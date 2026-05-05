বিশ্বৰ অস্থিৰতা, যুদ্ধৰ ছাইৰেন আৰু বহিঃৰাষ্ট্ৰত বিশৃংখলতাৰ মাজতে স্থিতিশীলতাৰ বাবে ভোটদান জনতাৰ: মোদী
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় যে বিশ্বই “অস্থিৰতা” আৰু বিশৃংখলতাৰ পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হোৱা সময়ত তেওঁৰ চৰকাৰে যি সুস্থিৰতা প্ৰদান কৰিছে, সেয়া নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত প্ৰতিফলন ঘটিছে ।
By ANI
Published : May 5, 2026 at 8:27 AM IST
নতুন দিল্লী: বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত অসম আৰু পশ্চিম বংগত চমকপ্ৰদ ফলাফল লাভ কৰিলে বিজেপিয়ে ৷ অসমত এনডিএই ১০২ খন আসন লাভ কৰে । বিজেপিয়ে অকলেই লাভ কৰিছে ৮২ খন আসন । মিত্ৰদল অগপই ১০ খন আৰু বিপিএফে ১০ খন আসন লাভ কৰে । ইফালে বংগত বিজেপিয়ে লাভ কৰে ২০৬ খন আসন । তৃণমূল কংগ্ৰেছ ৮১ খন আসনতে সীমাবদ্ধ থাকে । এই ফলাফলে স্বাভাৱিকতেই উৎফুল্লিত কৰি তুলিছে বিজেপি নেতৃত্বক ৷ বিজেপিৰ বংগ জয়ৰ সপোন পূৰণ হ’ল ২০২৬ চনৰ নিৰ্বাচনত ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় যে সংঘাতৰ বাবে বিশ্বই “অস্থিৰতা” আৰু বিশৃংখলতাৰ পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হোৱা সময়ত তেওঁৰ চৰকাৰে যি সুস্থিৰতা প্ৰদান কৰিছে, সেয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ পছন্দত প্ৰতিফলন ঘটিছে । সোমবাৰে দিল্লীস্থিত বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বিজয় উদযাপনৰ সময়ত দলীয় কৰ্মীসকলক সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিশ্বব্যাপী প্ৰেক্ষাপটৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।
তেওঁ কয়, "এই ফলাফলৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হ'ল ইয়াৰ সময় । এই ৰাজ্যসমূহত মানুহে ভোটদান কৰি থকাৰ সময়তে বিশ্বজুৰি এক অস্থিৰতা বৰ্তি আছিল । সকলোতে যুদ্ধৰ চাইৰেন বাজিছিল । অস্থিৰতা আৰু বিশৃংখলতাৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিল । বিশ্ব অৰ্থনীতি সংকটত নমা যেন লাগিছিল।"
মোদীয়ে লগতে কয় যে এনেধৰণৰ বিশ্বব্যাপী প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো ভাৰতীয় ভোটাৰসকলে স্থিতিশীলতাৰ পথ বাছি লৈছিল । সেই মুহূৰ্তত ভাৰতৰ জনসাধাৰণে স্থিতিশীলতাৰ সপক্ষে ভোট দিছিল বুলি মোদীয়ে কয় । ইয়াৰ উপৰিও নিৰ্বাচনৰ সময়ত বংগত হিংসাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ কৰ্মীক “হিংসাৰ অন্তহীন চক্ৰটো চিৰদিনৰ বাবে” শেষ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
"আজি যেতিয়া বিজেপি জয়ী হৈছে, তেতিয়া প্ৰতিশোধৰ ওপৰত নহয়, পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া উচিত । ভয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া উচিত নহয়, ভৱিষ্যতৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া উচিত । সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ কৰ্মীলৈ মই আহ্বান জনাইছো: আহক আমি এই অন্তহীন হিংসাৰ চক্ৰটো চিৰদিনৰ বাবে শেষ কৰোঁ ।" মোদীয়ে কয় ৷
"বংগৰ এই নিৰ্বাচন আন এটা কাৰণতো অতি বিশেষ হৈ পৰিছে । আগতে বংগ নিৰ্বাচনৰ সময়ত কেনেধৰণৰ খবৰ আহিছিল আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব । হিংসা, ভয় আৰু নিৰীহ লোকৰ মৃত্যু । কিন্তু এইবাৰ সমগ্ৰ দেশে এটা নতুন খবৰ শুনিলে যে পশ্চিম বংগত শান্তিপূৰ্ণ ভোটদান সংঘটিত হৈছে । প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচনী হিংসাত এজনো নিৰীহ নাগৰিকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হোৱা নাছিল ৷ গণতন্ত্ৰৰ এই মহোৎসৱত বন্দুকৰ শব্দ নহয়, জনসাধাৰণৰ কণ্ঠ প্ৰতিধ্বনিত হৈছিল । প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভয় নহয়, গণতন্ত্ৰই জয়লাভ কৰিছে ।’’ তেওঁ লগতে কয় ।
পশ্চিম বংগত বিজেপিৰ বিজয় দলটোৰ বাবে এক উল্লেখযোগ্য মুহূৰ্ত হিচাপে পৰিগণিত হৈছে কিয়নো বছৰ বছৰ ধৰি কংগ্ৰেছ, বাওঁপন্থী দল আৰু পিছলৈ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ আধিপত্য থকা ৰাজ্যখনত দীৰ্ঘদিন ধৰি বিজেপিয়ে প্ৰান্তীয় খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হৈ আহিছে । বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে ৭৭ খন আসন লাভ কৰিছিল । নিৰ্বাচন আয়োগৰ শেহতীয়া ফলাফল অনুসৰি পশ্চিম বংগত বিজেপিয়ে ২০৬ খন আসন লাভ কৰে, যিটো নেতাসকলে আপাত দৃষ্টিত কল্পনা কৰা নাছিল ।
