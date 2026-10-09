'জ্ঞানেশগে'ট'ৰ চাপত প্ৰধানমন্ত্ৰী ! আমেৰিকাৰ ভিছা নিষেধাজ্ঞাৰ প্ৰতিশোধ নলয় : কংগ্ৰেছৰ তীৰ্যক বাক্যবাণ

'জ্ঞানেশগে'ট'ৰ চাপত প্ৰধানমন্ত্ৰী ! আমেৰিকাৰ ভিছা নিষেধাজ্ঞাৰ প্ৰতিশোধ নলয় : কংগ্ৰেছৰ তীৰ্যক বাক্যবাণ
কংগ্ৰেছে কয়, 'জ্ঞানেশগে'ট' বিতৰ্কৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী চাপত আছে । তেওঁৰ স্থিতি দুৰ্বল হৈ পৰিছে বাবে তেওঁ আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে কোনো প্ৰত্যুত্তৰমূলক পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে ।
By PTI
Published : October 9, 2026 at 11:50 AM IST|
Updated : October 9, 2026 at 12:20 PM IST
নতুন দিল্লী : আমেৰিকাৰ ভিছা নিষেধাজ্ঞা সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক তীব্ৰ আক্ৰমণ কংগ্ৰেছৰ । জ্ঞানেশ কুমাৰৰ প্ৰসংগ টানি আনি কংগ্ৰেছে কয় যে বৰ্তমান জ্ঞানেশ কুমাৰ বিতৰ্কত প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমানেই চাপত আছে যে তেওঁ আমেৰিকাৰ এই প্ৰতিবন্ধকতা সন্দৰ্ভত প্ৰত্যুত্তৰ দিব পৰা নাই ।
আমেৰিকাই ভাৰতীয় তথ্য-প্ৰযুক্তি (IT) কৰ্মীসকলৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপ সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছে শুকুৰবাৰে মোদী চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । কংগ্ৰেছে কয় যে আমেৰিকাক প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ ভাৰতৰ হাতত বহুতো উপায় আছে, কিন্তু 'জ্ঞানেশগে'ট' (GyaneshGate) বিতৰ্কৰ বাবে এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী সম্পূৰ্ণৰূপে চাপৰ মুখত আছে । যিহেতু তেওঁৰ স্থিতি দুৰ্বল হৈ পৰিছে, সেয়েহে তেওঁ আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে কোনো প্ৰত্যুত্তৰমূলক পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে ।
বিৰোধী দলটোৱে লগতে কয় যে অত্যাচাৰীক তোষামোদ কৰিলে কেতিয়াও কোনো লাভ নহয় । এটা X পোষ্টত কংগ্ৰেছৰ যোগাযোগ বিভাগৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদক জয়ৰাম ৰমেশে কয়, “দাদাগিৰি কৰা লোকসকলৰ সেই তুষ্টিকৰণে কেতিয়াও কোনো ফল নিদিয়ে, যিটো কালি ভাৰতীয় আইটি কৰ্মীসকলৰ বিৰুদ্ধে পোনপটীয়াকৈ লক্ষ্য কৰি আমেৰিকা চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা কাৰ্যই পুনৰ প্ৰমাণ কৰিছে ।”
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ মোদী চৰকাৰে ইউপিআই এমডিআৰ মাচুল জাপি দিয়াৰ পিছতে এই কথাটো ঘটিছে বুলি ৰমেশে দাবী কৰে ।
"ডিজিটেল পাৰ্ছনেল ডাটা প্ৰটেকচন এক্ট, ২০২৩ আৰু ইয়াৰ নিয়মাৱলীৰ দৰে সংসদে ইতিমধ্যে গৃহীত কৰা আইনসমূহৰ অধীনত ভাৰতৰ হাতত প্ৰতিশোধ লোৱাৰ কেইবাটাও বিকল্প আছে । কিন্তু এতিয়া জ্ঞানেশগে'ট বিতৰ্কৰ বাবে সম্পূৰ্ণ চাপত থকা আৰু দুৰ্বল হৈ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেনে নকৰে ।" কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে এনেদৰে কয় ।
