বৰ্ষাকালীন অধিবেশনৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ কৌশল চূড়ান্ত কৰিবলৈ এনডিএৰ 'মংগল মিলন'ত প্ৰধানমন্ত্ৰী
জিএমচি বালযোগী প্ৰেক্ষাগৃহত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, অমিত শ্বাহ, ৰাজনাথ সিঙকে আদি কৰি এনডিএৰ অন্যান্য সাংসদসকলৰ উপস্থিতিত সভা ।
By ANI
Published : August 4, 2026 at 11:32 AM IST
নতুন দিল্লী : সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিবেশনৰ বাকী থকা ১০ দিনৰ বাবে শাসকীয় মিত্ৰজোঁটে কেনে কৌশলেৰে সংসদত সাজু হ'ব সেয়া প্ৰস্তুত কৰিবলৈ মঙলবাৰে পুৱা সংসদৰ জিএমচি প্ৰেক্ষাগৃহত এনডিএ সংসদীয় দলৰ ‘মংগল মিলন’ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । এই বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙকে ধৰি এনডিএৰ অন্যান্য নেতাসকল উপস্থিত থাকে।
এই বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু, কেন্দ্ৰীয় আইন মন্ত্ৰী অৰ্জুন ৰাম মেঘৱাল, কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশী, কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙকে ধৰি এনডিএৰ অন্যান্য নেতা আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনেও অংশগ্ৰহণ কৰে ।
অধিৱেশনৰ সময়ত অনুষ্ঠিত ‘মংগল মিলন’ বৈঠকে দৈনিক সংসদৰ মজিয়াৰ ব্যৱস্থাপনা আৰু দলৰ মাজত সহমতৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে । তদুপৰি এই বৈঠকে এনডিএৰ সমষ্টিবাসীৰ সৈতে সমন্বয় বৃদ্ধিৰ মাধ্যম হিচাপেও কাম কৰে।
বৈঠকৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় নেশ্বনেলিষ্ট চিটিজেনছ পাৰ্টিৰ সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ে এনডিএ সংসদীয় দলৰ সাপ্তাহিক ‘মংগল মিলন’ বৈঠকত অংশগ্রহণ কৰিবলৈ সংসদ পুথিভঁৰাল ভৱনত উপস্থিত হয় ৷ বৈঠকৰ পূৰ্বে বন্দ্যোপাধ্যায়ে কয়,"আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনডিএৰ সংসদীয় দলৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিম । মই দেশৰ অন্যতম জ্যেষ্ঠ সংসদ সদস্য । এন চি পি আইত সকলোৱে ঐক্য়বদ্ধভাৱে আছো ।"
ইয়াৰ পূৰ্বে সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ এনচিপিআইৰ তিনিজন নেতাই যোৱা সপ্তাহত অনুষ্ঠিত এনডিএৰ ‘মংগল মিলন’ত অংশগ্ৰহণ কৰা নাছিল । দলটোৱে বিভাজনৰ জল্পনা-কল্পনা নাকচ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যদিও তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে কয় যে তিনিওজন সংসদ সদস্যই বিজেপি নেতৃত্বাধীন ৰাষ্ট্ৰীয় গণতান্ত্ৰিক মিত্ৰজোঁটত অংশগ্ৰহণ কৰিব নিবিচাৰে । এনচিপিআইৰ নেতা আবু তাহেৰ খান, খলিলুৰ ৰহমান আৰু ইউছুফ পাঠানে এনডিএৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণৰ পৰা বিৰত আছিল ।
উল্লেখ্য় যে বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত পৰাজয়ৰ পিছত দল ত্যাগ কৰি বিদ্ৰোহী তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বিশগৰাকী সাংসদে ভাৰতীয় নেচনেলিষ্ট চিটিজেনছ পাৰ্টিত যোগদান কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল । দলটোৱে এনডিএক সমৰ্থন কৰিব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে ।
এইবাৰ বৰ্ষাকালীন অধিবেশনত পৰীক্ষা সংস্কাৰ আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ ব্যৱস্থা আৰু ৰাম মন্দিৰৰ দানৰ গোচৰক লৈ বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদ উত্তাল হৈ পৰে । ইয়াৰ মাজতেই আয়োজিত ‘মংগল মিলন’ বৈঠকখন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে মিত্ৰজোঁটৰ সাংসদসকলক সম্বোধন কৰাৰ পিচতেই সামৰণি পৰে । কেন্দ্ৰীয় বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেল আৰু কেন্দ্ৰীয় পঞ্চায়তীৰাজ আৰু মীন, পশুপালন আৰু দুগ্ধ মন্ত্ৰী ৰাজীৱ ৰঞ্জন সিঙেও ভাষণ প্ৰদান কৰে ।
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলে ভাৰতৰ শেহতীয়া মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিৰ সফলতা আৰু কৌশলগত প্ৰভাৱ সন্দৰ্ভত দলৰ সদস্যসকলক সম্বোধন কৰে । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজীৱ ৰঞ্জন সিঙে দেশৰ মীন খণ্ডৰ উন্নয়নৰ বাবে বৃদ্ধি, চৰকাৰী পদক্ষেপ আৰু ভৱিষ্যতৰ ৰোডমেপৰ বিষয়ে ব্য়াখ্য়া কৰে ।
লগতে পঢ়ক:বাংকীপুৰ আৰু দতিয়াৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আমি ভালদৰে বিশ্লেষণ কৰিম : নীতিন নবীন
ৰাম মন্দিৰৰ অনুদান বিতৰ্ক, ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদত লাঠীচালনা : প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব মোদী চৰকাৰে !