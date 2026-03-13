বতৰৰ বাবে নাহিল প্ৰধানমন্ত্ৰী, হাগ্ৰামাই ক'লে, "নৰেন্দ্ৰ মোদী দিলদাৰ মানুহ"

বিটিচিৰ উন্নয়নৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰা অধিক সহায়ৰ আশা প্ৰকাশ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ । কোকৰাঝাৰত গ্ৰীণ ফিল্ডত এক লক্ষাধিক জনতাৰ সমাগম ।

PM Narendra Modi participates virtually in the Kokrajhar meeting from Guwahati
কোকৰাঝাৰত গ্ৰীণ ফিল্ডত এক লক্ষাধিক জনতাৰ সমাগম
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 13, 2026 at 9:58 PM IST

কোকৰাঝাৰ: ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেইবাটাও অভিলাষী আঁচনিৰ আধাৰশিলা কৰাৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈ কোকৰাঝাৰত উপস্থিত হোৱাৰ কথা আছিল ৷ কিন্তু প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে অৱশেষত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কোকৰাঝাৰৰ ভ্ৰমণসূচী কাৰ্যসূচী বাতিল কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে ।

কোকৰাঝাৰৰ সলনি গুৱাহাটীত অৱতৰণ কৰি গুৱাহাটীৰ পৰাই ভাৰ্চুৱেলী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি আঁচনিসমূহৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৷ ইয়াৰোপৰি কামাখ্যা-চৰলাপল্লী, অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছ, নাৰেংগী-আগৰতলা এক্সপ্ৰেছ আৰু গুৱাহাটী-নিউ জলপাইগুৰি এক্সপ্ৰেছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ফ্লেগ অফ কৰি শুভাৰম্ভ কৰে ৷

কোকৰাঝাৰৰ গ্ৰীণ ফিল্ডত প্ৰায় লক্ষাধিক ৰাইজ উপস্থিত থকা বিশাল গণ সমাবেশৰ ভাৰ্চুৱেল সভাখনত বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আদৰণি ভাষণত কয়, "বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ দ্ৰুত উন্নয়নৰ বাবে বিটিচিবাসীয়ে সদায় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰা অধিক সহায় আৰু উন্নয়ন হোৱাটো আশা কৰিছে । আপুনি বহুত দিলদাৰ মানুহ ৷ আমি আশা কৰোঁ আপুনি ইণ্ডো-ভূটান সীমান্তৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোও নিৰ্মাণ কৰি দিব ৷"

মহিলাৰীয়ে কয়, "পৰ্বতঝোৰা মহকুমাৰ অন্তৰ্গত বাঁশবাৰী অঞ্চলত প্ৰায় ২৫৬ কোটি টকাৰ ব্যয়ৰে ৰে'লৱে ৱাগন ৱাৰ্কশ্বপ স্থাপন, কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গোঁসাইগাঁও চাৰিআলি, দেৱৰগাঁও জংচন, তিতাগুৰি আৰু বালাজান তিনিআলিকে ধৰি চাৰিখন ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ । লগতে সোণকোষ আৰু বেকী নদীৰ ওপৰত দুখন ডাঙৰ সেতু নিৰ্মাণকে ধৰি প্ৰায় ১১ শ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পসমূহ বিটিচিৰ বাবে এক উল্লেখযোগ্য সফলতা । আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি পুনৰ অসমৰ ক্ষমতালৈ আহিব আৰু বিটিচিৰ ৰাইজে দলটোক পুনৰ ক্ষমতালৈ ঘূৰাই আনিবলৈ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াব ।"

মহিলাৰীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰি কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিটিচিৰ দ্ৰুত বিকাশৰ বাবে আগন্তুক দিনত আৰু অধিক গুৰুত্ব দিব আৰু তেওঁৰ পৰৱৰ্তী ভ্ৰমণত কোকৰাঝাৰৰ পৰা ভূটানৰ গেলেফুলৈকে ৰে'লপথ স্থাপনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ৷ প্ৰতিকূল বতৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী কোকৰাঝাৰত আহিব নোৱাৰিলে যদিও যিখিনি কাৰ্যসূচী আছিল সেইখিনি গুৱাহাটীৰ পৰাই কৰি দিছে ৷ তাৰ কাৰণে বিটিচিবাসী ৰাইজৰহৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৷ আহিব পাৰিলে বেছি ভাল লাগিলেহেতেন তথাপিও আমাৰ কাৰ্যসূচী সমপূৰ্ণৰূপে সফল হৈছে বুলি আমি ক'ম ।"

মহিলাৰীয়ে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আদৰিবলৈ বিটিচিবাসী ৰাইজ যেনেকৈ ওলাই আহিছে যথেষ্ট ৰাইজৰ সমাগম হৈছে ৷ কিন্তু বতৰৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰাটো আমাৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক বুলিয়ে ক’ম । মুঠতে অভিলাষী আঁচনিসমূহৰ আধাৰশিলা কৰাৰ লগতে দক্ষিণ ভাৰতলৈ যোৱা ট্ৰেইনৰো ফ্লেগ অফ কৰি শুভাৰম্ভ কৰিলে এয়া অতি আনন্দৰ কথা ৷"

আনহাতে কোকৰাঝাৰৰ স্থানীয় বিধায়ক লৰেন্স ইছলাৰীয়ে সাংবাদিকৰ আগত কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰ্বতঝোৰা মহকুমাৰ বাশবাৰীত ৰে'লৰ দবা মেৰামতি কাৰখানাৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে । লৰেন্স ইছলাৰীয়ে কয়, "এই প্ৰকল্পটো বিটিআৰ চুক্তিত থকা মতে ৱাগন মেৰামতি কাৰখানাটো শুভ উদ্বোধন কৰিছে । এই প্ৰকল্পটো বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ লগতে সমগ্ৰ উত্তৰ-পূব ভাৰতত উদ্যোগিক উন্নয়নত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । এই ৱাগন মেৰামতি কাৰখানাটো প্ৰায় ২৫৬ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হ’ব । প্ৰায় দুই হেজাৰ দুশ বিঘা মাটিত এই প্ৰকল্পটো স্থাপন কৰা হ’ব । প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত অঞ্চলটোত কৰ্মসংস্থানৰ সুযোগ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ ৰে'ল আন্তঃগাঁথনি অধিক শক্তিশালী হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।"

