ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড আহি আছে, এয়া বিজেপিৰ ইস্তাহাৰ নহয়, অসমৰ বাবে 'মংগল পত্ৰ'হে : গোগামুখত ক'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে

ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড আহি আছে, এয়া বিজেপিৰ ইস্তাহাৰ নহয়, অসমৰ বাবে 'মংগল পত্ৰ'হে : গোগামুখত ক'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে
পঞ্চমবাৰৰ বাবে ধেমাজিত পদাৰ্পণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৷ এন ডি এৰ সাতগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই অসমীয়াতে ভাষণ আৰম্ভ, জনালে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা ৷
Published : April 1, 2026 at 4:58 PM IST
ধেমাজি : ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড কাৰ্যকৰীকৰণ, জনজাতীয় পৰম্পৰা, ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অঞ্চলসমূহৰ সুৰক্ষা আৰু অসমৰ পৰিচয় ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ দায়বদ্ধতাক দোহাৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত উদাত্ত ভাষণ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ।
বুধবাৰে গোগামুখত ৰাজহুৱা সভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ স্বাভিমান, সুৰক্ষা আৰু সম-অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে বুধবাৰে ধেমাজি জিলাৰ গোগামুখৰ চেতিয়াগাঁৱত অনুষ্ঠিত বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷ ধেমাজি আৰু লখিমপুৰ জিলাৰ সাতগৰাকী এন ডি এ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৷ চাৰি সহস্ৰাধিক জনতাৰ উপস্থিতিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে প্ৰথমতে অসমীয়া ভাষাতে সম্বোধন কৰি এন ডি এ চৰকাৰে বিগত সময়ত অসমত ৰূপায়ণ কৰা ভিন্ন আঁচনিৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰে আৰু অসমত এন ডি এ মিত্ৰজোঁটক পুনৰ শাসনত অধিষ্ঠিত কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷
নিজৰ স্বভাৱসুলভ উদাত্ত ভাষণত কংগ্ৰেছ দলক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰি কেৱল বিকাশৰ স্বাৰ্থতে এন ডি এ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ প্ৰয়োজন বুলি তেওঁ কয় ৷ বীৰ লাচিত বৰফুকন, শংকৰদেৱকে ধৰি অসমৰ কেইবাজনো মনীষীৰ নাম লৈ তেওঁলোকৰ অৱদানক সোঁৱৰণ কৰাৰ লগতে অসমৰ ঔদ্যোগীকৰণত শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ বিষয়েও সদৰী কৰে ৷
আনহাতে, অসমীয়াতে আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি উত্তৰ অসমৰ এই সভাত উপস্থিত থকা সাতোগৰাকী এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিবলৈও তেওঁ জনতাক আহ্বান জনায় ৷
বিজেপিৰ সংকল্প পত্ৰৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি সভাত মোদীয়ে কয়, "আমাৰ কন্যা সন্তানক যাতে কোনো ধৰণৰ প্ৰতাৰণা কৰা নহয় তাৰ বাবে আমাৰ কন্যা সন্তানৰ মৰ্যাদা, সন্মান আৰু নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে বহু ডাঙৰ ডাঙৰ ঘোষণা কৰা হৈছে । অসমত ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড ৰূপায়ণ কৰা আৰু আমাৰ জনজাতীয় সমাজ, ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অঞ্চলৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰা বা অসমৰ পৰিচয় ৰক্ষা কৰাটো অতি ডাঙৰ ঘোষণা । বিজেপিয়ে যি কয় তাকেই কৰে ।"
ইফালে কংগ্ৰেছ দলক তীক্ষ্ণ আক্ৰমণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কংগ্ৰেছক বিভাজনমূলক ৰাজনীতি চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে ইয়াৰ পূৰ্বে সমাজত বিভাজনৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা আইন প্ৰণয়নৰ চেষ্টা কৰিছিল ।
২০১৪ চনৰ পূৰ্বৰ সময়ছোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰে যে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে 'বিশেষ ভোট বেংক'ক সন্তুষ্ট কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে সাম্প্ৰদায়িক হিংসা বিধেয়কৰ প্ৰস্তাৱ কৰিছিল । তেওঁ এই প্ৰস্তাৱিত আইনখনৰ বিৰোধিতাৰ কথাও স্মৰণ কৰি কয় যে দলটোৱে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে ই কাৰ্যকৰী হ’লে ইয়াৰ সম্ভাৱ্য পৰিণতিৰ বিষয়েও সকীয়াই দিয়ে ।
