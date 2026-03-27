৩০ মাৰ্চত নমো এপৰ জৰিয়তে ৰাজ্যবাসীক সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে

৩০ মাৰ্চত নমো এপৰ জৰিয়তে ৰাজ্যবাসীক সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে
By ANI
Published : March 27, 2026 at 11:06 PM IST
গুৱাহাটী: আগন্তুক অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিজেপিৰ দলীয় কৰ্মী আৰু অসমবাসী ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব ।
এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতি অনুসৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৩০ মাৰ্চৰ দুপৰীয়া ১ বজাত নমো এপৰ জৰিয়তে ভাৰ্চুৱেলী এক সমাৱেশত ভাষণ প্ৰদান কৰিব ৷ ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে এই অনন্য আৰু মত বিনিময় অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰতিগৰাকী দলীয় কৰ্মী আৰু নাগৰিকক এপটো ডাউনলোড কৰি পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
এক চৰকাৰী বিজ্ঞপ্তিত এনেদৰে কোৱা হৈছে, ‘‘আগন্তুক অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ গতিশীল আৰু দূৰদৰ্শী প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপি । ৰাজহুৱা সমাৱেশৰ মাজেৰে তেওঁৰ গণসংযোগৰ ধাৰাবাহিকতাৰে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দলীয় কৰ্মকৰ্তাৰ লগতে অসমৰ জনসাধাৰণৰ সৈতেও ৩০ মাৰ্চ দিনৰ ১ বজাত পোনপটীয়াকৈ মত বিনিময় কৰিব ৷ এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে প্ৰতিগৰাকী দলীয় কৰ্মী আৰু অসমৰ নাগৰিকক আন্তৰিকতাৰে আহ্বান জনাইছে "নমো এপ" ডাউনলোড কৰি পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ ৷ যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে এই অনন্য আৰু আকৰ্ষণীয় মত বিনিময় অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি এই পদক্ষেপৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ পৰিব ৷’’
ইয়াৰ পূৰ্বে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আগন্তুক অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত দলটোৱে জয় লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আস্থা প্ৰকাশ কৰে ।
এ এন আইৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই ৰাজ্যত দলটোৱে আৰম্ভ কৰা বিজয় সংকল্প যাত্ৰাক লৈ গৌৰৱ প্ৰকাশ কৰে ৷ ইয়াত জনসাধাৰণৰ অংশগ্ৰহণৰ ওপৰতো প্ৰতিক্ৰিয়া ব্য়ক্ত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । তেওঁ অল ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড ডেম’ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট চমুকৈ এ আই ইউ ডি এফৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমলক কটাক্ষ কৰি কয় যে বিজেপিয়ে ৰাজ্যৰ শত্ৰুক ইতিমধ্যে ধ্বংস কৰিছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই এনেদৰে কয়, ‘‘আমাৰ বিজয় সংকল্প যাত্ৰা হৈছিল আৰু বৃহৎ সংখ্যক লোকে আহি আমাক আশীৰ্বাদ দিলে । আমি নিশ্চিত যে এইবাৰ ঐতিহাসিক ফলাফল বিজেপিৰ সপক্ষে হ'ব । আজমলে(এ আই ইউ ডি এফৰ মুৰব্বী) যিয়েই নকওক কিয়, ৰাজনৈতিকভাৱে আমি অসমৰ শত্ৰুৰ ক্ষমতা সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰি পেলাইছো । পৰৱৰ্তী সময়ত বাকীখিনিও শেষ কৰিম ।’’
আগন্তুক নিৰ্বাচনত অসমত বৰ্তমানৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ চৰকাৰ আৰু কংগ্ৰেছে ১২৬ খন আসনৰ বাবে নিৰ্বাচনী যুঁজত নামিব ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ নেতৃত্বত বিজেপি চৰকাৰে একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে কাৰ্যকাল নিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ৷ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ পৰম্পৰাগত জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।
ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰা অনুসৰি ৯ এপ্ৰিলত অসমৰ ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ আটাইকেইটাতে এটা পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব ।
