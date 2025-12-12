এই মজদুৰ লগত আছোঁ, আপোনালোকে কেৱল কাম কৰি যাওক: এন ডি এৰ সাংসদগণৰ সৈতে নিশা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগে-ভাগে এসাঁজ
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সাংসদসকলক চৰকাৰৰ কাম-কাজত প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰেৰে অধিক ফলপ্ৰসূভাৱে জনসাধাৰণৰ মাজলৈ লৈ যাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে ।
Published : December 12, 2025 at 1:35 PM IST
নতুন দিল্লী : চলিত শীতকালীন অধিৱেশনৰ সময়তে শুকুৰবাৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ এন ডি এৰ সাংসদসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক তেওঁৰ সংসদ চেম্বাৰত সাক্ষাৎ কৰে । উল্লেখ্য যে সংসদৰ এই অধিৱেশনত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ এন ডি এৰ সাংসদসকলক সাক্ষাৎ কৰি আহিছে ।
সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, উত্তৰ প্ৰদেশৰ এন ডি এৰ সাংসদসকলৰ বৈঠক অতি ইতিবাচক আৰু উৎসাহজনক আছিল ।
সূত্ৰসমূহৰ মতে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সাংসদসকলক পৰামৰ্শ দিয়ে যে চৰকাৰৰ কাম-কাজ যাতে প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে অধিক ফলপ্ৰসূভাৱে জনসাধাৰণৰ মাজলৈ যায় । তেওঁ অধিক শক্তিশালী যোগাযোগৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি জনসাধাৰণৰ প্ৰচাৰক শক্তিশালী কৰিবলৈ ছ’চিয়েল মিডিয়াত অধিক সক্ৰিয় হৈ থাকিবলৈ সাংসদসকলক আহ্বান জনায় ।
বৈঠকৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সাংসদসকলক তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থনৰ আশ্বাস দি কয়, "এই মজদুৰ আপোনালোকৰ সৈতে থিয় দি আছে, আপোনালোকে কেৱল কাম কৰি যাওক ।" আনহাতে, কংগ্ৰেছৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে দলটোৱে কেৱল প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে আৰু নিৰ্বাচন কাষ চাপিলেহে কাৰ্যকলাপ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । ইয়াৰ বিপৰীতে তেওঁ উল্লেখ কৰে যে এন ডি এ চৰকাৰে গোটেই বছৰটো ধাৰাবাহিকভাৱে কাম কৰে, তথাপিও ইয়াৰ আঁচনি আৰু সাফল্যই প্ৰায়ে ৰাইজৰ মাজত পৰ্যাপ্ত প্ৰচাৰ লাভ নকৰে ।
যোগাযোগৰ প্ৰচেষ্টা সুশৃংখলিত কৰাৰ লগতে সমগ্ৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ নাগৰিকসকলৰ সৈতে মিত্ৰজোঁটৰ সংযোগ শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । ইয়াৰ পূৰ্বে শুকুৰবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় যে এন ডি এৰ সাংসদসকলক নৈশ আহাৰ গ্ৰহণৰ বাবে আতিথ্য প্ৰদান কৰি তেওঁ আনন্দিত আৰু এন ডি এ পৰিয়ালে সুশাসন, ৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়ন আৰু আঞ্চলিক আকাংক্ষাৰ প্ৰতি এক বিনিময়মূলক দায়বদ্ধতাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।
তেওঁ লগতে কয় যে আগন্তুক বছৰবোৰত ভাৰতৰ উন্নয়নৰ গতিপথ শক্তিশালী কৰাৰ বাবে মিত্ৰজোঁটে একেলগে কাম কৰি যাব ।
"বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া ৭ বজাত এন ডি এৰ সাংসদসকলক নৈশ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাবলৈ পাই আনন্দিত হওঁ । এন ডি এ পৰিয়ালে সুশাসন, ৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়ন আৰু আঞ্চলিক আকাংক্ষাৰ প্ৰতি এক বিনিনময়মূলক দায়বদ্ধতাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । আমি আগন্তুক বছৰবোৰত আমাৰ জাতিৰ উন্নয়ন যাত্ৰাক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে একেলগে কাম কৰি যাম ।"
ইফালে, অহা সপ্তাহত জৰ্ডান, ইথিওপিয়া, ওমান এই তিনিওখন দেশৰ সৈতে সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে ভ্ৰমণত যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী । ৰজা দ্বিতীয় আব্দুল্লা বিন আল হুছেইনৰ আমন্ত্ৰণত ১৫ ডিচেম্বৰৰ পৰা ১৬ ডিচেম্বৰলৈ তেওঁ জৰ্ডান ভ্ৰমণ কৰিব ।
এই ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জৰ্ডানৰ ৰজাক সাক্ষাৎ কৰি দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ সমগ্ৰ বিষয়টো পৰ্যালোচনা কৰিব আৰু আঞ্চলিক বিষয়সমূহৰ ওপৰতো ভাৰতৰ দৃষ্টিভংগী বিনিময় কৰিব ।