দিল্লীত অসমৰ সাংসদৰ সৈতে বান সম্পৰ্কীয় আলোচনা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ

দিল্লীত অসমৰ সাংসদৰ সৈতে বান সম্পৰ্কীয় আলোচনা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ
মঙলবাৰে নতুন দিল্লীত অসমৰ বিজেপি সাংসদসকলৰ সৈতে মিলিত হৈ বান সমস্যাৰ বুজ লয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৷ শেহতীয়া তথ্য মতে বানত ৬৮ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷
Published : July 28, 2026 at 2:10 PM IST
গুৱাহাটী: অসমৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ দিল্লীত বৈঠক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৷ মঙলবাৰে নতুন দিল্লীত অসমৰ সাংসদসকলৰ সৈতে মিলিত হৈ বান সমস্যাৰ বুজ লয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৷ বানত ক্ষতিগ্ৰস্তসকলক সহায়ৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সদায় অসম চৰকাৰৰ লগত থিয় দি আছে বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰে মোদীয়ে ৷
নিজা এক্স হেণ্ডেলত এটা পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, ‘‘অসমৰ সাংসদসকলক সাক্ষাৎ কৰি ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সাম্প্ৰতিক বান পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলোঁ । ক্ষতিগ্ৰস্তসকললৈ সহায় আগবঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰই অসম চৰকাৰৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰি আছে । মই সকলোৰে সুৰক্ষা আৰু মঙ্গলৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ ।’’
অসমৰ সাংসদসকলক সাক্ষাৎ কৰি ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সাম্প্ৰতিক বান পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলো।— Narendra Modi (@narendramodi) July 28, 2026
ক্ষতিগ্ৰস্তসকললৈ সহায় আগবঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰই অসম চৰকাৰৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰি আছে। মই সকলোৰে সুৰক্ষা আৰু মঙ্গলৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। pic.twitter.com/rKLLXWBZSp
উল্লেখ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰা অসমৰ সাংসদৰ দলটোত আছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীদ্বয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, সাংসদ তথা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া, সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা, ৰঞ্জিত দত্ত, পৰিমল শুক্লবৈদ্য, বিজুলী কলিতা মেধি, কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, কৃপানাথ মাল্লা, যোগেন মহন, তেৰছ গোৱালা, কনাড পুৰকায়স্থ আৰু অমৰছিং তিচ’ ৷
Thank You HPM for your concern on devastating Assam Flood. Your continuous support always with the people of Assam. https://t.co/XXaQqljEtk— Dilip Saikia 🇮🇳 (@DilipSaikia4Bjp) July 28, 2026
এই সাক্ষাতৰ পাছতেই নিজ এক্স হেণ্ডেলত এটা পোষ্ট দি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি তথা বিজেপি সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ৷ নিজৰ পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, ‘‘অসমৰ বিধ্বংসী বানপানীৰ প্ৰতি আপোনাৰ উদ্বেগৰ বাবে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ । আপোনালোকৰ অবিৰত সমৰ্থন সদায় অসমবাসীৰ সৈতে আছে ।’’
উল্লেখ্য যে বৰ্তমানেও অসমৰ বান পৰিস্থিতি জটিল হৈ আছে ৷ শেহতীয়া তথ্য মতে বানত ৬৮ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ বৰ্তমান ছখন জিলাৰ ৪.৪৫ লাখৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বানত । ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলাসমূহৰ ভিতৰত শিৱসাগৰ, গোলাঘাট, চৰাইদেউ, যোৰহাট, নগাঁও, আৰু কামৰূপ (মহানগৰ) অন্যতম ।
ইফালে মঙলবাৰে অসম বিধানসভাত বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় ৷ শূন্যকালিন ঘণ্টাত উত্থাপন কৰা হয় বানৰ বিষয়টো ৷ এই সন্দৰ্ভত অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে কয় যে বাজেট গৃহীত কৰাৰ স্বাৰ্থতে পূৰ্বতে বিষয়টো আলোচনাৰ অনুমতি দিয়া হোৱা নাছিল ৷ বাজেট গৃহীত নহ'লে বানাক্ৰান্ত লোকক সাহাৰ্য আগবঢ়োৱাত সমস্যা হ'লহেতেন ৷
লগতে পঢ়ক: অসমৰ বন্যাৰ্তলৈ সহমৰ্মিতা ইজৰাইলৰ, কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