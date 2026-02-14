খানাপাৰাত নিৰ্বাচনৰ ৰণডংকা বজালে প্ৰধানমন্ত্রী মোদীয়ে : বিজেপিৰ বুথ বিজয় সংকল্প সভাত কংগ্ৰেছক কঠোৰ সমালোচনা

খানাপাৰাত নিৰ্বাচনৰ ৰণডংকা বজালে প্ৰধানমন্ত্রী মোদীয়ে : বিজেপিৰ বুথ বিজয় সংকল্প সভাত কংগ্ৰেছক কঠোৰ সমালোচনা
‘জয় আই অসম’ ধ্বনিৰে ভাষণ আৰম্ভ কৰা মোদীয়ে অসমৰ বুথ পৰ্যায়ৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ সাক্ষাৎ পোৱাটো সৌভাগ্যৰ কথা বুলি উল্লেখ কৰে ।
Published : February 14, 2026 at 8:13 PM IST
গুৱাহাটী : সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণডংকা বজালে প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত শনিবাৰে আয়োজন কৰা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বিশাল 'বুথ বিজয় সংকল্প সভা' উদ্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্রীয়ে নিৰ্বাচনী ৰণডংকা বজায় । খানাপাৰাত সমবেত লক্ষাধিক দলীয় কাৰ্যকৰ্তাৰ পৰা অসমত তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিজেপিৰ চৰকাৰ কৰাৰ সংকল্প ল'লে প্ৰধানমন্ত্রীয়ে ।
বুথ পৰ্যায়ৰ কাৰ্যকতাসকলেই হৈছে বিজেপিৰ চালিকা শক্তি : মোদী
শনিবাৰে এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসম ভ্ৰমণলৈ অহা প্ৰধানমন্ত্রীয়ে খানাপাৰাত বুথ বিজয় সংকল্প সভা সম্বোধন কৰে । ‘জয় আই অসম’ ধ্বনিৰে ভাষণ আৰম্ভ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "অসমৰ বুথ পৰ্যায়ৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ সাক্ষাৎ পোৱাটো মোৰ বাবে সৌভাগ্যৰ কথা । বুথ পৰ্যায়ৰ কাৰ্যকতাসকলেই হৈছে বিজেপিৰ চালিকা শক্তি । ভাৰত মাতাৰ জয় আৰু জনসেৱাক ধৰ্ম বনোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ । বিজেপি আজি যি পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে তাৰ কৃতিত্ব কেৱল বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ । কাৰ্যকৰ্তাই হৈছে বিজেপিৰ প্ৰাণবায়ু তথা অক্সিজেন । মোৰ বাবে ডাঙৰ প্ৰাপ্তি যে মই বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা ।"
এসময়ত বোমা বিস্ফোৰণেৰে গুঞ্জৰিত হোৱা অসমে আমাৰ প্ৰচেষ্টাৰে শান্তি আৰু উন্নয়নৰ পথত আগবাঢ়িছে। আজি কংগ্ৰেছে ইয়াক আকৌ এবাৰ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ হাতত গতাই দি অশান্তি আৰু অৰাজকতাৰ মাজত ডুবাই পেলাব বিচাৰিছে। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যবাসী অত্যন্ত সজাগ হৈ থাকিব লাগিব। pic.twitter.com/aIzgM4vYat— Narendra Modi (@narendramodi) February 14, 2026
ভাষণ প্ৰসংগত প্ৰধানমন্ত্রীয়ে অলপতে মৃত্যুবৰণ কৰা অসম বিজেপিৰ পিতামহ স্বৰূপ কবীন্দ্ৰ পুৰকায়স্থক স্মৰণ কৰে । প্ৰধানমন্ত্রীয়ে কয়, "অসমৰ সামৰ্থ্য ভাৰতবৰ্ষৰ আধাৰ । কংগ্ৰেছে কিন্তু অসমক সদায়ে উপেক্ষিত কৰি আহিছিল । কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ আমোলত প্ৰতিটো পইচাৰ বাবে অসমে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল । অসমসহ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল আমাৰ বাবে অষ্টলক্ষ্মী । এইবাৰ বাজেটত অষ্টলক্ষ্মীৰ বাবে আৰ্থিক দিশত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে । অসমে টেক্সৰ অংশীদাৰ হিচাপে এইবাৰ ৫০ হাজাৰ কোটি টকা পাব । কংগ্ৰেছৰ দিনত অসমে পাইছিল ১০ হাজাৰ কোটি টকা । বিজেপিয়ে পাঁচগুণ বৃদ্ধি কৰিলে ।"
