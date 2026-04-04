৬ এপ্ৰিলত আকৌ আহি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী : অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ লোৱাত ব্যস্ত সোণোৱালসহ শীৰ্ষ নেতৃবৃন্দ
ডিব্ৰুগড়, চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ সমষ্টিসমূহক সামৰি মৰাণৰ প'ল' ক্লাৱৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা ।
Published : April 4, 2026 at 1:45 PM IST
মৰাণ : অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মাৰাথন প্ৰচাৰ চলাইছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে । ইজনৰ পিছত সিজন কেন্দ্ৰীয় নেতাৰো আগমন হৈছে । ৬ এপ্ৰিলত মৰাণত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব । ডিব্ৰুগড়, চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ সমষ্টিসমূহক সামৰি মৰাণৰ প'ল' ক্লাৱৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জনসভা । ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভাক লৈ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে ।
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত অসম চৰকাৰ কেইবাগৰাকী নেতা-মন্ত্ৰীয়ে দিনে-নিশাই এই অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তুতি তদাৰক কৰিছে । তাৰ মাজতে শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমণক লৈ মৰাণৰ প'ল' ক্লাৱৰ সভাস্থলীত সংবাদমেল সম্বোধন কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ।
সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কয়, "৬ এপ্ৰিলত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বিয়লি ২ বজাত মৰাণৰ প'ল' ক্লাৱৰ সভাস্থলীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ উপস্থিত হ'ব । এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰি আৰু মাহমৰা, শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰা, ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং, টিংখাং, নাহৰকটীয়া, দুলীয়াজান , চাবুৱা-লাহোৱাল আৰু ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা অহা ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰিব । ১ লাখ ৩০ হাজাৰ ৰাইজক সমবেত কৰাটো আমাৰ লক্ষ্য ।"
সংবাদমেলত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বক প্ৰশংসা কৰি বিগত বছৰত দেশত হোৱা উন্নয়নৰ খতিয়ান দাঙি ধৰে । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত যোৱা ১১ বছৰত ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বৰ অন্যতম শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে । ২০১৪ চনৰ পৰাই ভাৰতবৰ্ষক আগবঢ়াই নিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৃষক, দৰিদ্ৰ ৰাইজ, যুৱক আৰু মহিলাৰ উন্নয়নৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি হাতত ল'লে আৰু পৰিকল্পনা যুগুতালে । ইতিহাস সৃষ্টি কৰা কথাটো হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰচেষ্টাত ২৫ কোটি লোকে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ সক্ষম হ'ল । এই সফলতাৰ পাছতেই এই বিষয়য়ক লৈ বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত গৱেষণাৰ বিষয় হৈছে ।"
উত্তৰ পূবৰ বাবে ৰূপায়ণ কৰা বিভিন্ন আঁচনিৰ কথা উল্লেখ কৰি সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই কম দিনতে অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে ৭.৫ লাখ কোটি টকা আগবঢ়াই যাতায়ত তথা আন্তঃগাথঁনিৰ উন্নয়নত অৰিহণা যোগাইছে । ফলত অসম, অৰুণাচল, ত্ৰিপুৰাকে ধৰি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহে নিজক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।"
কংগ্ৰেছকো সমালোচনা কৰি সোণোৱালে কয়, "দীৰ্ঘদিন ধৰি কংগ্ৰেছৰ অপশাসন, দুৰ্নীতি, ভ্ৰষ্টাচাৰৰ বাবে, উগ্ৰপন্থীক উদগনি দিয়াৰ বাবে যি অশান্তিৰ বাতাবৰণ আছিল, নিৰাপত্তাহীনতাৰ যি বাতাবৰণ আছিল, হত্যা, লণ্ঠন, অপহৰণ এইবিলাক ঘটনাই অসমৰ জনগণক সম্পূৰ্ণৰূপে অন্ধকাৰত থাকিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল; প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টাত আলফা চুক্তি হ'ল, বড়ো চুক্তি হ'ল, কাৰ্বি চুক্তি, ডিমাছা চুক্তি হ'ল, আদিবাসী চুক্তি হ'ল । যাৰ ফলত ১০ হাজাৰ উগ্ৰপন্থীয়ে অস্ত্ৰ ত্যাগ কৰি মূলসুঁতিলৈ আহিলে আৰু অসমত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হ'ল । শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ বাবে আজি অসমলৈ দেশ- বিদেশৰ বিনোয়গকাৰীসকল আহিছে ।"
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সৈতে সংবাদমেলত মন্ত্ৰী বিমল বড়া, ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ যোগেন মহন, তেৰছ গোৱালা, প্ৰাক্তন সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈৰ লগতে ডিব্ৰুগড় আৰু চৰাইদেউ জিলা বিজেপিৰ নেতা-কৰ্মীসকল উপস্থিত থাকে ।
লগতে পঢ়ক :
নেহৰু-গান্ধী পৰিয়ালে অসমক অৱহেলা কৰিছিল : গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহৰ অভিযোগ