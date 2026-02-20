ETV Bharat / politics

অসমৰ সম্পদৰ ওপৰত কেৱল অসমৰ মানুহৰ অধিকাৰ থাকিব, বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ নহয় : ডিব্ৰুগড়ত হুংকাৰ নবীনৰ

উজনি অসমৰ সকলো আসন বিজেপিয়ে লাভ কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ দলীয় কৰ্মীক নিৰ্দেশ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনৰ ৷

BJP Presidenat Nitin Nabin
বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন (ETV Bharat)
By PTI

Published : February 20, 2026 at 7:30 AM IST

2 Min Read
ডিব্ৰুগড়: অসমৰ সম্পদৰ ওপৰত কেৱল অসমৰ মানুহৰ অধিকাৰ থাকিব, বাংলাদেশী আনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ নহয় ৷ এই মন্তব্য বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনৰ ৷ বৃহস্পতিবাৰে ডিব্ৰুগড়ত বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে দৃঢ়তাৰে কয় যে ৰাজ্যখনৰ সম্পদৰ ওপৰত কেৱল অসমৰ জনসাধাৰণৰহে অধিকাৰ আছে ।

ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মনোহাৰী চাহ বাগিচাত বুথ শ্ৰমিকসকলক সম্বোধন কৰি নবীনে লগতে আৰু কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ জনসাধাৰণৰ অধিকাৰ ৰক্ষাৰ বাবে অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে সঠিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । অনুপ্ৰৱেশকাৰীক ঘূৰাই পঠিয়াবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা কাৰ্যই ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণৰ অধিকাৰ ৰক্ষাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হোৱাৰ ইংগিত দিয়ে । তেওঁ কয় যে অনুপ্ৰৱেশ নিশ্চিতভাৱে এক 'বৃহৎ সমস্যা'৷ কাৰণ ই স্থানীয় লোকৰ অধিকাৰ কাঢ়ি লৈ ​​যায় ।

বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীৰ ভাষাত- "এয়া কেৱল ভোটবেংকৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰশ্ন নহয়, বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে ৰাজ্যখনৰ মানুহৰ সঠিকভাৱে থকা সম্পদ কাঢ়ি লৈ ​​গৈছে ।"

তেওঁ লগতে কয় যে বিশ্ব অৰ্থনৈতিক সংকট আৰু অস্থিৰতাৰ এই যুগতো ভাৰতে দ্ৰুতগতিত অৰ্থনীতি বৃদ্ধি পোৱা দেশ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে, একমাত্ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰম্ভ কৰা নীতিৰ বাবে ।

বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উত্তৰ-পূবক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে আৰু অঞ্চলটোৰ প্ৰতিটো প্ৰকল্প ব্যক্তিগতভাৱে নিৰীক্ষণ কৰে । তেওঁ দাবী কৰে যে পূৰ্বৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰসমূহেও অঞ্চলটোৰ বাবে ধন আৱণ্টন দিছিল যদিও ইয়াৰ সঠিক ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাছিল ।

উল্লেখ্য যে নিৰ্বাচনমুখী অসমলৈ দুদিনীয়া ভ্ৰমণলৈ অহা নবীনে দলীয় কৰ্মীসকলক তেওঁলোকৰ বুথৰ অধীনস্থ প্ৰতিটো ঘৰ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে বিজেপি শাসিত ৰাজ্যখনত বিগত ১০ বছৰত যি পৰিৱৰ্তন হৈছে সেই বিষয়ে ৰাইজক বুজাবলৈ কয় । ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ ২৬টা বিধানসভা সমষ্টিৰ আটাইকেইখনতে বিজেপি জয়ী হ’ব বুলি তেওঁ আত্মবিশ্বাসী বুলি মন্তব্য কৰে ৷ উজনি অসম অঞ্চলৰ সকলো আসন বিজেপিয়ে লাভ কৰাটো নিশ্চিত কৰিব লাগিব বুলি দলীয় কৰ্মীসকলক কয় সভাপতিগৰাকীয়ে ৷

