যন্তৰ মন্তৰত প্ৰয়াত মাতৃক ধৰি গালি-গালাজ কৰা 'জেন-জি'ক ক্ষমা কৰি দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে

যন্তৰ মন্তৰত প্ৰয়াত মাতৃক ধৰি গালি-গালাজ কৰা 'জেন-জি'ক ক্ষমা কৰি দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে
"কেতিয়াবা আমাৰ জিভাখন দাঁতৰ তললৈ আহিলেও তেজ ওলায়; কিন্তু আমি দাঁত ভাঙি নিদিও ৷ কাৰণ দাঁতবোৰো আমাৰ আৰু জিভাখনো আমাৰ ।" তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৷
Published : August 1, 2026 at 12:49 PM IST
নতুন দিল্লী : যন্তৰ-মন্তৰত একাংশ নীট প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা ভাষা সভ্য সমাজৰ বাবে অনুপযুক্ত বুলি দুখ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । শুকুৰবাৰে নিশা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এক ভিডিঅ’ বাৰ্তাযোগে দুখ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে সংস্কাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । আনকি এইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শাস্তি নিদিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আহ্বান জনাইছে ।
গালি-গালাজ কৰা সকলক বিপথে পৰিচালিত শিশু বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰতিবাদ কৰাৰ সময়ত মোক আৰু মোৰ প্ৰয়াত মাতৃক গালি-গালাজ কৰাত মোক মানসিক যন্ত্ৰনা দিছিল যদিও সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ক্ষমা কৰি দিছো ।"
Abuses never solve anything.— Narendra Modi (@narendramodi) July 31, 2026
Let’s guide the misguided.
Let’s work together.
Let’s work for Bharat. pic.twitter.com/yAePG60KYL
মাজনিশা তেওঁৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলত প্ৰকাশ পোৱা ভিডিঅ’ বাৰ্তাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰে যে 'আমাৰ ছোৱালী'এ এনে ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছে । মোদীয়ে লগতে কয় যে তেওঁ সমাজত বিৰাজ কৰা যাতনা বুজিব পাৰিছে; কিন্তু যুৱক-যুৱতীসকলক আকোৱালি লোৱা আৰু সঠিক পথ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ সময় এইটোৱেই বুলি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে ।
"কেতিয়াবা আমাৰ জিভাখন দাঁতৰ তললৈ আহিলেও তেজ ওলায়; কিন্তু আমি দাঁত ভাঙি নিদিও-কাৰণ দাঁতবোৰ আমাৰ আৰু জিভাখনো আমাৰ । ল'ৰা-ছোৱালীবোৰো আমাৰ ।" প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পুৰণি অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা পাহৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ আহ্বান জনায় ।
নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ বিষয়ত এসপ্তাহ নৌহওঁতেই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আগবঢ়োৱা এইটো চতুৰ্থ এনে ভিডিঅ’ আছিল । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ শেহতীয়া মন্তব্যৰ পিছতেই অৱশ্যে কংগ্ৰেছে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে দেশখনে প্ৰধানমন্ত্ৰীক ক্ষমা খুজিবলৈ কোৱাৰ সময়ত তেওঁ ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে দেশকহে ক্ষমা কৰি দিছে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভিডিঅ’ আৰু পোষ্টক টেগ কৰি নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সংবাদ মাধ্যম আৰু যোগাযোগ বিভাগৰ অধ্যক্ষ পৱন খেড়াই এক্সত হিন্দীত এটা পোষ্টত কয়, "এই কথা শুনা । দেশে তেওঁক ক্ষমা খুজিবলৈ কৈছে, তথাপি তেওঁ দেশক ক্ষমা কৰিছে ।"