কংগ্ৰেছে সদায় তুষ্টিকৰণৰ প্ৰচাৰ কৰিছিল, কিন্তু বিজেপিৰ ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰৰ অধীনত চাহৰ পৰা চিপছলৈকে অসমৰ উন্নয়নৰ যাত্ৰা দেখা যায়। ইয়াত মোৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলে মোক যি অপৰিসীম মৰম দিছে, সেয়া মই ৰাজ্যখনক অধিক উন্নত কৰি সুতৰ সৈতে পৰিশোধ কৰি দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো। pic.twitter.com/ETP0di7VVm— Narendra Modi (@narendramodi) February 14, 2026
মৰাণৰ ৰাজপথত বিমান অৱতৰণ কৰাটো এটা নতুন ইতিহাস
তেওঁ লগতে কয়, "বিগত ১১ বছৰত অসমৰ বিকাশৰ বাবে কেন্দ্ৰই চাৰে পাঁচ লাখ কোটি টকাৰো অধিক পুঁজি প্ৰদান কৰিছে । বাজেটত অসমৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ বাবে এহাজাৰ কোটি টকা দিয়া হৈছে । নদী পৰ্যটনৰ বিকাশৰ বাবেই ব্ৰক্ষ্মপুত্রৰ ওপৰত 'পৰীক্ষা পে চৰ্চা' কৰা হৈছিল । এতিয়া দেশৰ দৃষ্টি অসমৰ ওপৰত পৰিছে । মৰাণৰ ৰাজপথত বিমান অৱতৰণ কৰাটো এটা নতুন ইতিহাস । কংগ্ৰেছৰ দিনত অসমৰ বাট-পথৰ অৱস্থা নাছিল । এতিয়া অসমৰ পথত বিমান নামিব পৰা হৈছে । বিজেপিৰ চৰকাৰ থকাৰ বাবেই অসমৰ বিকাশ সম্ভৱ হৈছে । অসমৰ জনতাই বিজেপিক বিশ্বাসত লৈছে ।"
আজি গুৱাহাটীৰ দুটা অংশ সংযোগী যিখন ভাস্কৰ সেতুৰ উদ্বোধন কৰা হৈছে, ই অসমৰ আধুনিক আন্তঃগাঁথনি আৰু চহকী ইতিহাসৰ এক বিস্ময়কৰ সংগম। এইটোৱে এই কথা প্ৰমাণ কৰে যে, বিজেপিয়ে কেৱল দ্ৰুত বিকাশেই নহয়, ঐতিহ্যকো প্ৰসাৰিত কৰে। pic.twitter.com/hKsKYhTJzw— Narendra Modi (@narendramodi) February 14, 2026
প্ৰধানমন্ত্রীয়ে বুথ কৰ্মকৰ্তাসকলক নিজৰ নিজৰ বুথৰ দায়িত্ব ল’বলৈ আহ্বান জনায় । আজিৰ বিশেষ দিনটোত পুলৱামাৰ শ্বহীদক স্মৰণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ।
কংগ্ৰেছে অসমক কেৱল সমস্যাহে দিলে, বিজেপি চৰকাৰে সমাধান কৰিলে
মোদীয়ে কয়, "পুলৱামাৰ আক্ৰমণৰ সন্ত্ৰাসবাদীক দিয়া শিক্ষা বিশ্বই দেখিছে । ভাৰতৰ পৰাক্ৰম অপাৰেচন সেন্দূৰতো দেখিছে বিশ্বই । মা-ভাৰতীক সন্মান নকৰা কংগ্ৰেছে দেশৰ কল্যাণ কৰিব নোৱাৰে । কংগ্ৰেছৰ ব্যৰ্থতাৰ বাবে উত্তৰ-পূবৰ জনতাই আতংকত দিন অতিবাহিত কৰিছিল । কংগ্ৰেছৰ দিনত কেৱল হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল । বিজেপি চৰকাৰে ভাৰতীয় সেনাক অধিক শক্তিশালী কৰিলে । সীমান্তৰ আন্তঃগাঁথনিৰ আজি দ্ৰুত উন্নয়ন হৈছে । দেশবিৰোধী সন্ত্ৰাসবাদীক কান্ধত বহুৱাই ৰাখে কংগ্ৰেছে । বিভাজনকামী শক্তিৰ পক্ষত থাকে কংগ্ৰেছ । কংগ্ৰেছে দেশৰ সুৰক্ষাক কেতিয়াও গুৰুত্ব দিয়া নাছিল । মুছলিম লীগে দেশক বিভক্ত কৰিছিল । এতিয়া কংগ্ৰেছে মুছলিম লীগৰ আদৰ্শেৰে কাম কৰে । কংগ্ৰেছৰ বাবে পূজনীয় মুছলিম লীগ । মাওবাদী মুছলিম লীগ কংগ্ৰেছে বিভাজনৰ ৰাজনীতিত জড়িত হৈছে ।"
কংগ্ৰেছে কেতিয়াও দেশৰ সুৰক্ষাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া নাছিল। গতিকে আমি যেতিয়া আমাৰ সীমান্তত উৎকৃষ্ট ঘাইপথ, সুৰংগ, ওখ দলং আৰু আধুনিক বিমানবন্দৰেৰে দেশৰ সুৰক্ষা বৃদ্ধি কৰি আছো, তেতিয়া তেওঁলোক আতংকৰে ভৰি পৰিছে। pic.twitter.com/0Pgk7QPOkZ— Narendra Modi (@narendramodi) February 14, 2026