"২০১৪ চনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সাম্প্ৰদায়িক হিংসাৰ বিধেয়ক আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । ইয়াৰ উদ্দেশ্য আছিল নিজৰ নিশ্চিত ভোট বেংকক সন্তুষ্ট কৰা । এই বিধেয়কত সংখ্যাগৰিষ্ঠ সম্প্ৰদায়ক হিংসাৰ দোষী হিচাপে গণ্য কৰা হ'লহেঁতেন আৰু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলক ভুক্তভোগী বুলি ঘোষণা কৰা হ'লহেঁতেন । এয়া আছিল বিভাজনকাৰী বিধেয়ক । বিজেপিয়ে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিছিল । কল্পনা কৰক এই বিধেয়কখন গৃহীত হোৱা হ'লে সমাজৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠ লোক কিমান হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ’লহেঁতেন ।" প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় ।
তেওঁ লগতে অভিযোগ কৰে যে নিৰ্বাচনী লাভৰ বাবে এতিয়া অসমতো একেধৰণৰ পন্থাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লগতে কয় যে প্ৰথমে মুছলিম লীগ আৰু এতিয়া কংগ্ৰেছে দেশখনক বিভাজিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ।
আনহাতে, বিজেপিৰ ইস্তাহাৰৰ কথা উল্লেক কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইয়াক 'মংগল পত্ৰ' বুলি অভিহিত কৰি কয় যে ই ৰাজ্যখনত কেৱল 'মংগল'হে আনিব পাৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "অসম বিজেপিয়ে কালি এক সুন্দৰ ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰিছে । কালি আছিল মঙলবাৰ আৰু মঙলবাৰে প্ৰকাশ পোৱা এই ইস্তাহাৰে অসমলৈ আৰু অধিক 'মংগল' আনিবলৈ সাজু হৈছে... এইটোৱেই হৈছে মঙলবাৰে উপস্থিত হোৱা 'মংগল পত্ৰ' ।"
তেওঁ উল্লেখ কৰে যে বিগত দহ বছৰত অসমে উন্নয়নৰ এক দীঘলীয়া যাত্ৰা অতিক্ৰম কৰিছে । একে সময়তে এই কথাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যে বৰ্তমানৰ যুৱক-যুৱতীসকলে কেৱল বিজেপিৰ 'সুশাসন'হে দেখিছে, কিন্তু কংগ্ৰেছ দলৰ 'অন্ধকাৰ শাসন' দেখা নাই ।
"বিগত দশকত অসমে উন্নয়নৰ এক দীঘলীয়া যাত্ৰা অতিক্ৰম কৰিছে । এই ২০-২৫ বছৰীয়া যুৱক-যুৱতীসকলে কেৱল বিজেপি-এনডিএৰ সুশাসনৰ সাক্ষী হৈ আহিছে । তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ শাসনৰ অন্ধকাৰ যুগ দেখা নাই, যেতিয়া অসমৰ পৰা কেৱল বোমা, বন্দুক, সংঘৰ্ষ আৰু কাৰ্ফিউৰ খবৰহে ওলাইছিল । ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰে অসমক স্থায়ী শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ এক নতুন পথ দেখুৱাইছে ।" অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ পুত্ৰ-কন্যাই বিগত দশকত হাতৰ বন্দুক থৈ নতুন ভৱিষ্যতৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিছে ।" প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এনেদৰে কয় ।
ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক সংযোগক লৈও কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছ দলটোৱে তেওঁলোকৰ কাৰ্যকালত আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যৱধান দূৰ কৰাত ব্যৰ্থ হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে উল্লেখ কৰে যে কংগ্ৰেছ দলে বিগত ৬৫ বছৰত মাত্ৰ তিনিখন দলং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হ’ল । আনহাতে, বিজেপিৰ শাসনকালত মাত্ৰ ১১ বছৰত পাঁচখন নতুন দলং নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
"অসমক প্ৰকৃতিয়ে ইমানেই উপহাৰ উপচাই দিছে যে অসমত কেতিয়াও সম্পদৰ অভাৱ হোৱা নাই । কিন্তু ক্ষমতাৰ স্বাৰ্থত কংগ্ৰেছে অসমৰ সমাজখনক বিভাজিত কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুটা পাৰ কেতিয়াও সংযোগ হ'বলৈ নিদিলে । ৬০-৬৫ বছৰত কংগ্ৰেছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত মাত্ৰ ৩ খন দলং নিৰ্মাণ কৰিলে । দলঙৰ অভাৱৰ বাবে আমি বহু মানুহ হেৰুৱালোঁ । এই সমস্যাটো বুজি ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰে ৫ খন দলং মাত্ৰ ১০-১১ বছৰৰ ভিতৰতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ কৰিলে ।"
উল্লেখ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসমত এই প্ৰথমখন নিৰ্বাচনী সভাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাকে ধৰি মিত্ৰজোঁটৰ কেইবাজনো শীৰ্ষ নেতাই অংশ লয় ৷
লক্ষণীয় যে প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ আৰু হাজাৰ হাজাৰ জনতাৰ উপস্থিতিৰ পিছত উত্তৰ অসমৰ নিৰ্বাচনী দৃশ্যপট স্বাভাৱিকতে আৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে ৷