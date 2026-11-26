দেশ কেনেকৈ চলাব লাগে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নাজানে: মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি কংগ্ৰেছ সভাপতিগৰাকীয়ে কয় যে দেশ কেনেকৈ চলাব লাগে সেই বিষয়ে তেওঁৰ কোনো ধাৰণা নাই ।
Published : November 26, 2026 at 8:05 PM IST
লক্ষ্ণৌ : কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেয়ে বৃহস্পতিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক তীব্ৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় । তেওঁ কয় যে দেশ কেনেকৈ চলাব লাগে সেই বিষয়ে তেওঁৰ কোনো ধাৰণা নাই । উত্তৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ খাৰ্গেয়ে কয়, "মোদীয়ে দেশ কেনেকৈ চলাব লাগে নাজানে ।"
তেওঁ লগতে কয় যে মোদীয়ে নিজেই স্বীকাৰ কৰিছে যে কোম্পানীসমূহে "কেৱল লাভৰ পাছত দৌৰিছে" আৰু চাকৰি সৃষ্টি কৰা নাই বা বিনিয়োগো কৰা নাই ।
তেওঁ কয়, "আমি বছৰ বছৰ ধৰি এই কথা আঙুলিয়াই দি আহিছোঁ; তথাপিও মোদীয়ে আমাৰ কথা কেতিয়াও নুশুনে ।" লগতে কয়, "মোদীয়ে ধনী লোকসকলৰ বাবে সকলো কৰে, কিন্তু দুখীয়াৰ বাবে একো নকৰে । তেওঁৰ 'ডাবল ইঞ্জিন' চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে ।"
খাৰ্গেয়ে কয় যে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে ৰাহুল গান্ধীক ভয় কৰি বুলি উল্লেখ কৰি কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলক দলটোক শক্তিশালী কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ কয় যে সংবিধানৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰাত উত্তৰ প্ৰদেশে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল । খাৰ্গেয়ে কয়, "কংগ্ৰেছেই ভাৰত চৰকাৰ আইন, ১৯৩৫ বাতিল কৰাৰ বাবে এটা প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰিছিল ।"
খাৰ্গেয়ে কয় যে সংবিধান নিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়াত ভীমৰাও আম্বেদকাৰক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো এটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত আছিল । তেওঁ কয়, "কংগ্ৰেছ দলে যেতিয়া তেওঁক খচৰা সমিতিৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিছিল, তেতিয়া আম্বেদকাৰ নিজেও আচৰিত হৈছিল । তেওঁ মন্তব্য কৰিছিল যে তেওঁ প্ৰায়ে কংগ্ৰেছৰ বিষয়ে নানা ধৰণৰ কথা কৈছিল, তথাপিও তেওঁকেই বাছনি কৰা হ'ল । তেওঁ প্ৰস্তাৱটো গ্ৰহণ কৰিলে আৰু খচৰা সমিতিৰ অধ্যক্ষ হ'ল ।"
তেওঁ কয় যে সংবিধান ৰক্ষাৰ বাবে ৰাহুল গান্ধীয়ে এটা যাত্ৰা উলিয়াইছিল । "কংগ্ৰেছ দল কেতিয়াও শেষ হৈ নাযায় । আমাৰ ১৪০ৰ পৰা ১৪১ বছৰীয়া এক দীঘলীয়া ইতিহাস আছে । ইমান বছৰে যদি দলটো শেষ হোৱা নাই, তেন্তে এতিয়া শেষ হ'ব নেকি ? আমাৰ এতিয়া এনে এজন নেতা আছে, যিয়ে কাকো ভয় নকৰে আৰু যাক কোনেও ভয় খুৱাব নোৱাৰে ।" তেওঁ কয় ।
লগতে কয়, "দলৰ ভিতৰত এনে কিছুমান লোক আছে যিসকলে যথেষ্ট ভয় খায়; তেওঁলোক হয় বিজেপিলৈ যাব লাগে, নহ'লে ঘৰতেই বহি থাকিব লাগে । এইটো সকলোৱে জানে যে আৰএছএছ মূলতঃ সংবিধানবিৰোধী; আগতেও এইটো সত্য আছিল, আৰু আজিও সত্য হৈয়ে আছে ।"
খাৰ্গেয়ে কয় যে ভোট চুৰি কৰিবলৈ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ আৰু মোদীৰ মাজত এক গোপন মিত্ৰতা আছে ।
খাৰ্গেয়ে কয় যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ জনসাধাৰণে বিজেপিক পৰাস্ত কৰিছে । তেওঁ কয়, "তেওঁৰ জনসভাসমূহত মোদীয়ে দাবী কৰিছিল যে 'আমি ৪০০ আসন অতিক্ৰম কৰিম', কিন্তু উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাইজে তেওঁক পৰাস্ত কৰিলে । উত্তৰ প্ৰদেশত লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি পৰাজিত হ'ল । নিজৰ গাদী ৰক্ষা কৰিবলৈ মোদীয়ে এতিয়া চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু নীতিশ কুমাৰৰ ভৰিত ধৰি আছে । তেওঁলোকে ভৰি আঁতৰাই নিলেই মোদী শূন্যত ওলমি ৰ'ব ।"