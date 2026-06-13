ETV Bharat / politics

পুৱতি নিশা অভিষেক বেনাৰ্জীৰ ঘৰত আৰক্ষীৰ তালাচী

কেইবা কোটি টকাৰ বিত্তীয় লেনদেন আৰু জালিয়াতিৰ গোচৰত অভিষেকৰ পিএ সুমিত ৰয়ৰ নাম জড়িত থকাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত বৰ্তমান তদন্ত চলি আছে ।

Abhishek Banerjee
তালাচীৰ সময়ত অভিষেক বেনাৰ্জী (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 13, 2026 at 2:21 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা: শনিবাৰে পুৱতি নিশাৰ পৰা তৃণমূলৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বেনাৰ্জীৰ বাসগৃহত আৰক্ষীৰ অভিযান । এজন আৰক্ষী বিষয়াই জনোৱা মতে, পশ্চিম মিদনাপুৰ জিলাৰ ছালবোনি থানাত পঞ্জীয়ন হোৱা গোচৰৰ ভিত্তিত শনিবাৰে পুৱতি নিশা আৰক্ষী আৰু কেন্দ্ৰীয় বাহিনীৰে গঠিত এটা বৃহৎ দলে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক অভিষেক বেনাৰ্জীৰ কালীঘাটস্থিত বাসগৃহত তালাচী চলায় ।

আৰক্ষী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, অভিষেক বেনাৰ্জীৰ ব্যক্তিগত সহায়ক (পিএ) সুমিত ৰয়ৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা বিত্তীয় জালিয়াতিৰ গোচৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্যৰ সন্ধানত তদন্তকাৰী দলটো কালীঘাটত উপস্থিত হয় । কেইবা কোটি টকাৰ বিত্তীয় লেনদেন আৰু জালিয়াতিৰে জড়িত গোচৰৰ সৈতে সুমিত ৰয়ৰ নাম জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । এই অভিযোগৰ ভিত্তিত বৰ্তমান তদন্ত চলি আছে ।

আনহাতে, এই বিষয়ে সোধাত অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে কয়, "মই তদন্তত সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰিছোঁ । মই কিবা লুকুৱাই ৰাখিছোঁ নেকি তাৰ অনুসন্ধানত মোৰ গোটেই ঘৰটোত তালাচী চলোৱা হয় । আপোনালোকে তদন্তকাৰী সংস্থাৰ প্ৰতিনিধিক এই বিষয়ে সুধিব লাগে । মই নিজে তদন্তকাৰী সংস্থা নহয় ।"

ইফালে তদন্তকাৰী সূত্ৰই দাবী কৰিছে যে শেহতীয়াকৈ সুমিত ৰয়ৰ মোবাইল ফোনৰ অৱস্থান ট্ৰেক কৰা হৈছে । এই তথ্যৰ ভিত্তিতে তেওঁ কালীঘাট অঞ্চলত থাকিব পাৰে বুলি তদন্তকাৰীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে । ইয়াৰ পিছতে ছালবোনি থানৰ পৰা গৈ আৰক্ষীয়ে অভিষেক বেনাৰ্জীৰ বাসগৃহত তদন্ত চলায় । অৱশ্যে আৰক্ষীৰ অভিযানৰ সময়ত সুমিত ৰয় উপস্থিত আছিল নে নাই সেই সন্দৰ্ভত কোনো আনুষ্ঠানিক তথ্য প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই ।

উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে তৃণমূলৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক সুজয় হাজৰাকো এই একেটা গোচৰৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । এই অভিযোগসমূহ ভূমিৰ সৈতে জড়িত বিত্তীয় লেনদেন আৰু জালিয়াতিৰ সৈতে জড়িত । এই ক্ষেত্ৰত একাধিক ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হয় । ইফালে তদন্ত আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে নতুন নতুন নাম ওলাই আহে । যাৰ ফলত অভিষেক বেনাৰ্জীৰ ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিচাপে পৰিচিত সুমিত ৰয়ক তদন্তৰ আওতালৈ অনা হয় ।

