উন্নয়নে ঢুকি পাইছেনে মাজুলীৰ আঁহতগুৰিক ?

উন্নয়নে ঢুকি পাইছেনে মাজুলীৰ আঁহতগুৰিক ?
নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে মাজুলীৰ দক্ষিণ আঁহতগুৰিৰ ৰাইজে । কিন্তু কিয় ?
Published : March 27, 2026 at 5:37 PM IST
মাজুলী : ৰাজ্যজুৰি এতিয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ বলিছে । সত্ৰনগৰী মাজুলীতো প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে । সাধাৰণ ভোটাৰক আকৰ্ষণৰ লক্ষ্যৰে ঘৰে ঘৰে সোমাইছে প্ৰতিটো দলৰে প্ৰাৰ্থীসকলে । তাৰ মাজতে মাজুলীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ উন্নয়নক লৈও চৰ্চা চলিছে । তাৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে দক্ষিণ আঁহতগুৰি অঞ্চল । কিন্তু অঞ্চলটোত বিগত সময়ত উন্নয়ন হৈছেনে ?
ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি এতিয়াও তেওঁলোকে বহু চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰা নাই । শিক্ষা, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য আদি সকলো দিশতে অঞ্চলটো পিছ পৰি থকাৰো অভিযোগ কৰিছে । একপ্ৰকাৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈছে সত্ৰাধিকাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যুৱ প্ৰজন্ম আৰু স্থানীয় সংগঠনৰ নেতাসকল ।
দক্ষিণ আঁহতগুৰিত অনুষ্ঠিত এক উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আউনিআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডঃ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীৰ লগতে এটা প্ৰতিনিধি দল দক্ষিণ আঁহতগুৰিলৈ আহিছিল । সেই সময়ত সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে দক্ষিণ আঁহতগুৰি অঞ্চলৰ যাতায়তৰ দুৰৱস্থাক লৈ আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰে । এইক্ষেত্ৰত তেওঁ চৰকাৰক সোঁৱৰাই দি মাজুলীৰ সামগ্ৰিক বিকাশ হ'লেহে গুৰুজনাৰ আত্মাই শান্তি পাব । সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে কয়, "মাজুলীয়ে সমগ্ৰ অসমীয়া জাতি আৰু সংস্কৃতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।" গতিকে চৰকাৰে মাজুলীৰ সৰ্বাংগীণ উন্নতিৰ বাবে যুগসাপেক্ষ আৰু সমাজসাপেক্ষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনায় ।
দক্ষিণ আহঁতগুৰিৰ যাতায়ত ব্যৱস্থাক লৈও সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে আক্ষেপ কৰে । ৰাস্তা-ঘাটৰ বিশেষ উন্নতি নোহোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে পূৰ্বতকৈও অধিক বিসংগতিহে এইবাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে । অৱশ্যে গুৰুজনাৰ আদৰ্শক সোঁৱৰণ কৰি তেওঁ কয় যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে এনে আওহতীয়া আৰু প্ৰাকৃতিক ৰম্যভূমিকেই সত্ৰৰ বাবে বাছি লৈছিল । কাৰণ সত্ৰৰ বাবে ত্যাগ, সাধনা আৰু ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন । কষ্টৰ মাধ্যমেৰে লাভ কৰা বস্তুৰহে স্থায়িত্ব থাকে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
সত্ৰাধিকাৰগৰাকীৰ সৈতে অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰা অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ জিলা সভাপতি মুনিন্দ্ৰ ভূঞাই কয়, "দক্ষিণ আঁহতগুৰিৰ ৰাইজে উন্নয়নৰ পোহৰ পাবলৈ এতিয়াও বহুত বাকী আছে । এই অঞ্চলটোৰ যাতায়ত ব্যৱস্থা পুতৌ লগা । নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কেৱল ভোট ভিক্ষা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ১০ হাজাৰৰো অধিক জনসংখ্যা থকা এই অঞ্চলটোৰ বাবে এখন সুনিৰ্দিষ্ট 'মাষ্টাৰ প্লেন' প্ৰস্তুত কৰক ।"
আনহাতে অঞ্চলটোৰ আটাইতকৈ ভয়াৱহ আৰু দুখলগা ছবিখন দাঙি ধৰিছে অঞ্চলটোৰ এজন যুৱকে । তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে ভৌগোলিকভাৱে মূল ভূখণ্ডৰ পৰা বিচ্ছিন্ন আঁহতগুৰিৰ ৰাইজে আজিও বিদ্যুতৰ মুখ দেখা নাই, নিশা হ'লেই বন্যহস্তীৰ সন্ত্ৰাসত উজাগৰে কটাব লগা হয়, শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য খণ্ডৰ অৱস্থা অতি পুতৌলগা । মাত্ৰ ৪ গৰাকী শিক্ষকেৰে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত থকা একমাত্ৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খন চলি আছে বুলিও তেওঁ অভিযোগ কৰে । আনহাতে চিকিৎসাৰ নামত নাই কোনো চিকিৎসালয় বা চিকিৎসক । মাহত মাত্ৰ ৪ দিনৰ বাবে অহা ভ্ৰাম্যমাণ চিকিৎসালয়েই একমাত্ৰ ভৰসা । জৰুৰী অৱস্থাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হৈ যোৰহাট বা আন চিকিৎসালয়লৈ যাওঁতেই বাটতে ৰোগীৰ মৃত্যু হোৱাৰ দৰে কৰুণ ঘটনাও সংঘটিত হয় বুলি স্থানীয় যুৱকজনে আক্ষেপ কৰে ।
লগতে পঢ়ক :
বঢ়মপুৰত দুই কোটিপতি প্ৰাৰ্থীৰ যুজঁ : পাঁচ বছৰত জিতু গোস্বামীৰ বৃদ্ধি ৭ কোটি টকা