প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰিৱেশতন্ত্ৰই মনোযোগ আঁতৰাবলৈ, বিচলিত কৰিবলৈ, মিছা বিয়পাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, সফল নহ’ব: কংগ্ৰেছ
কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰিৱেশতন্ত্ৰই নিজৰ হতাশা আৰু অস্থিৰতাক এতিয়া অন্য দিশলৈ নিবলৈ আৰু মানুহক অন্যমনস্ক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ।
By PTI
Published : October 22, 2026 at 5:38 PM IST
নতুন দিল্লী : কংগ্ৰেছে বৃহস্পতিবাৰে বিজেপিৰ এই অভিযোগৰ তীব্ৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে যে বিৰোধী দলে “শাসন ব্যৱস্থা পৰিৱৰ্তনৰ চক্ৰান্ত” ৰচনা কৰি আছে । উত্থাপন কৰা অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি কংগ্ৰেছে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰিৱেশতন্ত্ৰই নিজৰ 'হতাশা আৰু অস্থিৰতা'ত “মনোযোগ আঁতৰাবলৈ, বিচলিত কৰিবলৈ আৰু মিছা প্ৰচাৰ” কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যদিও তাত সফল নহ’ব ।
ফ্ৰান্সত সংঘটিত হিংসা আৰু ভাৰতত শেহতীয়াকৈ সংঘটিত প্ৰতিবাদৰ মাজত সম্পৰ্কৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি বিজেপিয়ে বিৰোধী দলৰ “অৰাজকতা আৰু শাসন ব্যৱস্থা পৰিৱৰ্তনৰ চক্ৰান্ত” উদঙাই দিয়া বুলি দাবী কৰি ৰাহুল গান্ধীক 'গাদ্দাৰ' (দেশদ্ৰোহী) বুলি অভিহিত কৰাৰ পিছতে কংগ্ৰেছৰ এই প্ৰত্যাক্ৰমণ ।
Vote Chori is a proven reality. According to the ECI’s own data, over 10 crore Indians face the risk of losing their Constitutional right to vote. The ECI illegally altered Form 6 to create barriers for new voters. It has facilitated the widespread abuse of Form 7 for targeted deletions. The CEC has used the ECINET to centralise control of the electoral roll, overriding all legal safeguards. The nation is outraged. There is widespread anger. Protests continue despite repression. The PM’s ecosystem in its desperation and nervousness is now trying to divert and distract, doing what is in its very DNA—spread lies. It will not succeed. The PM-HM duo has been brutally exposed and the people will hold them accountable.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 22, 2026
'দ্য টাইমছ অব ইণ্ডিয়া'ত প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ফক্স নিউজৰ ডিজিটেল তদন্তত ফ্ৰান্সত সংঘটিত সংঘৰ্ষ আৰু ভাৰতত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত হোৱা প্ৰতিবাদৰ মাজত সম্পৰ্ক উন্মোচিত হোৱা বুলি দাবী কৰা হৈছে ।
আনহাতে, বিজেপিক প্ৰত্যুত্তৰ দি কংগ্ৰেছৰ যোগাযোগ বিভাগৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদক জয়ৰাম ৰমেশে কয় যে 'ভোট চুৰি' এক প্ৰামাণিক বাস্তৱ ।
এটা X পোষ্টত ৰমেশে কয়, "ইচিআইৰ নিজৰ তথ্য অনুসৰি, ১০ কোটিৰো অধিক ভাৰতীয়ই নিজৰ সাংবিধানিক ভোটাধিকাৰ হেৰুওৱাৰ আশংকাৰ সন্মুখীন হৈছে । ইচিআয়ে অবৈধভাৱে ফৰ্ম ৬ সলনি কৰি নতুন ভোটাৰৰ বাবে বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছিল । ইয়াৰ ফলত লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি নাম মচি পেলোৱাৰ বাবে ফৰ্ম ৭ৰ ব্যাপক অপব্যৱহাৰৰ সুবিধা হৈছে ।"
তেওঁ অভিযোগ কৰে যে চিইচিয়ে সকলো আইনী সুৰক্ষা ব্যৱস্থাক অতিক্ৰম কৰি ভোটাৰ তালিকাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কেন্দ্ৰীভূত কৰিবলৈ ইচিনেট ব্যৱহাৰ কৰিছিল ।
ৰমেশে কয়, "দেশ আজি ক্ষুব্ধ । ব্যাপক ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে । দমনৰ পিছতো প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰিৱেশতন্ত্ৰই নিজৰ হতাশা আৰু অস্থিৰতাক এতিয়া অন্য দিশলৈ নিবলৈ আৰু মানুহক অন্যমনস্ক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে । তেওঁলোকৰ নিজৰ ডিএনএত যি আছে সেই মতে মিছা বিয়পাইছে । ই সফল নহ'ব ।"
কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে দৃঢ়তাৰে কয় যে পিএম-এইচএম (প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ) যুটিটোক “বেয়াকৈ উন্মোচন কৰা হৈছে” আৰু ৰাইজে ইয়াৰ জবাবদিহি কৰিব ।
উল্লেখ্য যে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ গৌৰৱ ভাটিয়াই লোকসভাত বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে দেশৰ সন্মুখত অৰাজকতা আৰু 'গাদ্দাৰী'ৰ আৰ্হি দাঙি ধৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছতে তেওঁৰ এই মন্তব্য আহিছে ।
ভাটিয়াই কয়, "আজি এখন বাতৰিকাকতত প্ৰকাশ পাইছে, য'ত এই প্ৰতাৰণাৰ তথাকথিত সংযোগ বিদেশী সংস্থাৰ সৈতে কেনেদৰে জড়িত হৈ আছে সেই বিষয়ে বিতংভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে । গতিকে 'এই দেশদ্ৰোহী নেতা কোন ?'"
তেওঁ লগতে অভিযোগ উত্থাপন কৰে, "ৰাহুল 'গাদ্দাৰ'"
তেওঁ লগতে কয়, "বিৰোধীৰ নেতাজন দায়িত্বহীন আৰু অপৰিপক্ব হোৱাটো ভাৰতৰ দুৰ্ভাগ্য । আৰু যদি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত প্ৰমাণ দাঙি ধৰোঁ তেন্তে তেওঁক বিশ্বাসঘাতক বা মিৰ জাফৰ বুলি কোৱাটো ভুল নহ’ব ।"
ভাটিয়াই দাবী কৰে যে ফক্স নিউজৰ তদন্তত দেখা গৈছে যে ফ্ৰান্সকে ধৰি ৯ খন দেশত সংগঠনসমূহে নিৰ্বাচিত চৰকাৰক ওফৰাই পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । তেওঁ ইয়াক "প্ৰতিবাদৰ ৰঙা-সেউজীয়া পৰিৱেশতন্ত্ৰ" বুলি অভিহিত কৰে ।