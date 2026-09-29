ETV Bharat / politics

জ্ঞানেশ কুমাৰৰ কি হ'ব ! কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটীৰ বৈঠকত চৰ্চাৰ মূল বিষয় মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত

ষড়যন্ত্ৰ কৰি ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা বহুতৰে নাম আঁতৰোৱা হৈছে । মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ মোদী চৰকাৰৰ পুতলা ৷ ক'লে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই ৷

Mallikarjun Kharge
মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে (IANS)
author img

By PTI

Published : September 29, 2026 at 2:35 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : মঙলবাৰে দিল্লীৰ ইন্দিৰা ভৱনত অনুষ্ঠিত কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটীৰ এখন বৈঠকত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক শীঘ্ৰে অপসাৰণৰ দাবী তোলে । এই বিষয়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নৈতিক ভিত্তিত নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুৰব্বীক “হেঁচা” দিবলৈ দাবী জনাব লাগে বুলিও খাৰ্গেই কয় ৷

দিল্লীৰ ইন্দিৰা ভৱনত আয়োজিত এই সভাত ছোনিয়া গান্ধী, ৰাহুল গান্ধী, প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰা, কে চি বেণুগোপাল, জয়ৰাম ৰমেশকে ধৰি কেইবাগৰাকীও নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰে ।

কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটীৰ (CWC) এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত ভাষণ দি খাৰ্গেই কয় যে ভোটাৰ তালিকাত সংঘটিত হোৱা বিসংগতি আৰু নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াৰ অনিয়মৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহ লৈ কংগ্ৰেছ দল ৰাজপথলৈ ওলাই আহিব ৷ লগতে দলটোৱে এই বিষয়সমূহ সংসদতো উত্থাপন কৰিব ।

সভাপতি খাৰ্গেই এই বৈঠকত পাঁচটা দাবী উত্থাপন কৰে ৷ সেয়া হ’ল -

CONGRESS WORKING COMMITTEE MEET
কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটীৰ বৈঠকত পাঁচটা ডাঙৰ দাবী উত্থাপন (ETV Bharat Assam)
  1. ভোটাৰ তালিকাৰ প্ৰতিটো বৃহৎ পৰিৱৰ্তনৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য ৰাজহুৱা কৰিব লাগে
  2. যিসকল ভোটাৰৰ নাম আঁতৰোৱা হৈছে তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ তথ্য আৰু আবেদনৰ সুযোগ দিয়া উচিত
  3. ভোটাৰ তালিকা আৰু আনুষংগিক তথ্য ৰাজনৈতিক দলসমূহে সময়মতে সহজ ফৰ্মেটত উপলব্ধ হ’ব লাগে
  4. য’ত গুৰুতৰ অমিলৰ প্ৰমাণ ওলায়, তাত স্বতন্ত্ৰ আৰু সময়োপযোগী তদন্ত হ’ব লাগে
  5. নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে জড়িত মূল তথ্য আৰু সিদ্ধান্তসমূহ স্বচ্ছ হৈ থাকিব লাগিব, যাতে কোনো দলেই তথ্য লুকুৱাই ৰখা হৈছে বুলি দাবী কৰাৰ সুযোগ নাপায়

এইবোৰৰ উপৰিও কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, ‘‘আমি এই বিষয়টোক কেৱল নিৰ্বাচনত জয়ী বা পৰাজয়ৰ যুঁজ বুলি নাভাবো । নিৰ্বাচনৰ পাছত চৰকাৰ আহে আৰু যায় ৷ কিন্তু গণতন্ত্ৰ আৰু সংবিধান চিৰস্থায়ী ৷ গণতন্ত্ৰত আটাইতকৈ শক্তিশালী হৈছে সাধাৰণ ভোটাৰ ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী, মুখ্যমন্ত্ৰী, ক্ষমতাত থকা নেতা নহয় ৷’’

খাৰ্গেই আৰু কয়, ‘‘আমি চিডব্লিউচিৰ পৰা এটা স্পষ্ট সিদ্ধান্ত ল’ব লাগিব যে ভোটাৰ তালিকা স্বচ্ছ হওক, নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া ন্যায্য হওক, প্ৰতিষ্ঠানসমূহ স্বতন্ত্ৰ হওক আৰু প্ৰতিজন যোগ্য নাগৰিকৰ ভোট সুৰক্ষিত হওক ।’’ তেওঁ কয়, ‘‘এয়াই সংবিধানৰ মনোভাৱ । এয়াই গণতন্ত্ৰৰ আত্মা । এই গণতান্ত্ৰিক দায়িত্বৰ পৰা কংগ্ৰেছে কেতিয়াও আঁতৰি নাযায় ৷’’

