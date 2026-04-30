মোদী চৰকাৰে উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে জাতিগত পিয়ল বিলম্ব কৰিছে : কংগ্ৰেছ

জাতিগত পিয়ল ঘোষণাৰ এবছৰ সম্পূৰ্ণ । এতিয়ালৈ সবিশেষ তথ্য প্ৰকাশত বিফল মোদী চৰকাৰক প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছৰ ।

Published : April 30, 2026 at 1:35 PM IST

নতুন দিল্লী: দেশত ইতিমধ্যে লোকপিয়ল আৰম্ভ হৈছে যদিও জাতিগত গণনা বা পিয়লক লৈ বিতৰ্ক অব্যাহত আছে । কংগ্ৰেছে দাবী কৰা মতে চৰকাৰে জাতিগত পিয়ল ঘোষণা কৰাৰ এবছৰ পাৰ হৈ গ'ল যদিও এই গণনা কেনেদৰে কৰা হ'ব তাৰ সবিশেষ জনোৱা হোৱা নাই । কংগ্ৰেছে অভিযোগ কৰিছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই অনুশীলন বিলম্ব কৰাৰ উদ্দেশ্য আছে ।

কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক জয়ৰাম ৰমেশে বৃহস্পতিবাৰে এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে ঠিক এবছৰ পূৰ্বে মোদী চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিল যে সমগ্ৰ দেশতে জাতিগত পিয়ল আগন্তুক লোকপিয়লত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব ।

এক্সৰ এটা পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, "প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই নাটকীয় ইউ টাৰ্ণৰ সৈতে জড়িত শেহতীয়া কালক্ৰমটো হ'ল : ২০২১ চনৰ ২১ জুলাইত গৃহ মন্ত্ৰীয়ে লোকসভাত বিজেপিৰ এগৰাকী সাংসদ ৰক্ষা নিখিল খাদছে (বৰ্তমান মন্ত্ৰী) সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কৈছিল যে ভাৰত চৰকাৰে নীতিগত বিষয় হিচাপে সিদ্ধান্ত লৈছিল যে জাতিগত পিয়ল নকৰে ।" ইয়াৰ পিছত ২০২১ চনৰ ২১ ছেপ্টেম্বৰত মোদী চৰকাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শপতনামা দাখিল কৰি কয় যে জাতি অনুসৰি গণনাৰ বাবে আদালতে দিয়া যিকোনো নিৰ্দেশনা মোদী চৰকাৰে ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰা নীতিগত সিদ্ধান্তত হস্তক্ষেপ কৰাৰ দৰে হ'ব ।

২০২৩ চনৰ ১৬ এপ্ৰিলত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই লোকপিয়লৰ অংশ হিচাপে জাতিগত পিয়লৰ দাবী জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ লিখিছিল বুলি ৰমেশে উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয় যে ২০২৪ চনৰ ২৮ এপ্ৰিলত এক সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছক আক্ৰমণ কৰি কৈছিল যে জাতিগত পিয়লৰ দাবীয়ে 'নগৰীয়া নক্সাল' চিন্তাধাৰাৰ ইংগিত দিয়ে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এনে অভিযোগৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিব লাগে বুলি ৰমেশে দাবী কৰি কয় যে তাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল ২০২৫ চনৰ ৩০ এপ্ৰিলত জাতিগত পিয়লৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ সময়ত তেওঁ কিয় নিজৰ মনত 'নগৰীয়া নক্সাল' চিন্তাধাৰা আনিছিল তাৰ ব্যাখ্যা ভাৰতৰ জনসাধাৰণক জনাব লাগে ।

এক্সৰ পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, "সম্পূৰ্ণ এবছৰ পাৰ হৈ গ'ল । এই জাতিগত গণনা কেনেদৰে কৰা হ'ব তাৰ সবিশেষৰ বাবে এতিয়াও অপেক্ষা কৰি থকা হৈছে । এই বিষয়ত বিশেষজ্ঞৰ সৈতে আলোচনা কৰা দূৰৰ কথা, বিৰোধী দল আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতেও কোনো আলোচনা হোৱা নাই ।"

ৰমেশে লগতে অভিযোগ কৰে যে দৰাচলতে সদ্য সমাপ্ত সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনৰ পিছত এইবোৰ অধিক প্ৰাসংগিক, য'ত স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে জাতিগত পিয়লত বিলম্ব কৰিছে ।

