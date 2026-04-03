দুই ককায়েক-ভনীয়েকে আহি কংগ্ৰেছক ডুবাই থৈ গ'ল: পীযুষ হাজৰীকা

দুই ককায়েক-ভনীয়েকে আহি কংগ্ৰেছক ডুবাই থৈ গ'ল: পীযুষ হাজৰীকা
কলিয়াবৰত কেশৱ মহন্তৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ পীযুষ হাজৰীকাৰ । কংগ্ৰেছ তথা বিৰোধী ঐক্যক তীব্ৰ সমালোচনা ।
Published : April 3, 2026 at 9:45 PM IST
কলিয়াবৰ: "দুই ককায়েক-ভনীয়েকে আহি কংগ্ৰেছক ডুবাই থৈ গ'ল । প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী সভাত মানুহ নায়েই । বিধানসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতাৰ সভাত ওঠৰশ মানুহ, খোৱাঙত পাঁচ হাজাৰ মানুহ, টিংখাঙত পাঁচ হাজাৰ মানুহ । ৰাহুল গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী সভাতো একেই । বোকাজানত হ'ল ছহেজাৰ মানুহ, তিতাবৰত হ'ল ছহেজাৰ মানুহ, মানুহ নায়েই" - কলিয়াবৰত এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী কেশৱ মহন্তৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই সাংবাদিকৰ আগত এই মন্তব্য মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাৰ ।
ৰাহুল-প্ৰিয়ংকাৰ প্ৰচাৰ সভা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰচাৰ সভাৰ তুলনা কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সভাত এটা-এটা সমষ্টিতে ২৫ হাজাৰ মানুহ হয় । মোদীৰ সভাত হয় দুই লাখ মানুহ, অমিত শ্বাহৰ সভাতো মানুহ হয় ৫০ হাজাৰ মানুহ । এই কথাটোৱে কি বুজাই ? আগতে তেওঁলোকে কয় যে আমি দাবী-ধমকি দি সভালৈ মানুহ আনোঁ । এতিয়াতো আমি দাবী-ধমকি দিব নোৱাৰোঁ । চৰকাৰ আমাৰ আছে জানো ? এতিয়াতো আমাৰো চৰকাৰ নাই । এতিয়া যি মানুহ আহিব স্বতঃস্ফুৰ্তভাৱে আহিব । বৰষুণৰ মাজতো হাজাৰ-হাজাৰ মানুহ আহিছে । গতিকে, তেওঁলোকৰ মানুহ নাই, আমাৰ মানুহ আছে ।"
হাজৰীকাই পুনৰ কয়, "তেওঁলোকে কয় যে মানুহে অৰুণোদয় কাটি দিব বুলি ভাবে, সেই কাৰণে মানুহ যায়েই । অৰুণোদয় কোনে কাটিব ? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইতো নোৱাৰে, কেশৱ মহন্তইতো কাটিব নোৱাৰে, পীযুষ হাজৰীকাইতো কাটিব নোৱাৰে । এতিয়া যি মানুহে এজিপিক ভালপায়, বিজেপিক ভালপায় বা আমাৰ মিত্ৰজোঁটক ভালপায় । গতিকে এইকেইদিনৰ সভা-সমিতিসমূহত পৰিস্ফুত হৈছে, কোন জিকিব, কোনে চৰকাৰ গঠন কৰিব ।"
উল্লেখ্য যে শুকুৰবাৰে পূৰ্বৰ চামগুৰিৰ পৰা কলিয়াবৰৰ বিধানসভা সমষ্টিত নতুনকৈ সংযোগ হোৱা টুবুকীজাৰণিত অগপ-বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী কেশৱ মহন্তৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে পীযুষ হাজৰীকাই । ভাষণ প্ৰসংগত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ নেতাসকলক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে হাজৰীকাই ।
কংগ্ৰেছ দলে বঙালীভাষী ভাৰতীয়সকলক আগৰে পৰা কষ্ট দি আহিছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে এতিয়া যদি ৰাইজে কংগ্ৰেছ সমৰ্থিত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিয়ে, কষ্ট নকমে, বাঢ়িব । গতিকে, মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী কেশৱ মহন্ত ভোট দি জয়যুক্ত কৰিলে পূৰ্বতে উন্নয়নৰ মুখ নেদেখা, কলিয়াবৰত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা চামগুৰি সমষ্টিৰ লোকসকলৰ উন্নয়ন সম্ভৱ হৈ উঠিব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।