বাবা চাহেব আম্বেদকাৰৰ কথা উল্লেখ কৰি কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, ‘‘১৯৪৯ চনৰ ১৫ জুনত বাবা চাহেব আম্বেদকাৰে সংবিধান সভাত কৈছিল- গণতন্ত্ৰত ভোটাধিকাৰ হৈছে এক মৌলিক বিষয় । আমাৰ সংবিধানৰ অধীনত ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ কোনো ব্যক্তিয়ে স্থানীয় চৰকাৰৰ পক্ষপাতিত্ব বা কোনো বিষয়াৰ স্বেচ্ছাচাৰিতাৰ বাবে নিজৰ নাম আঁতৰাই পেলাব নালাগে ।’’

তেওঁ কয় যে জৱাহৰলাল নেহৰু আৰু বাবা চাহেবে বুজি পাইছিল যে গণতান্ত্ৰিক অংশগ্ৰহণ অবিহনে দুখীয়া আৰু শক্তিহীন লোকৰ মাত শুনা নাযায় ৷ সেয়ে তেওঁলোকে ভাৰতৰ প্ৰতিজন প্ৰাপ্তবয়স্ক নাগৰিকক ভোটাধিকাৰ দিয়াৰ তীব্ৰ পোষকতা কৰিছিল ।

CONGRESS WORKING COMMITTEE MEET
দিল্লীৰ ইন্দিৰা ভৱনত কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটীৰ বৈঠক (ANI)

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক কটাক্ষ কৰি কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, ‘‘ইতিহাস সাক্ষী যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ১০ বছৰ পূৰ্বে বিমুদ্ৰাকৰণৰ সিদ্ধান্ত লৈ ভাৰতৰ অৰ্থনীতি ধ্বংস কৰিছিল আৰু এতিয়া ১০ বছৰৰ পাছত ভোট নিষিদ্ধ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰি আমাৰ শক্তিশালী গণতন্ত্ৰক ধ্বংস কৰিছে ।’’

তেওঁ কয়, ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সকলো কু-নীতিৰ ফলত দুখীয়া লোকসকল আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । বিমুদ্ৰাকৰণৰ সময়ত দুখীয়াই বেংকত শাৰী পাতি থিয় দিব লগা হৈছিল । এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত দুখীয়াক নিজৰ শাৰীৰ পৰাই বাহিৰত পেলাই দিছিল ।’’

তেওঁ কয়, ‘‘দুখীয়াৰ এটাই ডাঙৰ ক্ষমতা আছে ৷ সেয়া হ’ল তেওঁলোকৰ ভোট । আমি কোনো কাৰণতে ইয়াক কাঢ়ি নিবলৈ নিদিওঁ । ভোটাধিকাৰেই হৈছে দুখীয়া, দলিত, বঞ্চিত, শোষিতসকলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অস্ত্ৰ । গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই অধিকাৰ কাঢ়ি নিব বিচাৰিছে, কিন্তু আমি সেয়া হ’বলৈ নিদিওঁ ।’’

লগতে পঢ়ক : এছআইআৰ বিবাদক লৈ ২৯ ছেপ্টেম্বৰত কংগ্ৰেছ কাৰ্যকৰী কমিটীৰ বৈঠক

লগতে পঢ়ক : ৩০ ছেপ্টেম্বৰত এছআইআৰৰ বিৰুদ্ধে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ দেশজোৰা প্ৰতিবাদ

লগতে পঢ়ক : বিতৰ্কৰ মাজতে জ্ঞানেশ কুমাৰৰ নেতৃত্বত নিৰ্বাচনৰ আয়োগৰ বৈঠক : ল'লে কেইবাটাও সিদ্ধান্ত ?

লগতে পঢ়ক : নিৰ্বাচন আয়োগৰ মতানৈক্য সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ সৰৱ, এছআইআৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাহুল গান্ধীৰ স্থিতি সঁচা প্ৰমাণিত !

TAGGED:

কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গ
কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটীৰ বৈঠক
মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ
এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়া
CONGRESS WORKING COMMITTEE MEET

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.