প্ৰধানমন্ত্রীয়ে কয়, "৭০ বছৰত কংগ্ৰেছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত ৩ খন দলং নিৰ্মাণ কৰিছিল । এনেদৰে অসমৰ দ্ৰুত উন্নয়ন সম্ভৱ হ’লহেঁতেননে । বিগত ১০ বছৰত বিজেপিয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত ৫ খন দলং নিৰ্মাণ কৰিলে । কংগ্ৰেছে কেৱল অসমক সমস্যাহে দিলে । বিজেপিৰ ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰে অসমৰ সমস্যা সমাধান কৰিলে । কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সেতু অসমৰ আধুনিক আন্তঃগাঁথনিৰ পৰিচয় । এই দলঙে গুৱাহাটীক দেশৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কেন্দ্ৰ কৰি তুলিব ।"
Every promise I make to Assam comes from responsibility to its people. More jobs and more opportunities for our youth to build their future at home.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) February 14, 2026
Your one vote has the power to shape that future.#PMModiInAssam pic.twitter.com/2rQ23d3fkL
অসমবাসীৰ মৰম মই পাহৰিব নোৱাৰোঁ
কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি মোদীয়ে কয়, "কংগ্ৰেছে তুষ্টিকৰণ, ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি কৰিছিল । কংগ্ৰেছৰ কু-শাসনৰ বাবেই স্থৱিৰ হৈ পৰিছিল অসমৰ উন্নয়ন । বিগত ১০ বছৰত দেশত যি নতুন প্ৰকল্প হয়, তাৰ সুফল পায় অসমে । বন্দে ভাৰত শ্লীপাৰ ৰে’ল অসমৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে । কেন্দ্ৰৰ প্ৰতিটো প্ৰকল্পই অসমৰ পৰাই আৰম্ভ কৰা হয় । কংগ্ৰেছে অসমক ভোটৰ দৃষ্টিৰে চাইছিল । বিজেপিয়ে অসমৰ দ্ৰুত উন্নয়নৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিলে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "অসমবাসীৰ মৰম মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ । বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত 5G টেকনল’জী অসম তথা উত্তৰ-পূবৰ প্ৰতিখন গাঁৱত উপলব্ধ । অসমৰ যুৱ সমাজে হাই স্পীড ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধা লাভ কৰিছে । কংগ্ৰেছে স্বাস্থ্য খণ্ডৰ উন্নয়নতো গুৰুত্ব দিয়া নাছিল । বিজেপিয়ে গুৱাহাটীত AIIMS স্থাপন কৰিছে । কংগ্ৰেছৰ দিনত দেশত ৬ খন এইমছ আছিল । বিজেপিৰ দিনত ২০ খনৰো অধিক এমইছ কৰা হৈছে । উচ্চশিক্ষাৰ বাবে পলাশবাৰীত আই আই এম হ'ব । তাৰ আজি অস্থায়ী চৌহদ উদ্বোধন কৰা হ’ল । আজি গুৱাহাটীত ১০০ খন ইলেক্ট্ৰিক বাছ উদ্বোধন হ’ল ।"
A tunnel beneath the Brahmaputra once felt unimaginable for Assam. Today, it stands approved.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) February 14, 2026
Adarniya Shri @narendramodi ji continues to gift Assam infrastructure that generations will remember.#PMModiInAssam pic.twitter.com/QEpOhTJV4c
শাসনত নথকা কংগ্ৰেছ এতিয়া অধিক বিষাক্ত হৈ পৰিছে
