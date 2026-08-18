ETV Bharat / politics

জ্ঞানেশ কুমাৰক আমেৰিকাই লৈ যাওক, তাতেই ৰাখক: ট্ৰাম্পক খেড়াৰ কটাক্ষ

পৱন খেড়াই ট্ৰাম্পক উদ্দেশ্যি কয়, "জ্ঞানেশ কুমাৰ গুপ্তাক আমেৰিকালৈ লৈ যাওক । আমি পৰৱৰ্তী বিমানত আমাৰ ইভিএমবোৰো পঠাই দিম ।"

Pawan Khera
পৱন খেড়া ফাইল ফটো (ANI)
author img

By ANI

Published : August 18, 2026 at 4:31 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা লোকসভাৰ সাংসদ পৱন খেড়াই মঙলবাৰে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্প আৰু ভাৰতৰ নিৰ্বাচন কৰ্তৃপক্ষক সমালোচনা কৰি মন্তব্য আগবঢ়ায় । তেওঁ আমেৰিকান নেতাগৰাকীক উদ্দেশ্যি কয় যে ট্ৰাম্পে ভাৰতৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ আৰু ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিন আমেৰিকালৈ লৈ যাওক ।

উল্লেখ্য যে ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থা আৰু ভোটাৰ চিনাক্তকৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা উল্লেখ কৰি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে 'ছেফগাৰ্ড আমেৰিকান ভোটাৰ এলিজিবিলিটি (SAVE) আইন' গৃহীত কৰাৰ আহ্বান জনাইছিল । ইয়াৰ পিছতে কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াই X পোষ্টত এই বক্তব্য ৰাখে ।

পোষ্টটোত তেওঁ লিখিছে, "প্ৰিয় ড'নাল্ড ট্ৰাম্প, অনুগ্ৰহ কৰি জ্ঞানেশ কুমাৰ গুপ্তাক আমেৰিকালৈ লৈ যাওক আৰু তেওঁক তাতেই ৰাখক । আমি পৰৱৰ্তী বিমানখনত আমাৰ ইভিএমবোৰো পঠাই দিম । আপুনি আমাৰ প্ৰতি যিমান অপমান আৰু গুণ্ডাগিৰি কৰিছে, তাৰ তুলনাত আমি অতি কমেও এইটোতো কৰিব পাৰিম । ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা মৰমেৰে ছাৰলৈ ।"

উল্লেখ্য যে ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ছেভ আমেৰিকা আইন গৃহীত কৰাৰ উদ্দেশ্যে ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আৰ্হিক গ্ৰহণৰ বাবে ৰাজহুৱাভাৱে ঘোষণা জনোৱাৰ পিছত কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ এই মন্তব্য আহিছে ।

সোমবাৰে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে (স্থানীয় সময়মতে) ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থা আৰু ভোটাৰ চিনাক্তকৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা উল্লেখ কৰি 'ছেফগাৰ্ড আমেৰিকান ভোটাৰ এলিজিবিলিটি (SAVE) আমেৰিকা আইন' গৃহীত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ আহ্বান পুনৰ দোহাৰে ।

ট্ৰুথ ছ’চিয়েলত এটা পোষ্টত ট্ৰাম্পে চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে আমেৰিকাত ভোটাৰ চিনাক্তকৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তা সন্দৰ্ভত ভাৰতৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে কৰা মন্তব্যৰ কথা উল্লেখ কৰে ।

"চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে ভাৰতৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে আমাৰ প্ৰশাসনক সুধিছিল-- বৈধ ফটো আইডি অবিহনে আপোনালোকে আমেৰিকাত নিৰ্বাচন কেনেকৈ অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে ?" ট্ৰাম্পে কয় ।

ভাৰতৰ বিগত সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ কথা উল্লেখ কৰি ট্ৰাম্পে কয়, "ভাৰতৰ বিগত নিৰ্বাচনত ৬ লাখ ৪৬ হাজাৰ ভোটাৰ আছিল ! ১ শতাংশতকৈও কম ভোটাৰে মেইলযোগে ভোট দিছিল আৰু প্ৰতিজন ভোটাৰৰ হাতত বৈধ ফটো পৰিচয়-পত্ৰ থকাটো জৰুৰী আছিল ।"

ট্ৰাম্পে SAVE America আইন গৃহীত কৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছক পুনৰবাৰ আহ্বান জনোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি কয়, “আমি THE SAVE AMERICA ACT গৃহীত কৰিব লাগিব, এতিয়াই !”

