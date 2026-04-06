চেঞ্চুৰী কোবাই অসমত আকৌ এনডিএৰ চৰকাৰ, পৰাজয়ৰ হেট্ৰিক হ'ব কংগ্ৰেছৰ : প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী

চেঞ্চুৰী কোবাই অসমত আকৌ এনডিএৰ চৰকাৰ, পৰাজয়ৰ হেট্ৰিক হ'ব কংগ্ৰেছৰ : প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
বৰপেটাৰোডৰ পৰা ৰাইজক ৰঙালী বিহুৰ আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৷
Published : April 6, 2026 at 5:43 PM IST
বৰপেটা: চেঞ্চুৰী কোৱাই তৃতীয়বাৰৰ বাবে অসমত বিজেপিৰ নেতৃত্বত এনডিএৰ চৰকাৰ হ'ব বুলি বৰপেটাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত এই দাবী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৷ সোমবাৰে বৰপেটাৰোড ষ্টেডিয়ামত আয়োজিত বিজেপিৰ বিজয় সংকল্প সভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়,"কংগ্ৰেছ ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে ৷ কংগ্ৰেছে প্ৰতিটো ভাল কামক সমালোচনা কৰি আহিছে ৷ তাৰ বাবে আনকি চুবুৰীয়া দেশে ভাৰতৰ ওপৰত বেয়া ধাৰণা ল'লে ৷"
কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়,"কংগ্ৰেছে অনুপ্ৰৱেশকাৰীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছিলে ৷ কিন্তু বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ চৰকাৰে বিদেশীক চিনাক্ত কৰি বহিষ্কাৰ কৰিছে ৷ বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰা হৈছে ৷ অসমৰ এনডিএ চৰকাৰে অনুপ্ৰৱেশকাৰীক চিনাক্ত কৰি বহিষ্কাৰ, বেদখলকাৰীৰ পৰা সেই স্থান ঘূৰাই আনিছো ৷"
উন্নয়নৰ প্ৰসংগত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "ডাবল ইঞ্জিৰ চৰকাৰে অসমত দ্ৰুত বিকাশ আনিব ৷ ৰাস্তা-ঘাট, নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ বাবে আগন্তুক সময়ত চৰকাৰে বৃহৎ পদক্ষেপ ল'ব ৷ অসমত ছেমিকণ্ডাক্টৰ, এলিভেটেড কৰিড'ৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ৷ কংগ্ৰেছৰ দিনত অসম উন্নয়নৰ পৰা পিছ পৰি গৈছিল ৷ অসমে যাতে কাৰো ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে তাৰ বাবে ভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ লোৱা হ'ব ৷"
অসমবাসীক আগতীয়াকৈ আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা প্ৰদান কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়,"ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো ৷ বিহুৰ সমান্তৰালকৈ ৰাইজে কংগ্ৰেছক বিদায় দিব লাগে আৰু অসমক বিকাশৰ আন এটা খোজ আগুৱাই নিব লাগে ৷"
উল্লেখ্য যে, দেওবাৰে বৰপেটা, সৰভোগ-ভবানীপুৰ, অভয়াপুৰী, বঙাইগাঁও, বিজনী , বজালী , পাকাবেতবাৰী, মন্দিয়া আৰু মানস সমষ্টিৰ এনডিএৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷
লগতে পঢ়ক: লাহৰীঘাটৰ ৰাইজে আমাক মৰম নকৰে, কিন্তু মথাউৰি বিজেপিয়েহে বনাইছে: পীযুষ হাজৰীকা