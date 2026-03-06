ETV Bharat / politics

জন আশীর্বাদ যাত্ৰা : গোগামুখৰ পৰা জোনাইলৈ আশীৰ্বাদ বিচাৰি জনতাৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰী

চতুৰ্থদিনাৰ 'জন আশীর্বাদ যাত্ৰা' গোগামুখৰ পৰা জোনাইত সামৰণি পৰে । গীতে-মাতে ৰাইজে আদৰে জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰীক ।

Jana Ashirwad Yatra
জন আশীর্বাদ যাত্ৰা: গোগামুখৰ পৰা জোনাইলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক ৰাইজৰ বিপুল আদৰণি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 6, 2026 at 7:39 AM IST

4 Min Read
জোনাই : এখন সুৰক্ষিত, বিকশিত, সমৃদ্ধিশালী অসমৰ হকে পুষ্পবৰ্ষণেৰে জোনাই সমষ্টিবাসীৰ আশিস গ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰা 'জন আশীর্বাদ যাত্রা'ই বৃহস্পতিবাৰে জোনাই সমষ্টিত ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি লাভ কৰে ।

অসমত একেৰাহে তৃতীয়বাৰলৈ বিজেপিৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠনৰ লক্ষ্যৰে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ নেতৃত্বত বিজেপি দলে জন আশীর্বাদ যাত্ৰাৰ জৰিয়তে নির্বাচনী ৰণক্ষেত্ৰত প্রবল আত্মবিশ্বাস আৰু প্রতিশ্রুতিৰে নামি পৰিছে । ধেমাজি জিলাৰ চিমেন চাপৰিৰ পৰা লাইমেকুৰী হৈ যাত্রা আগবাঢ়ি আহি জোনাই সমষ্টিৰ জোনাই বজাৰস্থিত ৰাজহুৱা পাৰ্কিং প্লেচত প্রৱেশ কৰি এক বিশাল জনসভাত বৃহৎসংখ্যক ৰাইজ, দলীয় কর্মী আৰু সমর্থকে মুখ্যমন্ত্রীক বিপুল আদৰণি জনায় ।

জন আশীর্বাদ যাত্ৰা: গোগামুখৰ পৰা জোনাইলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক ৰাইজৰ বিপুল আদৰণি (ETV Bharat Assam)

আদৰণি গ্রহণ কৰাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্রীয়ে জনসভাত ভাষণ প্রদান কৰি কয়, "আমি অসমক বিকাশৰ নতুন বাটেৰে লৈ যাম । মই বিনম্রতাৰে অনুৰোধ জনাইছো যে আকৌ এবাৰ বিজেপিক চৰকাৰ গঠনৰ সুযোগ দিয়ক । ২ লাখ চাকৰি দি ১০ লাখ নিবনুৱাক সংস্থাপন দিয়া হ'ব । অহাবাৰ বিজেপি চৰকাৰ গঠন হ'লে সম্পূৰ্ণ চাউল, দাইল, নিমখ বিনামূলীয়া হব ।" আনহাতে, ধেমাজি জিলাত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে ।

উল্লেখ্য যে চতুৰ্থদিনা 'জন আশীর্বাদ যাত্রা'ত সামৰি লোৱা বিধানসভা সমষ্টিকেইটা হ'ল ধেমাজি বিধানসভা সমষ্টি, চিচিবৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টি আৰু জোনাই বিধানসভা সমষ্টি । এই যাত্রাত মুখ্যমন্ত্রীয়ে সমষ্টিকেইটাত বিশাল সমদলত অংশগ্রহণ কৰে । সমষ্টিকেইটাৰ যাত্ৰা গোগামুখ থানা সমীপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ধেমাজি, চিচিবৰগাঁও, কুলাজান, অকাজান , জোনাই লিংক ৰোড, চিমেন চাপৰি, লাইমেকুৰী, গালী, জোনাইৰ বিভিন্ন স্থানত উপনীত হয় ।

হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ, দলীয় কর্মী, সমর্থকে মুখ্যমন্ত্রী আৰু বিজেপি নেতৃত্বক উষ্ম আদৰণি জনোৱাৰ লগতে আশীর্বাদ প্রদান কৰে । হাজাৰ হাজাৰ কর্মী-সমর্থকে 'আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ', 'হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জিন্দাবাদ','ভূৱন পেগু জিন্দাবাদ', 'বিজেপি জিন্দাবাদ', 'ভাৰত মাতা কি জয়' আদি ধ্বনি দি সমষ্টিকেইটাত এক উৎসৱমুখৰ পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰে ।

বিজেপিৰ এই আশীর্বাদ যাত্রা বিশাল জনসমুদ্রলৈ পর্যবসিত হোৱা পৰিলক্ষিত হয় । মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এখন বিকশিত, সুৰক্ষিত অসম গঢ়াৰ বাবে সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আৰু মৰম বিচাৰি আৰম্ভ কৰা জন আশীর্বাদ যাত্ৰাৰ চতুৰ্থদিনাৰ কাৰ্যসূচী মন্ত্রী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ ধেমাজি বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা আৰম্ভ হয় । চতুৰ্থ দিনাৰ 'জন আশীর্বাদ যাত্ৰা গোগামুখৰ পৰা জোনাইত সামৰণি পৰে । জোনাই সমষ্টিত গীতে-মাতে ৰাইজে আদৰে জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক ।

ইফালে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অসমৰ অন্যতম ভূমিপুত্ৰ মিচিংসকলৰ জাতীয় উৎসৱ 'আলি আঃয়ে লৃগাঙ'ক ৰাজ্যিক বন্ধ ঘোষণা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু পবি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলক অভয়াৰণ্য ঘোষণাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে আলোচনা কৰি থকাৰ সদৰী কৰে ।

জন আশীর্বাদ যাত্ৰাত সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা, মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু, জোনাই সমষ্টিৰ বিধায়ক ভুৱন পেগু, বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়া, মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য পৰমানন্দ চায়েংঙীয়াৰ লগতে বিজেপি, গণশক্তি, অগপৰ বহুকেইজন নেতাই অংশগ্রহণ কৰে ।

চিমেন চাপৰি, অসম-অৰুণাচল সীমান্ত জোনাইলৈ প্ৰায় ৫০ কিলোমিটাৰ এই যাত্ৰাৰ পথছোৱা লোকাৰণ্য হৈ পৰে । সমগ্ৰ যাত্ৰাৰ পথছোৱাত ৰাইজে ডবা, খোল, তাল, বিহু, মিচিং গোমৰাগ, বড়োৰ বাগুৰুম্বা, নেপালী, হাজঙৰ লগতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় নৃত্য-গীতেৰে মুখৰিত কৰি তোলে ।

