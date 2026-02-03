প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 'আপোচ' কৰি দেশখন 'বিক্ৰী' কৰিলে : ৰাহুল গান্ধীৰ গুৰুতৰ অভিযোগ

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 'আপোচ' কৰি দেশখন 'বিক্ৰী' কৰিলে : ৰাহুল গান্ধীৰ গুৰুতৰ অভিযোগ
ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, "মোদীজী নাৰ্ভাছ হৈছে । যোৱা কেইমাহমানৰ পৰা স্থবিৰ হৈ থকা(আমেৰিকা-ভাৰত) বাণিজ্যিক চুক্তিত যোৱানিশা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে স্বাক্ষৰ কৰে ।"
Published : February 3, 2026 at 4:57 PM IST
নতুন দিল্লী: লোকসভাত মঙলবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে এক বৃহৎ অভিযোগ উত্থাপন কৰে বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে ৷ ভাৰত-আমেৰিকাৰ বাণিজ্যিক চুক্তিৰ জৰিয়তে দেশৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 'আপোচ' আৰু 'বিক্ৰী' কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজে ।
সংসদৰ বাহিৰত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, ‘‘মোদীজী নাৰ্ভাছ হৈছে । যোৱা কেইমাহমানৰ পৰা স্থবিৰ হৈ থকা(আমেৰিকা-ভাৰত) বাণিজ্যিক চুক্তিত যোৱানিশা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে স্বাক্ষৰ কৰে । তেওঁৰ ওপৰত অপৰিসীম হেঁচা । নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাবমূর্তি বিনষ্ট হ’ব পাৰে ৷ মূল কথাটো হ’ল আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাবমূৰ্তি বিনষ্ট হৈছে । জনসাধাৰণে এই বিষয়ে চিন্তা কৰা উচিত । প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণত বিৰোধী দলৰ নেতাক মাত মাতিবলৈ দিয়া নহ’ল ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘নৰেন্দ্ৰ মোদীজীয়ে এই বাণিজ্যিক চুক্তিত আপোনালোকৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমক বিক্ৰী কৰিছে কাৰণ তেওঁ ইতিমধ্যে আপোচ কৰিছে । তেওঁ দেশখন বিক্ৰী কৰিছে । নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভয় খাইছে কাৰণ তেওঁৰ ভাবমূৰ্তি গঢ়ি তোলা একেখিনি মানুহেই এতিয়া ইয়াক ধ্বংস কৰি পেলাইছে ।’’
যেতিয়া ৰাহুল গান্ধীক সোধা হৈছিল যে বিৰোধী সদস্যসকলে কিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সহযোগিতা কৰিছে বুলি বিশ্বাস কৰে, তেতিয়া তেওঁ আমেৰিকাত আদানী গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ গৌতম আদানীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ আৰু এপষ্টেইন ফাইলৰ উদাহৰণ দিয়ে ।
তেওঁ কয়, ‘‘আদানীৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকাত গোচৰ তলি আছে, যিটো আচলতে মোদীৰ বিৰুদ্ধেহে । এপষ্টেইন ফাইলত আৰু অধিক তথ্য আছে, যিবোৰ আমেৰিকাই এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা নাই । ইয়াৰ ফলত হেঁচাও সৃষ্টি হৈছে । দেশে এই কথা বুজি পোৱা উচিত ৷’’
ইয়াৰ পিছতে ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজত হোৱা বাণিজ্যিক চুক্তিৰ অধীনত ভাৰতীয় ৰপ্তানিৰ ওপৰত শুল্ক ২৫ শতাংশৰ পৰা ১৮ শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে ।
অৱশ্যে কংগ্ৰেছে ভাৰত-আমেৰিকাৰ বাণিজ্যিক চুক্তিৰ সম্পূৰ্ণ সবিশেষ বিচাৰিছে আৰু কেইবাটাও মূল দিশত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, যেনে - কৃষিখণ্ড মুকলি কৰাৰ দাবী, শুল্ক শূন্যলৈ হ্ৰাস কৰাৰ দাবী আৰু আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে দাবী কৰা ধৰণে ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয়ত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা ।
ৰাহুল গান্ধীয়ে চীনৰ সৈতে সীমান্তৰ উত্তেজনা সম্পৰ্কীয় প্ৰাক্তন সেনাপ্ৰধান জেনেৰেল এম এম নৰৱনেৰ অপ্ৰকাশিত স্মৃতিগ্ৰন্থৰ কথা পুনৰ উল্লেখ কৰি আলোচনীখনৰ প্ৰবন্ধটো প্ৰামাণিক বুলি বিবেচনা কৰাৰ পিছতে এই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ।
ইয়াৰ ফলত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ সাংসদ আৰু শাসকীয় দলৰ সাংসদৰ মাজত তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় আৰু তাৰপিছতে অধ্যক্ষ কৃষ্ণ প্ৰসাদ টেনেটীয়ে সদন বিয়লি ৩ বজালৈ স্থগিত ৰাখে ।