একাংশ আৰক্ষী বিষয়াৰ মতে, বিত্তীয় লেনদেনৰ তথ্য, যোগাযোগৰ তথ্য আৰু জড়িত ব্যক্তিসকলৰ ভূমিকা সম্পৰ্কীয় নথি-পত্ৰসমূহ তদাৰক কৰা হৈছে । তদন্তকাৰীয়ে অভিযোগ কৰা বিত্তীয় লেনদেনত কোন জড়িত আছে সেইটো চিনাক্ত কৰাৰ লগতে ধনৰ উৎস আৰু ব্যৱহাৰ নিৰ্ণয় কৰিব বিচাৰিছে । ফলস্বৰূপে বিভিন্ন স্থানত অনুসন্ধান অভিযান আৰু তথ্য সংগ্ৰহৰ কাম চলি আছে ।

আনহাতে, শনিবাৰে পুৱাৰে পৰা কালীঘাট অঞ্চলত আৰক্ষীৰ বিপুল উপস্থিতিয়ে জনসাধাৰণৰ মাজত কৌতুহলৰ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে অভিষেক বেনাৰ্জীৰ বাসগৃহৰ আশে-পাশে নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰা হয় । কেন্দ্ৰীয় বাহিনীৰ উপস্থিতিয়ে এই ঘটনাত যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে । কিন্তু তদন্তকাৰী সংস্থাই বিষয়টো সন্দৰ্ভত এতিয়াও আনুষ্ঠানিকভাৱে বিতং তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই ।

ইফালে একাংশ ৰাজনৈতিক মহলৰ মতে, শেহতীয়া ধাৰাবাহিক তদন্ত আৰু বিভিন্ন গোচৰত কেইবাজনো তৃণমূল নেতা জড়িত হোৱাৰ বাবে ৰাজনৈতিক উত্তেজনা ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । এই পটভূমিত অভিষেক বেনাৰ্জীৰ ব্যক্তিগত সহায়কৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁৰ বাসগৃহত আৰক্ষীৰ প্ৰৱেশে স্বাভাৱিকতে এক নতুন বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

অৱশ্যে তৃণমূল কংগ্ৰেছে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত কোনো আনুষ্ঠানিক প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া নাই । দলৰ একাংশ নেতাৰ মতে, তদন্ত আগবাঢ়িব লাগে আৰু সত্য প্ৰকাশ হ’ব লাগে । ইফালে বিৰোধীয়ে দাবী কৰিছে যে এই তদন্তৰ জৰিয়তে আৰু অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য পোহৰলৈ আহিব পাৰে ।

মুঠতে ভূমি চুক্তিৰ সৈতে জড়িত জালিয়াতি আৰু বিত্তীয় অনিয়মৰ অভিযোগৰ তদন্তই বংগত এক নতুন ৰূপ লৈছে । এজন প্ৰাক্তন বিধায়কক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত এতিয়া অভিষেক বেনাৰ্জীৰ ব্যক্তিগত সহায়ক সুমিত ৰয়ক অন্তৰ্ভুক্ত কৰি তদন্তৰ পৰিসৰ বিস্তৃত কৰাৰ লগে লগে ৰাজনৈতিক আৰু প্ৰশাসনিক দুয়োটা মহলতে তীব্ৰ জল্পনা-কল্পনাৰ সৃষ্টি হৈছে । তদন্তৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কি তথ্য পোহৰলৈ আহিব তাৰ ওপৰত এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে ।

লগতে পঢ়ক :তৃণমূলত অশান্তি চলিয়েই আছে: মমতাৰ সংগ এৰা ১৯ বিদ্ৰোহী সাংসদে লগ কৰিব লোকসভাৰ অধ্যক্ষক
লগতে পঢ়ক :চহী জালিয়াতি গোচৰত অভিষেক বেনাৰ্জীক সকাহ কলিকতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ

TAGGED:

BENGAL POLITICAL CONTROVERSY
অভিষেক বেনাৰ্জী
মমতা বেনাৰ্জী
ইটিভি ভাৰত অসম
ABHISHEK BANERJEE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.