দিল্লী বিজেপিৰ ‘সেৱা জ্যোতি’ কাৰ্যসূচীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰাষ্ট্ৰক সম্বোধন কৰাৰ সম্ভাৱনা
‘সেৱা জ্যোতি’ কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৭ অক্টোবৰত ইন্দিৰা গান্ধী ইনড’ৰ ষ্টেডিয়ামৰ পৰা দেশবাসীক সম্বোধন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
By ANI
Published : October 5, 2026 at 8:15 PM IST
নতুন দিল্লী : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৰাজহুৱা জীৱনৰ ২৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ । এই উপলক্ষে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দিল্লী গোটে সেৱা সংকল্প অভিযানৰ অংশ হিচাপে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত ধাৰাবাহিক কাৰ্যসূচী আৰু অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে । এই উদযাপনৰ আৰম্ভণি হ'ব ইন্দিৰা গান্ধী ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামত এক বৃহৎ ‘সেৱা জ্যোতি’ কাৰ্যসূচীৰে ।
বিজেপিৰ এক শীৰ্ষ সূত্ৰৰ মতে, ‘সেৱা জ্যোতি’ কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৭ অক্টোবৰত ইন্দিৰা গান্ধী ইনড’ৰ ষ্টেডিয়ামৰ পৰা দেশবাসীক সম্বোধন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । দিল্লী বিজেপিয়ে সভাস্থলীত প্ৰায় ৫ হাজাৰ লোকৰ অংশগ্ৰহণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ।
মূল কাৰ্যসূচীৰ পূৰ্বে সমগ্ৰ দিল্লীৰ সকলো সাংগঠনিক মণ্ডলৰ পৰা ‘সেৱা জ্যোতি’ সমদল উলিওৱা হ’ব । মূল স্থানত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে বিজেপি কৰ্মী আৰু সমৰ্থকসকলে এই সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
সূত্ৰ অনুসৰি, দিল্লী বিজেপিৰ সভাপতি হৰ্ষ মালহোত্ৰা, মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তা, দিল্লীৰ সকলো সাংসদ আৰু বিধায়কৰ লগতে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়াই এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
সেৱা সংকল্প অভিযানৰ অংশ হিচাপে পৰৱৰ্তী দিনকেইটাত দিল্লী বিজেপিয়ে ধাৰাবাহিক কাৰ্যসূচীৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।
অহা ৮ অক্টোবৰত দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী জে পি নাড্ডাই এক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা আছে ।
৯ অক্টোবৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মাটিয়ালা বিধানসভা সমষ্টি ভ্ৰমণ কৰাৰ কথা । তাত তেওঁ প্ৰায় ১২-১৩ হাজাৰ কোটি টকাৰ নলা পৰিশোধন প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ।
আনহাতে, ১০ অক্টোবৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পুছাত এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা । সূত্ৰসমূহে জনোৱা মতে, বদনগৰ আৰু বাৰাণসীৰ পৰা বাইক ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰায় ১২০০ লোকে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । তাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকক সম্বোধন কৰিব ।
এই ধাৰাবাহিক কাৰ্যসূচীসমূহ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰাজহুৱা জীৱনৰ ২৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে বিজেপিয়ে আয়োজন কৰা বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰ এক অংশ । গেৰুৱা দলটোৱে সমগ্ৰ দিল্লীতে সেৱা, জনসাধাৰণৰ অংশগ্ৰহণ আৰু প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচীৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।
দিল্লী বিজেপিয়ে কাৰ্যসূচীসমূহৰ বাবে সাংগঠনিক গোট আৰু জ্যেষ্ঠ নেতাসকলৰ সৈতে সমন্বয় সাধন কৰি আহিছে । সপ্তাহজোৰা কাৰ্যসূচীত দলীয় কৰ্মী আৰু জনসাধাৰণৰ ব্যাপক মাত্ৰাত অংশগ্ৰহণৰ আশা কৰা হৈছে ।