কংগ্ৰেছক আক্ৰমণ কৰি মোদীয়ে কয়, "কংগ্ৰেছে অসমক অশান্ত কৰি ৰাখিছিল । আগতে অসমত কেৱল অসম বন্ধ, হিংসা, হত্যা হৈছিল । এতিয়া চৌদিশে শান্তি বিৰাজ কৰিছে । মা-ভাৰতীক সন্মান নকৰা কংগ্ৰেছে দেশৰ কল্যাণ কৰিব নোৱাৰে । শাসনত নথকা কংগ্ৰেছ এতিয়া অধিক বিষাক্ত হৈ পৰিছে । কংগ্ৰেছে অসমখনক অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ হাতত দিব বিচাৰিছে । অসমখনক অশান্ত কৰিব বিচাৰিছে । অসমৰ পৰিচয় নোহোৱা কৰিব বিচাৰিছে । আমি সাৱধান হ'ব লাগিব । আগন্তুক পাঁচ বছৰ অসমৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ । অসমত বিজেপিৰ ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ হোৱাটো জৰুৰী । এইবাৰ অধিক ভোটত আমাৰ চৰকাৰ হ'ব । আমি অসমৰ ৰাইজৰ মন জয় কৰিব লাগিব । বহুত কষ্ট কৰিব লাগিব । অসমৰ বিকাশৰ বাবে তৃতীয়বাৰৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰ কৰিব লাগিব ।"
এইবাৰ আমি ৰেকৰ্ড কৰি জিকিম : মুখ্যমন্ত্ৰী
অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "এইবাৰ আমি জিকিম, ৰেকৰ্ড কৰি জিকিম । আমি যি বিচাৰিছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আমাক সেয়া দিছে । শুকুৰবাৰে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত গহপুৰৰ পৰা নুমলীগড়লৈ ব্ৰহ্মপুত্রৰ তলেদি সুৰংগ নিৰ্মাণত অনুমোদন প্ৰদান কৰিছে । গহপুৰৰ পৰা নুমলীগড় সুৰংগৰ বাবে কেবিনেটত ১৮ হাজাৰ কোটি টকা অনুমোদন দিছে । অহাবাৰ বিজেপিৰ নেতৃত্বত এন ডি এৰ চৰকাৰ হ’লে ব্ৰহ্মপুত্রৰ পানীৰ ওপৰত এৰোপ্লেন নামিব । এইবাৰ আমি ডেৰ লাখ চাকৰি দিছোঁ, অহাবাৰ আমি ২ লাখ চাকৰি দিম । এইবাৰ আমি ডেৰ লাখ বিঘা ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিছোঁ আৰু অহাবাৰ ৫ লাখ বিঘা ভূমি আমি বেদখলমুক্ত কৰিম ।"
মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, "অসমে কেতিয়াও কল্পনা নকৰা উন্নয়ন দেখিছোঁ । অসমৰ বিজয়ত কোনো এটা বাধা প্ৰাচীৰ হ'ব নোৱাৰে । আমাৰ ল’ৰা-ছোৱালীৰ ব্ৰিটিছৰ পাছপোৰ্ট লোৱাৰ সামৰ্থ্য নাই তথা ল'ব নালাগে । আমি অসমক নতুন দিগন্তলৈ লৈ যাম । আমি অসমক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তুলিম । এই উন্নয়ন থমকি ৰ'ব নোৱাৰে । আমি প্ৰধানমন্ত্রীক অসমত তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰ উপহাৰ দিম । এয়া আমাৰ বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ সংকল্প ।"
বিজেপিলৈ দেখুওৱা ৰঙা চকু আমি উন্নয়নেৰে কাঢ়ি ল’ম
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "মাৰ্চত পুনৰ প্ৰধানমন্ত্রী অসমলৈ আহিব । বৰাকত ২২ হাজাৰ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্রীয়ে । শিলচৰৰ পৰা বৰাপানী আৰু বৰাপানীৰ পৰা গুৱাহাটী সংযোগী পথ নিৰ্মাণ হ’ব । যাৰ ফলত আমি ৫ ঘণ্টাত অহা-যোৱা কৰিব পাৰিম । বিজেপিলৈ দেখুওৱা ৰঙা চকু আমি উন্নয়নেৰে কাঢ়ি ল’ম । ১০টা বছৰ আমি বুনিয়াদ গঠন কৰিলোঁ । এতিয়া অসমখনক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ সময় । এপ্ৰিলত আমাৰ নিৰ্বাচন হ'ব । এই নিৰ্বাচনত আমি দিনে-নিশাই কাম কৰিম ।"
অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই ভাষণ আগবঢ়ায় ।
বিজেপিৰ বুথ বিজয় সংকল্প সভাত মন্ত্রী অতুল বৰা, মন্ত্রী কেশৱ মহন্ত, বিটিচি প্রধান হাগ্রামা মহিলাৰী, মন্ত্রী উর্খাগৌৰা ব্ৰহ্ম, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্রভাৰী বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডা, বিজেপিৰ ৰাজ্যিক প্ৰভাৰী হৰিশ দ্বিবেদী, ৰাজ্যিক সাংগঠনিক জি আৰ ৰবীন্দ্ৰ ৰাজুকে ধৰি ভালেসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে । খানাপাৰাৰ অনুষ্ঠান শেষ হোৱাৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্রী দিল্লী অভিমুখে ৰাওনা হয় ।