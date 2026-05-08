১২ মে'ত ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ শপতগ্ৰহণ: খানাপাৰাত যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি
এনডিএ চৰকাৰৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ বাবে খানাপাৰাত যুদ্ধকালীন তৎপৰতা দেখা গৈছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কটকটীয়া নিৰাপত্তা গঢ়ি তোলা হৈছে ।
Published : May 8, 2026 at 4:53 PM IST
গুৱাহাটী: ঐতিহাসিক বিজয়ৰ পাছত একেৰাহে তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সাজু হৈছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ । বিৰোধীক ধৰাশায়ী কৰি একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে তৃতীয়বাৰৰ বাবে ৰাজ্যৰ শাসনভাৰ লোৱাৰ বিশাল প্ৰস্তুতি চলাইছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে (বিজেপি) । অহা ১২ মে'ৰ দিনৰ ১১ বজাত বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ চৰকাৰে তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে শপতগ্ৰহণ কৰিব ।
ইয়াৰ বাবে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত বিশাল শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে । মাজত মাত্র তিনিটা দিন বাকী আছে । যুদ্ধকালীন তৎপৰতা চলিছে খানাপাৰাৰ খেলপথাৰত । সাজু কৰা হৈছে বিশাল মণ্ডপ । দিনে-নিশাই বনুৱাই কাম কৰি আছে । সমগ্ৰ খানাপাৰা অঞ্চলটোক সজাই তোলা হৈছে । সমান্তৰালকৈ নিছিদ্ৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে । শপতগ্ৰহণৰ ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী । যাৰ বাবে সমগ্ৰ খানাপাৰাত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে ।
শুকুৰবাৰে খানাপাৰা খেলপথাৰত এছপিজিৰ লোক উপস্থিত হৈ নিৰাপত্তাৰ সমগ্ৰ দিশ তদাৰক কৰে । যাৰ বাবে খেলপথাৰত সাংবাদিকৰ প্ৰৱেশতো বাধা আৰোপ কৰা হৈছে । খেলপথাৰত উপস্থিত হৈছে অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া । খেলপথাৰৰ চাৰিওকাষে বেৰিকেট দিয়া হৈছে । একপ্ৰকাৰ খানাপাৰাৰ খেলপথাৰক অভেদ্য দুৰ্গত পৰিণত কৰা হৈছে । ইফালে ভাৰপ্ৰাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহস্পতিবাৰে নিশা খানাপাৰাৰ খেলপথাৰত উপস্থিত সকলো দিশ তদাৰক কৰে ।
আনহাতে শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মুখ্য কাৰ্যালয়টো বিশেষ বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হৈছে । বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই জনোৱা মতে শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকে ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন, কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, এনডিএ শাসিত ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীসকল, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ কেবিনেট মন্ত্ৰীসকল, ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, বিজেপি তথা এনডিএৰ বুথ সভাপতিকে ধৰি দলৰ কাৰ্যকৰ্তা আৰু শুভাকাংক্ষী ৰাইজ উপস্থিত থাকিব ।
১২ মে'ৰ পুৱা ১০.১৫ বজাত বৰঝাৰৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী নাৰেংগীৰ হেলিপেডলৈ যাব । তাৰ পৰা ১১ বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে খানাপাৰাৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত ভাগ ল'ব । আনহাতে ইয়াৰ পূৰ্বে ১০ মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব বিজেপি বিধায়নী দলৰ বৈঠক । তাৰ পিছত অনুষ্ঠিত হ'ব এনডিএ বিধায়িনী দলৰ বৈঠক । ৰাজ্যিক বিজেপি কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৈঠক । খানাপাৰাৰ খেলপথাৰত আয়োজন কৰা শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত লক্ষাধিক লোকৰ সমাগম হ'ব বুলি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।
ইফালে চৰকাৰ গঠনৰ সমগ্ৰ দিশ তদাৰক কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পৰ্যবেক্ষক হিচাপে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা আৰু সহ-পৰ্যবেক্ষক হিচাপে হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্রী নায়ব সিং ছৈনীক নিযুক্তি দিয়া হৈছে । ১০ মে'ৰ দিনা তেওঁলোক আহিব আৰু বিধায়িনী দলৰ নেতা নিৰ্বাচন কৰি সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পন্ন কৰিব । ১২ মে'ৰ শপতগ্ৰহণৰ পাছতে বিজেপি নেতৃত্বধীন এনডিএ-য়ে তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব । ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নতুন চৰকাৰ গঠনৰ পূৰ্বে ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যৰ হাতত নিজৰ পদত্যাগ পত্র দাখিল কৰিছে । নতুন চৰকাৰ গঠন নকৰা পৰ্যন্ত ৰাজ্যপালে ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভাৰপ্ৰাপ্ত মুখ্যমন্ত্রীৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছে । অহা ১২ মে'ত নতুন চৰকাৰে শপত ল'ব আৰু আৰম্ভ কৰিব ৫ বছৰীয়া কাৰ্যকাল ।
উল্লেখ্য যে ২৬ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে অকলে ৮২ খন আসন লাভ কৰাৰ লগতে মিত্রদল অগপই ১০ খন আৰু বিপিএফ দলে ১০ খন আসন লাভ কৰে । এনডিএই লাভ কৰে মুঠ ১০২ খন আসন । বিপৰীতে প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে লাভ কৰে মাত্র ১৯ খন আসন ।
