সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ নেতাক এইবাৰ অসমবাসীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে পাব : অখিল গগৈৰ দাবী

সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ নেতাক এইবাৰ অসমবাসীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে পাব : অখিল গগৈৰ দাবী
"গৌৰৱ গগৈক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে পাবলৈ ৰাইজৰ দলে আজিৰ পৰা কাম কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ।" ক'লে গৌৰৱ গগৈয়ে ৷
Published : March 20, 2026 at 1:54 PM IST
যোৰহাট: বৃহস্পতিবাৰে দিনৰ ভাগত ৰাইজৰ দল আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ মাজত হোৱা ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকৰ পিছত অৱশেষত দুয়োটা দলৰ মিত্ৰতা চূড়ান্ত হয় ৷ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্দেশনামৰ্মে প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ বাসগৃহত বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰ ভাগত মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত হোৱা বুজাবুজিত উপনীত হৈ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে দলীয় প্ৰাৰ্থী আৰু কৰ্মকতাসকলৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰে ।
২০২৬ ৰ নিৰ্বাচনত ঐক্যবদ্ধ যুঁজ দিয়াৰ বাবে ৰাইজৰ দল আৰু কংগ্ৰেছ ঐক্যবদ্ধ হৈছে । মিত্ৰতা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত এই মিত্ৰতা বুজাবুজিৰ চুক্তি হিচাপে কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ মাজত পৰিচিত হৈছে ৷ যিখন চুক্তিত ৰাইজৰ দলৰ বাবে এৰি দিয়া সমষ্টিকেইটাৰ নাম আছে ৷
এই মিত্ৰতা চূড়ান্ত হোৱাৰ পিছত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে এনেদৰে কয়, ‘‘গৌৰৱ গগৈক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে পাবলৈ ৰাইজৰ দলে আজিৰ পৰা কাম কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰ্যকলাপত সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজ অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে ৷ বিজেপি আৰু আৰ এছ এছৰ শাসনত অসমৰ সামাজিক গাঁথনি তচনচ হোৱাৰ দিশত আগবাঢ়িছে । চাৰিওফালে সংঘাত আৰু সংঘাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ মূল্যবৃদ্ধি এনে পৰ্যায় পাইছেগৈ মানুহ চলিব পৰা নাই, বৰ্তমান ক’তো ব্যৱসায়-বাণিজ্য ভাল নহয়, তেওঁলোক অসন্তুষ্ট । সাম্প্ৰদায়িকতা, ফেঁচীবাদক বিদায় দিবৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ পুৰণি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় দল কংগ্ৰেছৰ লগত অসমৰ উদীয়মান আঞ্চলিক দল ৰাইজৰ দলে ঐক্যবদ্ধভাৱে আগবাঢ়ি যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ৷ বিৰোধী গোটত এতিয়ালৈকে ছয়টা দল ঐক্যবদ্ধ হ’লো ৷ আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অপ্ৰশাসন, অ-গণতান্ত্ৰিক, দুৰ্নীতি, স্বেচ্ছাচাৰিতা ওফৰাই পেলাবলৈ অসমবাসীক সাজু হ’বলৈ আহ্বান জনালোঁ ৷ বিৰোধী শক্তি ঐক্যবদ্ধভাৱে সকলোৱে কাম কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আঁতৰাই গৌৰৱ গগৈক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আসনত বহুৱাম । যোৰহাটবাসীক আহ্বান জনাম যে এয়া আপোনালোকৰ এটা ঐতিহাসিক সুযোগ আহিছে, ভৱিষ্যতৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৌৰৱ গগৈক ভোট দিবৰ বাবে ঐতিহাসিক সুযোগ আহিছে ৷ সেয়েহে যোৰহাটবাসীৰ ওচৰত হাতযোৰ কৰিছো ৷’’
গগৈয়ে পুনৰ কয়, ‘‘হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অপশাসন ওফৰাবলৈ বিৰোধীৰ মুখ্য সেনাপতি হ'ব গৌৰৱ গগৈ । যোৰহাটবাসীক আহ্বান জনাওঁ আপোনালোক আগবাঢ়ি আহক, কাৰণ আপোনালোকে ২০২৬ ত যোৰহাট জিলাৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী পাব আৰু সমগ্ৰ অসমে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ নেতাক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে লাভ কৰিব ।’’
