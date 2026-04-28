পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচন 2026 : বুধবাৰে ৩,২১,৭৩,৮৩৭ গৰাকী ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব ১,৪৪৮ জন প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য

পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচন 2026 : বুধবাৰে ৩,২১,৭৩,৮৩৭ গৰাকী ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব ১,৪৪৮ জন প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য
পশ্চিমবংগৰ ৭খন জিলাৰ ১৪২টা সমষ্টিত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
Published : April 28, 2026 at 5:43 PM IST
কলকাতা : বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হ’ব পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচন ২০২৬ ৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ ৷ যাৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে ৷ পশ্চিমবংগৰ ৭খন জিলাৰ ১৪২টা সমষ্টিত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব । ৰাজ্যখনৰ ১৪২টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ৩,২১,৭৩,৮৩৭ গৰাকী ভোটাৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব ৷
এই ১৪২টা সমষ্টিৰ ভিতৰত পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনত তৃণমূল কংগ্ৰেছে ১২৩খন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে মাত্ৰ ১৮খন আসন লাভ কৰিছিল ।
কোন কোন জিলাত হ’ব ভোটদান ?
পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া হুগলীৰ ১৮খন, হাওৰাৰ ১৬খন, কলকাতাৰ ১১খন, নাদিয়াত ১৭খন, উত্তৰ পৰগনাৰ ৩৩খন, পূব বৰ্ধমানৰ ১৬খন আৰু ২৪ দক্ষিণ পৰগনাৰ ৩১খন আসনত ভোটদান অনুষ্ঠিত হ’ব ।
এই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা মুঠ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা ১৪৪৮ জন । ইয়াৰ ভিতৰত ২১৮ গৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী আছে ৷ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত ২৬৬ গৰাকী মুছলমান প্ৰাৰ্থী আছে ৷ ইয়াৰে ২৫ গৰাকী হৈছে মহিলা প্ৰাৰ্থী ।
তৃণমূল কংগ্ৰেছে ২১টা সমষ্টিত মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে এজন প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে ।
কোটিপতি প্ৰাৰ্থী
১৪২ টা সমষ্টিৰ ভিতৰত ৩২১ গৰাকী কোটিপতি প্ৰাৰ্থী আছে । ইয়াৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ১০৩ জন কোটিপতি প্ৰাৰ্থী আছে । আনহাতে, নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা বিজেপিৰ ৭৩ গৰাকী আৰু কংগ্ৰেছৰ ৩৬ গৰাকী কোটিপতি প্ৰাৰ্থী আছে ।
ইয়াৰ ভিতৰত ৰাইডিঘিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী পলাশ ৰাণাৰ ১০৪ কোটি টকাৰ সম্পত্তি আছে । তেওঁৰ পিছতে আছে পাণ্ডুৱাৰ তৃণমূলৰ প্ৰাৰ্থী সমীৰ চক্ৰৱৰ্তী, যাৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ ৭৬ কোটি টকা । তৃতীয় স্থানত আছে কাছবাৰ তৃণমূলৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ খান, যাৰ সম্পত্তিৰ মূল্য ৩৯ কোটি টকা ৷
অপৰাধমূলক গোচৰ থকা প্ৰাৰ্থী
ইয়াৰ বিপৰীতে এই ১৪২খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক অপৰাধমূলক গোচৰৰ সন্মুখীন হোৱা দহজন ব্যক্তিৰ ভিতৰত পাঁচজন বিজেপিৰ, এজন তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ।
এই তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে কলকাতা বন্দৰ সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰাকেশ সিং, যাৰ বিৰুদ্ধে ৯১টা অপৰাধমূলক গোচৰ চলি আছে । পুৰছুৰাৰ তৃণমূলৰ প্ৰাৰ্থী পাৰ্থ হাজৰীৰ বিৰুদ্ধে আছে ৪৪টা অপৰাধমূলক গোচৰ । একেদৰে আৰবুল ইছলাম, কেনিং ইষ্টৰ আই এছ এফৰ (ISF candidate for Canning East) প্ৰাৰ্থীৰ নামৰ বিৰুদ্ধে ৪৪টা অপৰাধমূলক গোচৰ ৰুজু হৈছে ।
প্ৰাৰ্থীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা
এই পৰ্যায়ত অৱতীৰ্ণ হৈছে ১৬ জন নিৰক্ষৰ প্ৰাৰ্থী । অৱশ্যে ৩৯ জন শিক্ষিত প্ৰাৰ্থীয়ে এই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে । জানিব পৰা মতে, ৫৬ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে পঞ্চম শ্ৰেণী, ১৬৯ গৰাকীয়ে অষ্টম শ্ৰেণী আৰু ১৭৫ গৰাকীয়ে দশম শ্ৰেণীলৈকে স্কুলীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে ৷