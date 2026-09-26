ETV Bharat / politics

প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙৰ আজি ৯৪ সংখ্যক জন্মবাৰ্ষিকী: অসমৰে আছিল বিশেষ সম্পৰ্ক

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শনিবাৰে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙৰ জন্মবাৰ্ষিকীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে দেশৰ প্ৰতি তেওঁৰ নিষ্ঠাবান সেৱাক স্মৰণ কৰে ।

Manmohan Singh birth anniversary
প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিং (PTI)
author img

By PTI

Published : September 26, 2026 at 1:54 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙৰ আজি ৯৪ সংখ্যক জন্মবাৰ্ষিকী ৷ ১৯৩২ চনৰ ২৬ ছেপ্টেম্বৰত অবিভক্ত ভাৰতৰ পঞ্জাৱ প্ৰদেশত তেওঁৰ জন্ম হৈছিল । দেশৰ এজন বিশিষ্ট অৰ্থনীতিবিদ, চিন্তাবিদ আৰু ৰাজনীতিজ্ঞ হিচাপে তেখেতে ২০০৪ চনৰ পৰা ২০১৪ চনলৈকে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ।

২০০৪ চনত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত ইউনাইটেড প্ৰগ্ৰেছিভ এলায়েন্স (ইউ পি এ) ক্ষমতালৈ অহাৰ পাছত সিঙে ২২ মে’ত ভাৰতৰ ১৪ সংখ্যক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে ৷ তেওঁ ২০০৯ চনৰ ২২ মে’ত একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰে । জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পাছতে একেলেথাৰিয়ে দুবাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা তেওঁ ভাৰতৰ প্ৰথমজন শিখ প্ৰধানমন্ত্ৰী ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁ ১৯৯১ চনৰ পৰা ১৯৯৬ চনলৈকে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু এই সময়ছোৱাত তেওঁ ব্যাপক অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰৰ নীতি ৰূপায়ণ কৰিছিল যি বিশ্বজুৰি প্ৰশংসিত হৈছিল ।

১৯৯১ চনত তেওঁ আৰম্ভ কৰা অৰ্থনৈতিক উদাৰীকৰণ নীতিৰ বাবে তেওঁক আধুনিক ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ অন্যতম স্থপতি বুলি গণ্য কৰা হয় ।

তেওঁৰ কাৰ্যকালত মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ নিয়োগ নিশ্চিত আইন, তথ্য জনাৰ অধিনায়ক আইন, ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম্য স্বাস্থ্য অভিযান আৰু শিক্ষাৰ অধিনিয়মৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ নীতি কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল ৷

তদুপৰি তেওঁৰ নেতৃত্বতে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে ঐতিহাসিক অসামৰিক পাৰমাণৱিক চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় ।

২৬ ডিচেম্বৰ ২০২৪ ত তেখেতক হৃদৰোগ আৰু বৃদ্ধৱস্থা সম্পৰ্কীয় সমস্যাৰ বাবে নতুন দিল্লীৰ অখিল ভাৰতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰুৰীকালীন বিভাগত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল । ২০২৪ চনৰ ২৬ ডিচেম্বৰত ৯২ বছৰ বয়সত চিকিৎসালয়তে তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ৷

ডঃ মনমোহন সিঙৰ প্ৰাৰম্ভিক জীৱন :

তেওঁ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, কেমব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু অক্সফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা অৰ্থনীতি বিষয়ত শিক্ষাগ্ৰহণ লাভ কৰিছিল ।

তেওঁ ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ উচ্চ পদ অত্যন্ত দক্ষতাৰে চম্ভালিছিল । তেওঁ মুখ্য অৰ্থনৈতিক উপদেষ্টা (১৯৭২-৭৬), ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গৱৰ্ণৰ (১৯৮২-৮৫), পৰিকল্পনা আয়োগৰ অধ্যক্ষ (১৯৮৫-৮৭) আদি কেইবাটাও দপ্তৰত চাকৰি কৰে ।

১৯৭৬ চনত তেওঁ বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ সচিব হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে ।

ডঃ মনমোহন সিং আৰু অসমৰ সম্পৰ্ক

ডঃ মনমোহন সিঙৰ সৈতে অসমৰ এক সুদীৰ্ঘ আৰু ঐতিহাসিক সম্পৰ্ক আছিল ৷ তেওঁ ১৯৯১ চনৰ পৰা ২০১৯ চনলৈ একেৰাহে পাঁচবাৰকৈ অসমৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল । ১৯৯১ চনত যেতিয়া তেওঁ দেশৰ বিত্তমন্ত্ৰী হৈছিল, তেতিয়া অসমৰ তৎকালীন মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ উদ্যোগত তেওঁক অসমৰ পৰা উচ্চ সদনলৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সুযোগ দিয়া হৈছিল ।

তেওঁ অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিয়েই তেওঁ দুবাৰকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসন অলংকৃত কৰিছিল । ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ডঃ মনমোহন সিঙে কৰা উন্নয়নমূলক কামৰ চানেকি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত সিচঁৰিত হৈ আছে

তেওঁৰ কাৰ্যকালতে অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়নৰ বাবে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্প যেনে— বগীবিল দলং, ধলা-শদিয়া দলং, অসম গেছ ক্ৰেকাৰ প্ৰকল্প আৰু যোৰহাটৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ডিজাইন প্ৰতিষ্ঠান আদিৰ কাম ক্ষিপ্ৰতৰ কৰা হৈছিল ।

প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙৰ জন্মবাৰ্ষিকীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শনিবাৰে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙৰ জন্মবাৰ্ষিকীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে দেশৰ প্ৰতি তেওঁৰ নিষ্ঠাবান সেৱাক স্মৰণ কৰে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এক্সৰ এটা পোষ্টত কয়, "আমাৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডঃ মনমোহন সিং জীলৈ তেওঁৰ জন্মবাৰ্ষিকীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছো । তেওঁ বহু বছৰ জনসেৱাত কটায় পৰম নিষ্ঠাৰে জাতিটোৰ সেৱা আগবঢ়াইছিল ।"

ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী জন্মবাৰ্ষিকীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক প্ৰগতি আৰু উন্নয়নত তেওঁৰ অৱদান সদায় স্মৰণীয় হৈ থাকিব বুলি মন্তব্য কৰে ৷

কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱেও ভাৰতৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডঃ মনমোহন সিঙৰ জন্মবাৰ্ষিকীত তেখেতক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ জন্মবাৰ্ষিকীত শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰি জাতিলৈ তেওঁৰ অৱদান সদায় স্মৰণীয় হৈ থাকিব বুলি কয় ।

লগতে পঢ়ক : অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ এবছৰ...আজিও হৃদয়ে হৃদয়ে স্পন্দিত জুবিন

‘আজি ২৩ ছেপ্টেম্বৰ.. শেষ দেখা.. শেষ স্পৰ্শ.. জুবিনক কাষত বিচাৰি হাহাকাৰ কৰি উঠে গৰিমাৰ হৃদয়

জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি : ৰাজ্যজুৰি অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে স্মৰণ হিয়াৰ আমঠুক

TAGGED:

প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিং
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ড৹ মনমোহন সিং আৰু অসমৰ সম্পৰ্ক
MANMOHAN SINGH BIRTH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.