তেওঁ লগতে ভোটাৰ তালিকাৰ এছআইআৰ (SIR) প্ৰক্ৰিয়াত অনিয়ম হোৱাৰ অভিযোগ তুলি মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত বিৰোধীয়ে চলোৱা আন্দোলনৰ প্ৰসংগও উল্লেখ কৰে ।
উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰে আমেৰিকাই মাইক্ৰ’ছফ্ট, টাটা, ইনফ’ছিছ আৰু উইপ্ৰ’কে ধৰি আঠটা আইটি প্ৰতিষ্ঠানক বিদেশী কৰ্মীৰ বাবে গ্ৰীণ কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰাৰ কাৰ্যসূচীৰ পৰা নিলম্বন কৰি কয় যে এই প্ৰথাই আমেৰিকানসকলক চাকৰিৰ বজাৰৰ পৰা আঁতৰাই পেলাইছে ।
আমেৰিকাৰ জালিয়াতি বিৰোধী টাস্ক ফ’ৰ্চৰ তত্ত্বাৱধানত এই কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জে ডি ভ্যান্স, শ্ৰম সচিব কিথ ছণ্ডাৰলিং আৰু এটৰ্নী জেনেৰেল টড ব্লান্সে এই ঘোষণা কৰে ।
ছণ্ডাৰলিঙে কয়, “মই ইয়াৰ জৰিয়তে বিশ্বৰ কিছুমান বৃহৎ আইটি আউটচ’ৰ্চিং ফাৰ্ম, কগনিজেণ্ট, ইনফ’ছিছ, টাটা, উইপ্ৰ’, এইচচিএল আৰু কেপজেমিনিক স্থায়ী কৰ্মী প্ৰমাণীকৰণ কাৰ্যসূচীৰ পৰা নিলম্বন কৰিছোঁ ।"
তেওঁ কয় যে একাধিক সক্ৰিয় ফেডাৰেল তদন্তৰ বাবে শ্ৰম বিভাগেও মাইক্ৰ’ছফ্ট আৰু এড’বক এই কাৰ্যসূচীৰ পৰা নিলম্বন কৰিছে ।
ভ্যান্সে কয় যে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আমেৰিকাত মাইক্ৰ’ছফ্টতকৈ এই ব্যৱস্থাৰ অপব্যৱহাৰ কৰা কোনো কোম্পানী নাই ।
উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয়, "মাইক্ৰ’ছফ্ট কোম্পানীয়ে ২০২৫ চনত ৬,০০০ আমেৰিকান কৰ্মীক চাকৰিৰ পৰা বিতাড়ন কৰিছিল । আচৰিত কথাটো হ’ল, কোম্পানীটোৱে প্ৰমাণ-পত্ৰ দিছিল যে তেওঁলোকে উপযুক্ত আমেৰিকান কৰ্মী বিচাৰি পোৱা নাই, অথচ তাৰ পিছতো তেওঁলোকক ৬,০০০ তকৈও অধিক এইচ-১বি (H-1B) ভিছাৰ অনুমোদন দিয়া হৈছিল । লগতে তেওঁলোকে ৩,৬৮২ খন PERM (স্থায়ী বাসস্থানৰ বাবে কৰা আবেদন) দাখিল কৰিছিল, যাৰ ভিতৰত প্ৰায় ১,০০০ খন আবেদন ঠিক সেইবোৰ পদৰ বাবেই আছিল, যিবোৰৰ পৰা আমেৰিকান কৰ্মীসকলক ছাটাই কৰা হৈছিল ।"
উল্লেখ্য যে বছৰি অনুমোদিত সকলো এইচ-১বি আবেদনৰ ৭০ শতাংশতকৈ অধিক ভাৰতীয় কৰ্মীসকলে লাভ কৰে ।
উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে এইচ ১-বি ভিছাৰ অধীনত কামলৈ অনা বিদেশী কৰ্মীসকলক ‘বিদেশী বন্ধা বনুৱা’ (foreign indentured servants) বুলি অভিহিত কৰে আৰু এই ভিছা কাৰ্যসূচী ব্যৱহাৰ কৰা কোম্পানীবোৰক ‘ভিছা মিল’ (visa mills, য’ত কেৱল ভিছাৰ ব্যৱসায় কৰা হয়) বুলি সমালোচনা কৰে ।
ভ্যান্সে ইয়েল, হাৰ্ভাৰ্ড, ষ্টেনফ'ৰ্ড আৰু কেলটেককে ধৰি ৯ খন প্ৰধান বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যৱহাৰ কৰা গৱেষকসকলৰ বাবে জে-১ ভিছা কাৰ্যসূচীৰ তদন্তৰ কথাও ঘোষণা কৰে ।
জে-১ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে বিদেশী নাগৰিকসকলে গৱেষণা, পাঠদান, অধ্যয়ন আৰু বিশেষ পেছাদাৰী কামকে ধৰি কাৰ্যকলাপৰ বাবে বিনিময় ভ্ৰমণকাৰী হিচাপে আমেৰিকাত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে ।