সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ নেতাক এইবাৰ অসমবাসীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে পাব : অখিল গগৈৰ দাবী

"গৌৰৱ গগৈক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে পাবলৈ ৰাইজৰ দলে আজিৰ পৰা কাম কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ।" ক'লে গৌৰৱ গগৈয়ে ৷

Assam Assembly Election 2026
কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজ দলৰ মিত্ৰতাৰ সময়ত গৌৰৱ গগৈ আৰু অখিল গগৈ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 20, 2026 at 1:54 PM IST

যোৰহাট: বৃহস্পতিবাৰে দিনৰ ভাগত ৰাইজৰ দল আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ মাজত হোৱা ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকৰ পিছত অৱশেষত দুয়োটা দলৰ মিত্ৰতা চূড়ান্ত হয় ৷ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্দেশনামৰ্মে প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ বাসগৃহত বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰ ভাগত মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত হোৱা বুজাবুজিত উপনীত হৈ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে দলীয় প্ৰাৰ্থী আৰু কৰ্মকতাসকলৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰে ।

২০২৬ ৰ নিৰ্বাচনত ঐক্যবদ্ধ যুঁজ দিয়াৰ বাবে ৰাইজৰ দল আৰু কংগ্ৰেছ ঐক্যবদ্ধ হৈছে । মিত্ৰতা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত এই মিত্ৰতা বুজাবুজিৰ চুক্তি হিচাপে কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ মাজত পৰিচিত হৈছে ৷ যিখন চুক্তিত ৰাইজৰ দলৰ বাবে এৰি দিয়া সমষ্টিকেইটাৰ নাম আছে ৷

তিতাবৰত মিত্ৰতাৰ পিছত অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)

এই মিত্ৰতা চূড়ান্ত হোৱাৰ পিছত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে এনেদৰে কয়, ‘‘গৌৰৱ গগৈক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে পাবলৈ ৰাইজৰ দলে আজিৰ পৰা কাম কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰ্যকলাপত সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজ অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে ৷ বিজেপি আৰু আৰ এছ এছৰ শাসনত অসমৰ সামাজিক গাঁথনি তচনচ হোৱাৰ দিশত আগবাঢ়িছে । চাৰিওফালে সংঘাত আৰু সংঘাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ মূল্যবৃদ্ধি এনে পৰ্যায় পাইছেগৈ মানুহ চলিব পৰা নাই, বৰ্তমান ক’তো ব্যৱসায়-বাণিজ্য ভাল নহয়, তেওঁলোক অসন্তুষ্ট । সাম্প্ৰদায়িকতা, ফেঁচীবাদক বিদায় দিবৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ পুৰণি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় দল কংগ্ৰেছৰ লগত অসমৰ উদীয়মান আঞ্চলিক দল ৰাইজৰ দলে ঐক্যবদ্ধভাৱে আগবাঢ়ি যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ৷ বিৰোধী গোটত এতিয়ালৈকে ছয়টা দল ঐক্যবদ্ধ হ’লো ৷ আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অপ্ৰশাসন, অ-গণতান্ত্ৰিক, দুৰ্নীতি, স্বেচ্ছাচাৰিতা ওফৰাই পেলাবলৈ অসমবাসীক সাজু হ’বলৈ আহ্বান জনালোঁ ৷ বিৰোধী শক্তি ঐক্যবদ্ধভাৱে সকলোৱে কাম কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আঁতৰাই গৌৰৱ গগৈক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আসনত বহুৱাম । যোৰহাটবাসীক আহ্বান জনাম যে এয়া আপোনালোকৰ এটা ঐতিহাসিক সুযোগ আহিছে, ভৱিষ্যতৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৌৰৱ গগৈক ভোট দিবৰ বাবে ঐতিহাসিক সুযোগ আহিছে ৷ সেয়েহে যোৰহাটবাসীৰ ওচৰত হাতযোৰ কৰিছো ৷’’

দুই গগৈৰ আলিংগন (ETV Bharat Assam)

গগৈয়ে পুনৰ কয়, ‘‘হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অপশাসন ওফৰাবলৈ বিৰোধীৰ মুখ্য সেনাপতি হ'ব গৌৰৱ গগৈ । যোৰহাটবাসীক আহ্বান জনাওঁ আপোনালোক আগবাঢ়ি আহক, কাৰণ আপোনালোকে ২০২৬ ত যোৰহাট জিলাৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী পাব আৰু সমগ্ৰ অসমে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ নেতাক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে লাভ কৰিব ।’’

