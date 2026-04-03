দুই ককায়েক-ভনীয়েকে আহি কংগ্ৰেছক ডুবাই থৈ গ'ল: পীযুষ হাজৰীকা

কলিয়াবৰত কেশৱ মহন্তৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ পীযুষ হাজৰীকাৰ । কংগ্ৰেছ তথা বিৰোধী ঐক্যক তীব্ৰ সমালোচনা ।

কলিয়াবৰত কেশৱ মহন্তৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ পীযুষ হাজৰীকাৰ
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 3, 2026 at 9:45 PM IST

কলিয়াবৰ: "দুই ককায়েক-ভনীয়েকে আহি কংগ্ৰেছক ডুবাই থৈ গ'ল । প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী সভাত মানুহ নায়েই । বিধানসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতাৰ সভাত ওঠৰশ মানুহ, খোৱাঙত পাঁচ হাজাৰ মানুহ, টিংখাঙত পাঁচ হাজাৰ মানুহ । ৰাহুল গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী সভাতো একেই । বোকাজানত হ'ল ছহেজাৰ মানুহ, তিতাবৰত হ'ল ছহেজাৰ মানুহ, মানুহ নায়েই" - কলিয়াবৰত এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী কেশৱ মহন্তৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই সাংবাদিকৰ আগত এই মন্তব্য মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাৰ ।

ৰাহুল-প্ৰিয়ংকাৰ প্ৰচাৰ সভা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰচাৰ সভাৰ তুলনা কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সভাত এটা-এটা সমষ্টিতে ২৫ হাজাৰ মানুহ হয় । মোদীৰ সভাত হয় দুই লাখ মানুহ, অমিত শ্বাহৰ সভাতো মানুহ হয় ৫০ হাজাৰ মানুহ । এই কথাটোৱে কি বুজাই ? আগতে তেওঁলোকে কয় যে আমি দাবী-ধমকি দি সভালৈ মানুহ আনোঁ । এতিয়াতো আমি দাবী-ধমকি দিব নোৱাৰোঁ । চৰকাৰ আমাৰ আছে জানো ? এতিয়াতো আমাৰো চৰকাৰ নাই । এতিয়া যি মানুহ আহিব স্বতঃস্ফুৰ্তভাৱে আহিব । বৰষুণৰ মাজতো হাজাৰ-হাজাৰ মানুহ আহিছে । গতিকে, তেওঁলোকৰ মানুহ নাই, আমাৰ মানুহ আছে ।"

হাজৰীকাই পুনৰ কয়, "তেওঁলোকে কয় যে মানুহে অৰুণোদয় কাটি দিব বুলি ভাবে, সেই কাৰণে মানুহ যায়েই । অৰুণোদয় কোনে কাটিব ? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইতো নোৱাৰে, কেশৱ মহন্তইতো কাটিব নোৱাৰে, পীযুষ হাজৰীকাইতো কাটিব নোৱাৰে । এতিয়া যি মানুহে এজিপিক ভালপায়, বিজেপিক ভালপায় বা আমাৰ মিত্ৰজোঁটক ভালপায় । গতিকে এইকেইদিনৰ সভা-সমিতিসমূহত পৰিস্ফুত হৈছে, কোন জিকিব, কোনে চৰকাৰ গঠন কৰিব ।"

উল্লেখ্য যে শুকুৰবাৰে পূৰ্বৰ চামগুৰিৰ পৰা কলিয়াবৰৰ বিধানসভা সমষ্টিত নতুনকৈ সংযোগ হোৱা টুবুকীজাৰণিত অগপ-বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী কেশৱ মহন্তৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে পীযুষ হাজৰীকাই । ভাষণ প্ৰসংগত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ নেতাসকলক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে হাজৰীকাই ।

পীযুষ হাজৰীকাৰ প্ৰচাৰ সভাত উপস্থিত একাংশ ৰাইজ (ETV Bharat Assam)

কংগ্ৰেছ দলে বঙালীভাষী ভাৰতীয়সকলক আগৰে পৰা কষ্ট দি আহিছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে এতিয়া যদি ৰাইজে কংগ্ৰেছ সমৰ্থিত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিয়ে, কষ্ট নকমে, বাঢ়িব । গতিকে, মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী কেশৱ মহন্ত ভোট দি জয়যুক্ত কৰিলে পূৰ্বতে উন্নয়নৰ মুখ নেদেখা, কলিয়াবৰত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা চামগুৰি সমষ্টিৰ লোকসকলৰ উন্নয়ন সম্ভৱ হৈ উঠিব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

