মুকলি কৰাৰ পাছতেই কিয় ইউটাৰ্ণ ল'লে সঞ্চাৰ সাথী এপে ? ব্যাখ্যা কৰিলে কংগ্ৰেছে

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ FLIP শাসন, কেন্দ্ৰই সঞ্চাৰ সাথী এপৰ বাধ্যতামূলক প্ৰি-ইনষ্টলেচন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পিছতে কে চি বেণুগোপালৰ কটাক্ষ ।

PM Modi's FLIP Governance
কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক কে চি বেণুগোপাল (ANI)
By ANI

Published : December 4, 2025 at 6:28 PM IST

নতুন দিল্লী : সঞ্চাৰ সাথী এপটো (Sanchar Saathi app) সকলো মোবাইল ফোনতে বাধ্যতামূলক কৰাৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পিছতে বৃহস্পতিবাৰে কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক কে চি বেণুগোপালে কেন্দ্ৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । তেওঁ ইয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ “ফ্লিপ গভৰ্নেন্স” (flip governance) বুলি অভিহিত কৰা আন এক উদাহৰণ বুলি অভিহিত কৰে, য’ত নীতি ঘোষণা কৰা হয় আৰু তাৰ পিছত ৰাজনৈতিক হেঁচাত তৎক্ষণাত প্ৰত্যাহাৰ কৰা হয় ।

বেণুগোপালে কয় যে এইটো ফাৰ্ম আইন, পাৰ্শ্বীয় প্ৰৱেশ প্ৰস্তাৱ আৰু চণ্ডীগড়ত পূৰ্ণকালীন এল জি নিযুক্তিৰ বাবে শেহতীয়াকৈ লোৱা পদক্ষেপৰ সৈতে মিল আছে ।

ইয়াৰ এদিন পূৰ্বে যোগাযোগ মন্ত্ৰালয়ে ভাৰতত আমদানি কৰা বা নিৰ্মিত মোবাইল হেণ্ডছেটত সঞ্চাৰ সাথী এপটো বাধ্যতামূলক প্ৰি-ইনষ্টলেচন (pre-installation) বাতিল কৰিছিল, ইয়াক বাধ্যতামূলক কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ কিছুদিন পিছতে ।

X-ৰ এটা পোষ্টত বেণুগোপালে কয়, "সঞ্চাৰ সাথী এপৰ বিফলতা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ FLIP গভৰ্নেন্সৰ শেহতীয়া উদাহৰণ - প্ৰথম লঞ্চ, তৎক্ষণাত পুলবেক । ঠিক ৪ টা বিপৰ্যয়জনক ফাৰ্ম আইন, পাৰ্শ্বীয় প্ৰৱেশ প্ৰৱৰ্তনৰ প্ৰস্তাৱ, আৰু চণ্ডীগড়ত পূৰ্ণকালীন LG নিযুক্তিৰ শেহতীয়া সিদ্ধান্তৰ দৰেই - এনে স্বৈৰাচাৰী ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে এই ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে u-turn ল'বলৈ বাধ্য হৈছিল, যাতে মানুহৰ অধিকাৰ ভৰিৰে গচকিব নোৱাৰে তাৰ বাবে বিৰোধীয়ে অদম্য হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাৰ বাবে ।"

পোষ্টটোত কোৱা হৈছে যে, “সাৱধান হওক, এই সপ্তাহত কাৰ্যকৰী হোৱা ধনী সমৰ্থক শ্ৰমিক সংহিতা, পৰৱৰ্তী নীতি ওলোটা হ’ব ।"

শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰই ঘোষণা কৰিছে যে চাৰিখন শ্ৰমিক সংহিতা - মজুৰি সংহিতা, ২০১৯, উদ্যোগ সম্পৰ্ক সংহিতা, ২০২০, সামাজিক সুৰক্ষা সংহিতা, ২০২০ আৰু বৃত্তিগত সুৰক্ষা, স্বাস্থ্য আৰু কৰ্ম পৰিস্থিতি সংহিতা, ২০২০, ২১ নৱেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে, য’ত ২৯ খন বৰ্তমানৰ শ্ৰম আইনক যুক্তিসংগত কৰা হৈছে ।

মহিলাসকলক উপকৃত কৰি সংহিতাসমূহে লিংগ বৈষম্য নিষিদ্ধ কৰে, সমান দৰমহাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে আৰু ভূগৰ্ভস্থ খনন আৰু গধুৰ যন্ত্ৰপাতিকে ধৰি সকলো খণ্ডতে মহিলাসকলৰ বাবে কাম কৰাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰে, তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা আৰু সন্মতিৰ অধীনত নিশাৰ চিফ্টৰ অনুমতি দিয়ে । সংহিতাসমূহত ঘৰৰ পৰা কামৰ দৰে নমনীয় ব্যৱস্থাও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, যাৰ লক্ষ্য হৈছে শ্ৰমিক শক্তিত মহিলাসকলৰ অংশগ্ৰহণ বৃদ্ধি কৰা ।

মজুৰি সংহিতা, ২০১৯ৰ অধীনত সকলো শ্ৰমিকে বিধিগতভাৱে ন্যূনতম মজুৰি প্ৰদান কৰিব । ন্যূনতম মজুৰি আৰু সময়মতে ধন পৰিশোধ কৰিলে আৰ্থিক সুৰক্ষা নিশ্চিত হ’ব ।

সামাজিক সুৰক্ষা সংহিতা, ২০২০ৰ অধীনত গিগ আৰু প্লেটফৰ্ম কৰ্মীকে ধৰি সকলো শ্ৰমিককে সামাজিক সুৰক্ষাৰ অধীনত থাকিব । সকলো শ্ৰমিকে পি এফ, ই এছ আই চি, বীমা আৰু অন্যান্য সামাজিক সুৰক্ষাৰ সুবিধা লাভ কৰিব ।

