তিনি স্থানত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ কাৰ্যসূচীৰে আকৌ অসমত উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী : সোমবাৰে চলাব প্ৰচাৰ
৭ এপ্ৰিলৰ সন্ধিয়া ৫ বজাৰ লগে লগে ৰাজ্যত চলি থকা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্ত পৰিব ৷ তাৰ পূৰ্বে অসমত উপস্থিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ৷
Published : April 5, 2026 at 8:31 PM IST
গুৱাহাটী: অসমলৈ সঘনাই অহা-যোৱা চলিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৷ পুনৰ এবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে গুৱাহাটীৰ বৰঝাৰস্থিত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত হৈছে ৷ দেওবাৰে সন্ধিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত পোনে পোনে কইনাধৰালৈ যায় ৷
কইনাধৰাত নিশাটো পাৰ কৰাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সোমবাৰে ৰাজ্যৰ কেইবাটাও স্থানত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷ দেওবাৰে পশ্চিমবংগৰ কোচবিহাৰৰ নিৰ্বাচনী ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী বিমানযোগে অসমত উপস্থিত হৈছে ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাৰ স্থানসমূহ
৬ এপ্ৰিলত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰাজ্যৰ তিনি স্থানত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷ ডিব্ৰুগড়, চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ সমষ্টিসমূহক সামৰি মৰাণৰ প'ল' ক্লাবৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা ৷ এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰি আৰু মাহমৰা, শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰা, ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং, টিংখাং, নাহৰকটীয়া, দুলীয়াজান, চাবুৱা-লাহোৱাল আৰু ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা অহা ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
আনহাতে, বৰপেটাৰোডতো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷ প্ৰায় ১০ বছৰৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণৰ বাবে বৰপেটাৰোড মিনি ষ্টেডিয়ামত উপস্থিত হ’ব ৷ ৭ টা সমষ্টিক সামৰি সোমবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ জনসভা অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ এই সমষ্টিকেইটা হৈছে ক্ৰমে - বজালী, বৰপেটা, ভৱানীপুৰ-সৰভোগ, মানাহ, বিজনী, অভয়াপুৰী আৰু বঙাইগাঁও ৷ প্ৰায় এক লাখ জনতা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সভাত উপস্থিত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
ইয়াৰোপৰি হোজাইৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ নগৰস্থিত খেলপথাৰত সোমবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হ'ব ৷ হোজাই, লামডিং, বিন্নাকান্দি, ৰংখাং আৰু হাফলং বিধানসভা সমষ্টিৰ দলীয় প্ৰাৰ্থীসকলৰ হকে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰচাৰ চলাব ৷ এই ভ্ৰমণৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে হোজাই অঞ্চলৰ ভোটাৰসকলক আকৰ্ষণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব ৷ দিনৰ ১ বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হোজাইত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
অসমত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ
ইতিমধ্যে ইয়াৰ পূৰ্বেও কেইবাবাৰো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসমলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিছে ৷ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্ত পৰাৰ এদিন পূৰ্বে অৰ্থাৎ ৬ এপ্ৰিলত তিনিটাকৈ স্থানৰ জনসভাত অংশগ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যে দেওবাৰে সন্ধিয়া অসমত উপস্থিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ৷ আনহাতে, ৭ এপ্ৰিলৰ সন্ধিয়া ৫ বজাৰ লগে লগে ৰাজ্যত চলি থকা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্ত পৰিব ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইতিমধ্যে বিগত ১ এপ্ৰিলত অসমলৈ আহি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ধেমাজিৰ গোগামুখ আৰু বিশ্বনাথৰ বিহালীত অনুষ্ঠিত দুখনকৈ নিৰ্বাচনী জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ হকে প্ৰচাৰ চলাইছিল ৷