হোৱাইট হাউছৰ মতে, এই আইনখনৰ লক্ষ্য হৈছে ফেডাৰেল নিৰ্বাচনৰ সিদ্ধান্ত লোৱাত কেৱল আমেৰিকাৰ নাগৰিকেহে অংশগ্ৰহণ কৰাটো নিশ্চিত কৰা ।

ছেভ আমেৰিকা আইনখনক “দুয়োপক্ষৰ সমৰ্থিত এক বুদ্ধিমান বিধেয়ক” বুলি অভিহিত কৰি হোৱাইট হাউছে কয়, “আমেৰিকান নাগৰিকে, কেৱল আমেৰিকাৰ নাগৰিকেহে আমেৰিকাৰ নিৰ্বাচনৰ সিদ্ধান্ত লোৱা উচিত ।”

হোৱাইট হাউছে কয় যে প্ৰস্তাৱিত আইনখনৰ জৰিয়তে ভোটাৰসকলে ফেডাৰেল নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ বাবে পঞ্জীয়ন কৰাৰ পূৰ্বে বৈধ পৰিচয়-পত্ৰ প্ৰদান কৰিব লাগিব, লগতে নাগৰিকত্বৰ প্ৰমাণো দিব লাগিব ।

ইয়াৰ উপৰি মেইল-ইন বেলটৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে । ইয়াৰ বিপৰীতে কেৱল অসুস্থতা, অক্ষমতা, সামৰিক সেৱা বা ভ্ৰমণৰ সৈতে জড়িত ক্ষেত্ৰতহে ইয়াৰ অনুমতি দিয়া হৈছে । হোৱাইট হাউছে কয় যে এই আইনখনে ৰাজ্যসমূহক ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা অনা নাগৰিকসকলক আঁতৰাই নিয়াৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব ।

হোৱাইট হাউছে কয়, "যদি আপুনি আমেৰিকাত ভোটদানৰ বাবে পঞ্জীয়ন কৰিব বিচাৰে তেন্তে আমেৰিকান নাগৰিক হ’ব লাগিব ।"

প্ৰশাসনে আমেৰিকাৰ নিৰ্বাচনী পদ্ধতিক আন দেশৰ সৈতে তুলনা কৰি যুক্তি আগবঢ়ায় যে আমেৰিকাই নিৰ্বাচনৰ মৌলিক সুৰক্ষা হিচাপে বৰ্ণনা কৰা কামবোৰ বলৱৎ কৰাত আন ৰাষ্ট্ৰতকৈ পিছপৰি আছে ।

হোৱাইট হাউছে কয়, "ভাৰত আৰু ব্ৰাজিলে ভোটাৰ আইডি বায়’মেট্ৰিক ডাটাবেছৰ সৈতে আগবাঢ়িছে । আনহাতে, আমেৰিকাই নাগৰিকত্বৰ বাবে বহু পৰিমাণে আত্মপ্ৰমাণীকৰণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ।"

উল্লেখ্য যে এই আইনখন গৃহীত কৰিবলৈ ২৯ জানুৱাৰীত বিধেয়কখন উত্থাপন কৰা হৈছিল ।

লগতে পঢ়ক :ভাৰতৰ ভোটাৰ কাৰ্ডৰ উদ্ধৃতিৰে ছেভ আমেৰিকা আইনৰ সমৰ্থন ট্ৰাম্পৰ

TAGGED:

পৱন খেড়া
জ্ঞানেশ কুমাৰ
ভাৰতৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্প
TRUMP ON INDIA VOTER CARDS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.