ভিডিঅ’ বাৰ্তাটোত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে তেওঁ এই কাৰণেই ক'বলগীয়া হৈছে যে যন্তৰ-মন্তৰত নীট পৰীক্ষাত সংঘটিত কথিত অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদৰ সময়ত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাক লৈ তেওঁৰ হৃদয়ে যুৱক-যুৱতীসকলক সম্বোধন কৰিবলৈ কৈছিল । তেওঁ কয় যে কিছুমান “দুষ্ট শিশুৱে” তেওঁক অভদ্ৰ ভাৱে গালি-গালাজ কৰিছে, সভ্য সমাজৰ বাবে অনুপযুক্ত ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিল ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "যন্তৰ-মন্তৰত মোক কেৱল গালি-গালাজ কৰাই নহয়, মোৰ প্ৰয়াত মাতৃকো অতি বেয়া ভাষাৰে গালি-গালাজ কৰিছিল; কিন্তু গালি-গালাজে কেতিয়াও একো সমাধান নকৰে; বিপথে পৰিচালিতক পথ প্ৰদৰ্শন কৰো আহক ।"
"মই তেওঁলোকক ক্ষমা কৰিব বিচাৰো । মানুহে ভুল কৰে; কিন্তু আমাৰ ছোৱালীয়ে এনেদৰে বেয়া ভাষা ব্যৱহাৰ কৰি গালি-গালাজ কৰাটো সাংস্কৃতিক অনুভৱৰ আকস্মিক আঘাত আছিল । বিপথে পৰিচালিত হোৱা আমাৰ যুৱক-যুৱতীসকলক আমি ক্ষমা কৰিব লাগিব; কিয়নো তেওঁলোক আমাৰ সন্তান । তেওঁলোকক সঠিক পথ দেখুৱাই দিয়াটো আমাৰ কৰ্তব্য ।"
উপমা এটা দাঙি ধৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, " দাঁতে জিভা কামুৰিলেও আমি দাঁতক উভালি নিদিও;কাৰণ দুয়োটা আমাৰেই,ঠিক যেনেকৈ আমাৰ যুৱক-যুৱতীসকল আমাৰ নিজৰ ।" প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যুৱক-যুৱতীসকলক আগবাঢ়ি আহি নিজৰ ভুলৰ পৰা শিক্ষা ল’বলৈ আহ্বান জনায় । আমাৰ দেশ আগবাঢ়িছে আৰু তেওঁলোকেও ইয়াৰ সৈতে আগবাঢ়িব লাগিব বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় ।
মোদীয়ে কয় যে শৈশৱত সংশোধনৰ পৰিসৰ আছে । "সেই বাবেই মই সমাজৰ মৰ্মবেদনা সম্পূৰ্ণৰূপে বুজি পাওঁ... এই শিশুসকলক সাবটি ধৰি শুদ্ধ পথ দেখুৱাবলৈ এই সময় ।" এনে শিশুক আদালতলৈ আনি বা সমাজৰ সন্মুখত থিয় কৰাই পৰিস্থিতি সলনি কৰিব নোৱাৰি বুলিও প্রধানমন্ত্রীয়ে কয় ৷
"সমাজেও মোৰ আবেদন গ্ৰহণ কৰা উচিত, কাৰণ কেতিয়াবা মানুহ বিপথে পৰিচালিত হয়; কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে তেওঁলোকক শাস্তি দিয়া উচিত । ল'ৰা-ছোৱালীবোৰ আমাৰ । তেওঁলোকক শুদ্ধ পথ দেখুওৱাটো আমাৰ দায়িত্ব । ই এক কঠিন কাম; কিন্তু মই কৰিব লাগিব ।"
যুৱ প্ৰতিবাদকাৰীৰ কথা উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে তেওঁ 'এই বন্ধুসকলক' দেশৰ বাবে কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিবলৈ, নতুন কিবা এটা শিকিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ ভুলৰ পৰা শিকিবলৈ ক’ব বিচাৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "দেশখন সঠিকভাৱে আগবাঢ়িছে । আগবাঢ়ি যাওক আৰু আপুনিও আগবাঢ়িব । এয়া মোৰ সপোন । মই আপোনাৰ বাবে জীয়াই আছো আৰু আপোনালোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ বাবে কাম কৰো । আহক আমি আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু দেশক আগুৱাই লৈ যাওঁ । আমাৰ ভুলৰ পৰা শিকি আগুৱাই যাওঁ ।"
লগতে পঢ়ক:জিৰ’ এফআইআৰ’ক ভিত্তিহীন-অগ্ৰহণযোগ্য আখ্য়া চিজেপিৰ
প্ৰশ্নকাকত ফাদিল বিৰোধী বিধেয়কে পৰীক্ষা ব্যৱস্থাক অধিক শক্তিশালী কৰিব: প্ৰধানমন্ত্ৰী