয়ে এজন ব্যক্তিক এসপ্তাহ ৰাজ্যখনত থাকিলেও ভোটাৰ হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে । এয়া কেনেকুৱা যুক্তি ? পুনৰ কংগ্ৰেছৰ ওপৰত ভুৱা অভিযোগ উত্থাপন কৰে যে ১৯৭১ চনৰ আগতে ৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰা সকলোকে স্থানীয় লোক বুলি গণ্য কৰা উচিত । আমি ৰাজ্যজুৰি বিজেপিৰ ভুৱা আখ্যানক প্ৰতিহত কৰিম ।"

এ আই চি চিৰ কাৰ্যকৰ্তাগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰে যে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত সমগ্ৰ ৰাজধানী গুৱাহাটীতে পোষ্টাৰ লগোৱাৰ বাবে বৃহৎ পৰিমাণৰ ৰাজহুৱা ধনৰ ব্যয় কৰিছে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত অভিযোগ কৰিছিল যে কংগ্ৰেছ দলটোৱে ১৯৪৭ চনৰ পূৰ্বে অসমক পূব পাকিস্তানক গতাই দিবলৈ সাজু হৈছিল ।

এই ধৰণৰ অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰত কংগ্ৰেছ নেতাজনে কয়, "এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এনে দায়িত্বহীন বক্তব্য কেনেকৈ দিব পাৰে ? কেন্দ্ৰ আৰু উত্তৰ-পূবৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে অসমৰ লগতে সমগ্ৰ উত্তৰ-পূব অঞ্চললৈ শান্তি কঢ়িয়াই আনিলে । অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ'ল আৰু উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহ ভাৰতৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ পৰিল । বছৰ বছৰ ধৰি চলি অহা জাতিগত সংঘাতৰ সমাধান হ'ল । ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থত কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকলাপৰ বাবেই এই সকলোবোৰ সম্ভৱ হৈ উঠিল । বিজেপিৰ শাসনকালত মণিপুৰ কেইবাবছৰ ধৰি অস্থিৰ হৈ আছে, স্থানীয় জনগোষ্ঠীৰ মাজত উত্তেজনাই শিখৰত উপনীত হৈছে, বাংলাদেশৰ নেতাসকলে তেওঁলোকৰ মানচিত্ৰত উত্তৰ-পূবক বাংলাদেশৰ অংশ হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে, তাত হিন্দুৰ দৰে সংখ্যালঘু লোকক লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে আৰু আমাৰ দেশত অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকল ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক যে এই চৰকাৰখনে নিজৰ ব্যৰ্থতাৰ পিছতো কোনো লজ্জা অনুভৱ কৰা নাই ।"

তেওঁ লগতে কয়, "অসমে শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যসেৱা, ভগা ছিগা পথ, খোৱাপানীৰ নাটনি আৰু ব্যাপক দুৰ্নীতি আদি একাধিক সংকটৰ বোজা ল'বলগীয়া হৈছে । ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণে পৰিৱৰ্তন, মৰ্যাদা আৰু উচিত শাসন ব্যৱস্থা বিচাৰে আৰু জনসাধাৰণে নিজেই এনে পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে ।"

কংগ্ৰেছৰ সাংসদ মণিকম ঠাকুৰেও বিভাজনৰ সময়ত পাকিস্তানক অসম প্ৰদান কৰা সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ অভিযোগক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ।

তেওঁ কয়, "অসমক পাকিস্তানৰ হাতত অৰ্পণ কৰাৰ কোনো প্ৰস্তাৱ নাছিল । অসম হিন্দু সংখ্যাগৰিষ্ঠ প্ৰদেশ আছিল আৰু বিভাজন পৰিকল্পনাৰ অধীনত কেতিয়াও পাকিস্তানৰ বাবে নিযুক্ত হোৱা নাছিল । প্ৰশ্নবোধক এলেকাটো আছিল অসমৰ ছিলেট জিলা, মুছলমান সংখ্যাগৰিষ্ঠ অঞ্চল । ১৯৪৭ চনৰ জুলাই মাহত ব্ৰিটিছ কৰ্তৃত্বত গণভোট অনা হৈছিল । সেই গণভোটত ছিলেটে পূব বংগ বা পূব পাকিস্তানত যোগদান কৰিবলৈ ভোট দিছিল । এয়া কংগ্ৰেছৰ সিদ্ধান্ত নাছিল, বৰঞ্চ স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে এক ভোটদানৰ সিদ্ধান্ত আছিল ।

ঠাকুৰে লগতে কয়, "অসমৰ তেতিয়াৰ কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গোপীনাথ বৰদলৈৰ প্ৰচেষ্টাৰ বাবে কৰিমগঞ্জ মহকুমা ভাৰতৰ অংগ হৈ পৰিল । কংগ্ৰেছে দল হিচাপে অসমক পাকিস্তানক দিবলৈ ষড়যন্ত্ৰ কৰা বুলি কোনো ঐতিহাসিক প্ৰমাণ পোৱা নাযায় । ব্ৰিটিছৰ খৰখেদা, মুছলিম লীগৰ দাবী আৰু গৃহযুদ্ধৰ ভয়ৰ বাবেই বিভাজন ঘটিছিল ।"

