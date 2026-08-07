জেন-জিৰ প্ৰতিবাদত ভীতিগ্ৰস্ত মোদী, জনতাৰ কণ্ঠ ৰুধিবলৈ নতুন আইন : কেজৰিৱাল
কেজৰিৱালে অভিযোগ কৰে যে কাকত ফাদিল, ইথানল নীতি, দুৰ্নীতি আদি বিষয়ত চৰকাৰক সমালোচনা কৰা পোষ্ট আঁতৰোৱাৰ বাবে এই আইনখন ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব ।
By ANI
Published : August 7, 2026 at 1:50 PM IST
নতুন দিল্লী: আম আদমী পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আহ্বায়ক অৰবিন্দ কেজৰিৱালে অভিযোগ কৰিছে যে কেন্দ্ৰই নতুনকৈ প্ৰৱৰ্তন কৰা সামাজিক মাধ্যম আইন (Social Media Law) চৰকাৰৰ সমালোচনা দমনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ জনতাৰ প্ৰতিবাদত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ভীতিগ্ৰস্ত হোৱা বুলিও কেজৰিৱালে কটাক্ষ কৰে ৷
সমৰ্থকসকলক সম্বোধন কৰি কেজৰিৱালে দাবী কৰে যে নতুন আইনখনৰ অধীনত ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মসমূহে চৰকাৰে আপত্তি দৰ্শোৱা যিকোনো পোষ্ট তিনি ঘণ্টাৰ ভিতৰত আঁতৰাই পেলাব লাগিব ।
मोदी सरकार का नया कानून आया है। अगर सरकार किसी भी social media platform को कोई पोस्ट delete करने के लिए कहती है, तो उन्हें 3 घंटे के भीतर उसे delete करना होगा।— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 7, 2026
Gen Z के आंदोलन के बाद से ही मोदी जी को बहुत डर लगने लगा है। मोदी जी, आप जितना देश के लोगों की आवाज़ दबाएंगे, उनका… pic.twitter.com/XSlFRBHXs2
"মোদী চৰকাৰে নতুন আইন প্ৰৱৰ্তন কৰিছে । চৰকাৰে যদি কোনো ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ইনষ্টাগ্ৰাম, ফেচবুক বা আন যিকোনো প্লেটফৰ্মক কোনো পোষ্ট বা ভিডিঅ' ডিলিট কৰিবলৈ কয়, তেন্তে তিনি ঘণ্টাৰ ভিতৰত সেইটো আঁতৰাই পেলাব লাগিব ।" -অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ মন্তব্য ৷
কেজৰিৱালে অভিযোগ কৰে যে কাকত ফাদিল, ইথানল নীতি, দুৰ্নীতি আদি বিষয়ত চৰকাৰক সমালোচনা কৰা পোষ্ট আঁতৰোৱাৰ বাবে এই আইনখন ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব ।
‘‘আপুনি যদি মোদী জী, চৰকাৰ, কাকত ফাদিল, ইথানলৰ বিষয় বা দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে কথা কয়, তেন্তে তিনি ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনাৰ পোষ্টটো ডিলিট হৈ যাব । কিন্তু যদি তেওঁলোকৰ সৈতে জড়িত লোকসকলে গালি-গালাজ কৰা ভাষা ব্যৱহাৰ কৰে বা মহিলাক লক্ষ্য কৰি লয়, তেন্তে এনে বিষয়বস্তুৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহয় ।" তেওঁ কয় ৷
দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু দাবী কৰে যে শেহতীয়াকৈ জেন-জিৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিবাদ আৰু যন্তৰ মন্তৰত বিক্ষোভৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ক্ৰমান্বয়ে চিন্তিত হৈ পৰিছে ।
কেজৰিৱালে অভিযোগ কৰে, "মোদী জীয়ে এই দেশৰ জনসাধাৰণক ভয় কৰে । তেওঁ যুৱক-যুৱতী, শিশু আৰু মহিলাক ভয় কৰে । যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদৰ পিছৰে পৰা তেওঁ ভীতিগ্ৰস্ত হৈ আছে ।"
তেওঁ কয় যে জনমত দমন কৰিলে চৰকাৰৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সমাধান নহয়, ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে জনসাধাৰণৰ ক্ষোভ বৃদ্ধি পাব । ‘‘সমাধান মানুহৰ কণ্ঠৰুদ্ধ কৰা নহয় । চৰকাৰে ভাল কাম কৰিলে মানুহে নিজাববীয়াকৈ প্ৰশংসা কৰিব । জনসাধাৰণৰ কাৰো প্ৰতি ব্যক্তিগত শত্ৰুতা নাথাকে । কিন্তু মানুহৰ উদ্বেগক সম্বোধন কৰাৰ পৰিৱৰ্তে সমালোচনাক দমন কৰিলে জনতাৰ ক্ষোভ বাঢ়িবহে ।’’ কেজৰিৱালে কয় ৷
নিজৰ নাগৰিকক ভয় কৰা চৰকাৰে বেছি দিন টিকি থাকিব নোৱাৰে বুলিও দাবী কৰে কেজৰিৱালে । ‘‘নিজৰ মানুহক ভয় কৰা শাসকৰ দিন গণনা আৰম্ভ হৈছে । জনতাৰ কণ্ঠ যিমানেই দমন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব সিমানেই তেওঁলোকৰ ক্ষোভ প্ৰবল হৈ পৰিব ।" কেজৰিৱালে দাবী কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: ‘‘মোদীৰ ওচৰত ইমান নমনীয় নহ’ব, অন্যথা...’’, মেটাক কিয় এইদৰে ক’লে কেজৰিৱালে ?