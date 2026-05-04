এক ঐতিহাসিক দিন, প্ৰতিগৰাকী দলীয় কৰ্মীৰ আনন্দত যোগদান কৰক : বিজেপিৰ জয়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আহ্বান

এক ঐতিহাসিক দিন, প্ৰতিগৰাকী দলীয় কৰ্মীৰ আনন্দত যোগদান কৰক : বিজেপিৰ জয়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আহ্বান
নিৰ্বাচনী ফলাফলত গেৰুৱা দলটোৰ চমকপ্ৰদ সাফল্যই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ লগতে বিজেপি কৰ্মীসকলক যথেষ্ট উৎসাহিত কৰিছে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে এই দিনটো ঐতিহাসিক আৰু অভূতপূৰ্ব ।
By ANI
Published : May 4, 2026 at 11:38 PM IST
নতুন দিল্লী: অসম আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল পুডুচেৰীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ জয়জয়কাৰ আৰু পশ্চিমবংগৰ দৰে ৰাজ্যত বিজেপিৰ ফলাফলত সন্তুষ্ট দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৷
সোমবাৰে দেশৰ চাৰি ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল পুডুচেৰীত ঘোষণা কৰা হৈছে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ৷ এই নিৰ্বাচনী ফলাফলত গেৰুৱা দলটোৰ চমকপ্ৰদ সাফল্যই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ লগতে বিজেপি কৰ্মীসকলক যথেষ্ট উৎসাহিত কৰিছে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে এই দিনটো ঐতিহাসিক আৰু অভূতপূৰ্ব ।
পশ্চিমবংগত বিজেপিৰ ঐতিহাসিক উত্থান আৰু অসম আৰু পুডুচেৰীত এনডিএ-ৰ জয়ৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত দলীয় কৰ্মীসকলক সম্বোধন কৰি কয় যে ফলাফলসমূহে প্ৰদৰ্শনৰ ৰাজনীতিত থকা বিশ্বাসৰ প্ৰতিফলন ঘটাইছে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, ‘‘আজি এক ঐতিহাসিক দিন । ই অভূতপূৰ্ব । বছৰ বছৰ ধৰি কৰা প্ৰচেষ্টা সফলতালৈ ৰূপান্তৰিত হ’লে মানুহৰ মুখত যি আনন্দ দেখা পোৱা যায়, সেই আনন্দ আজি সমগ্ৰ দেশৰ বিজেপি কৰ্মীৰ মুখত দেখা পাইছো ।’’
প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘এগৰাকী দলীয় কৰ্মী হিচাপে মই প্ৰতিগৰাকী বিজেপি কৰ্মীৰ সুখৰ অংশীদাৰ । আজি কেইবাটাও দিশতে এক বিশেষ দিন । ই দেশৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ চিন । ই আস্থাৰ দিন । ভাৰতৰ মহান গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত থকা বিশ্বাস । প্ৰদৰ্শনৰ ৰাজনীতিত বিশ্বাস… 'এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত'ৰ মনোভাৱত থকা বিশ্বাস ।’’
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দলীয় কৰ্মীসকলৰ কাম-কাজৰ প্ৰশংসা কৰি কয় যে দলৰ মুৰব্বী হিচাপে নীতিন নবীনৰ কাৰ্যকালত এয়াই প্ৰথমটো বিধানসভা নিৰ্বাচন । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘আজি পশ্চিমবংগ, অসম, পুডুচেৰী, তামিলনাডু আৰু কেৰালামৰ ৰাইজক প্ৰণাম জনাইছো… লাখ লাখ বিজেপি কৰ্মীক আন্তৰিকতাৰে অভিনন্দন জনাইছো । সৰু-বৰ প্ৰতিগৰাকী বিজেপি কৰ্মীয়ে আকৌ এবাৰ এক অলৌকিকতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে, পদুম ফুল ফুলাইছে ।’’
‘‘বিজেপিৰ সভাপতি নীতিন নবীনে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত এইটোৱেই আছিল প্ৰথম বিধানসভা নিৰ্বাচন । এই নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁ প্ৰতিজন দলীয় কৰ্মীক যি পথ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছিল, তাৰ বাবে এই জয় অমূল্য বুলি প্ৰমাণিত হ'ল’’ - প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় ৷
সোমবাৰে প্ৰকাশ পোৱা কেইবাটাও উপ-নিৰ্বাচনৰ ফলাফল অতি উৎসাহজনক বুলি উল্লেখ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, ‘‘মহাৰাষ্ট্ৰ, গুজৰাট, নাগালেণ্ড, ত্ৰিপুৰাত অনুষ্ঠিত উপ-নিৰ্বাচনত আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকলে জনসাধাৰণৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিছিল আৰু এই ৰাজ্যসমূহতো জয়লাভ কৰিছিল ৷ অসম, পশ্চিমবংগ, কেৰালাম, তামিলনাডু আৰু পুডুচেৰীত অনুষ্ঠিত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হয় ৷ কেৰালামতো বিজেপিৰ প্ৰদৰ্শন উন্নত আছিল ।’’
